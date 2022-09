Rośnie produkcja w zakładzie AwtoWAZ. Sprzedaż Łady niemal jak przed wojną

Po rosyjskiej napaści na Ukrainę z Rosji wycofali się wszyscy znaczący producenci. Pozamykano fabryki w Rosji, wstrzymano import części. Wycofało się m.in. Renault, które miało większościowy pakiet akcji AwtoWAZ, czyli właściciela marki Łada.

Wojna i sankcje sparaliżowały produkcję w Rosji

W efekcie z dnia na dzień produkcja samochodów w Rosji została sparaliżowana, spadając w maju 2022 roku o 97 proc. w stosunku do maja 2021 roku.

Wreszcie, na początku czerwca Rosjanom udało się uruchomić na niewielką skalę produkcję dwóch modeli Łady - Granty i Nivy. Samochody powstają w wersji zubożonej, pozbawione zachodniej techniki. W efekcie nie mają systemu powiadamiania o wypadku, spełniają normę emisji Euro 2, brakuje im czasem nawet poduszek powietrznych.

Produkcja Łady Nivy i Granty w wersji zubożonej

W lipcu sprzedaż tych samochodów znajdowała się wciąż na bardzo niskim poziomie, jednak w sierpniu na rynek rosyjski trafiło już nieco ponad 18 tys. egzemplarzy Łady, czyli o 75 procent więcej niż w lipcu.

W stosunku do sierpnia 2021 roku sprzedaż jest gorsza o 7 procent, czyli niemal wróciła do poziomu przedwojennego. Przy tym trzeba zwrócić uwagę, że AwtoWAZ jest obecnie praktycznie monopolistą - Łady na rynku praktycznie nie mają konkurencji. Co więcej, rosyjski rząd subsydiuje zakup samochodów Łady.

