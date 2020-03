Porsche stworzy kubełkowe fotele w drukarce 3D

Porsche chce zrewolucjonizować koncepcję sportowych siedzeń i prezentuje alternatywę dla konwencjonalnej tapicerki kubełkowego fotela – koncepcyjne studium „w pełni kubełkowego, dopasowanego do ciała fotela wyprodukowanego z użyciem druku 3D”. Jego środkowa część, czyli poduszki siedziska i oparcia, jest częściowo wyprodukowana za pomocą drukarki 3D.

W pełni kubełkowy, dopasowany do ciała fotel wyprodukowany przy pomocy druku 3D bazuje na lekkim, kubełkowym siedzeniu Porsche i ma konstrukcję warstwową: "baza" ze spienionego polipropylenu (EPP) jest tu połączona z oddychającą, komfortową powłoką składającą się z mieszanki materiałów na bazie poliuretanu; materiały te są wytwarzane przyrostowo - innymi słowy, na drukarce 3D. Zewnętrzną okładzinę koncepcyjnego fotela wykonano z materiału Racetex, który z myślą o funkcji wentylacji ma specyficzny, perforowany wzór. "Okienka" po bokach odsłaniają kolorowe elementy o strukturze plastra miodu, produkowane w technice druku 3D, i nadają siedzeniu niepowtarzalny design.



Od maja 2020 r. w pełni kubełkowy, dopasowany do ciała fotel wyprodukowany przy pomocy druku 3D będzie dostępny w ofercie Porsche Tequipment jako fotel kierowcy dla modeli 911 i 718. Początkowo oferta zostanie ograniczona do 40 prototypowych siedzeń do użytku na torach wyścigowych w Europie, w połączeniu z sześciopunktowymi pasami bezpieczeństwa. Wrażenia użytkowników posłużą w dalszym procesie rozwoju.



Kolejnym krokiem będzie dopuszczona do ruchu ulicznego wersja fotela w trzech różnych wariantach twardości i kolorach, dostępna fabrycznie w gamie Porsche Exclusive Manufaktur od połowy 2021 r. W dłuższej perspektywie, jeśli swoje zainteresowanie wyrazi wystarczająca liczba klientów, technika ta pozwoli zaoferować również rozwiązania w pełni spersonalizowane. Oprócz poszerzonej palety kolorów zostaną zaprojektowane i będą oferowane fotele dostosowane do indywidualnej budowy ciała użytkownika.