Skoda szykuje się do rewolucji. Zmieni się dużo, w tym wygląd samochodów

Informacja została ujawniona na dorocznej konferencji prasowej Skody, która odbyła się pod koniec marca. Nowa stylistyka ma być część większego planu rozwoju czeskiej marki, a szczegóły nowych zamierzeń mamy poznać jeszcze w tym roku.

Nowy plan i język projektowania Skody

Skoda w ostatnich latach odniosła olbrzymi sukces i odpowiadała za dużą część dochodu grupy Volkswagena. Czeski producent kusił tymi samymi rozwiązaniami technicznymi, które stosowano w samochodach Volkswagena, spokojną stylistyką i atrakcyjnymi cenami. W końcu przestało się to podobać... organizacjom związkowym w Volkswagenie. Bojąc się o miejsca pracy w niemieckich fabrykach chciały one ograniczyć dostęp Skody do najnowszych technologii, stosowanych w samochodach Volkswagena.

Ostatecznie tak się nie stało, ale dyrektor generalny grupy Volkswagena dąży do tego, by Skoda i Volkswagen nie podbierali sobie nawzajem klientów, ale pokrywali różne segmenty rynku. Wygląda na to, że to Skoda, jak powiedział szef działu sprzedaż i marketingu tej marki Martin Jahn, na nowo zdefiniuje swoje pozycjonowanie i grupę docelową, tak by nie rywalizować z Volkswagenem.

Skoda nie będzie konkurentem Dacii

Jednocześnie jednak przedstawiciele niemieckiego koncernu odżegnują się od uczynienia ze Skody taniej marki, która miałaby rywalizować z Dacią. Przeciwnie, odchodzący prezes Skody Thomas Schaefer (będzie odpowiadał za dział samochodów osobowych koncernu Volkswagena, a więc marki VW, Skoda i Seat/Cupra) na konferencji zapowiadał, że nowa strategia marki wywoła efekt "wow", zarówno wśród klientów, jak i konkurencji.

Można się spodziewać, że zmiany w tej strategii nie będzie, gdyż nowym szefem Skody od 1 lipca zostanie Klaus Zellmer, który w swojej karierze był już szefem Porsche, a ostatnio odpowiadał za sprzedaż samochodów osobowych marki Volkswagen.

