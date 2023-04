Rosjanie pozywają Volkswagena. Chcą odszkodowania za... wyjście z kraju

Maciej Olesiuk Producenci

Rosyjski GAZ złożył pozew przeciwko Volkswagenowi. Domaga się w nim, by niemiecki koncern wypłacił mu odszkodowanie. Za co? Za to, że opuścił Rosję, po tym gdy kraj ten najechał Ukrainę.

Zdjęcie W zakładzie w Niżnym Nowogrodzie montowane były samochody Volkswagena. /zdjęcie ilustracyjne/ / Volkswagen / materiały prasowe