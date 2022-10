Polska w gronie światowych liderów. Wyprzedzają nas tylko Chiny

Spis treści: 01 Fit for 55 szansą dla polskich fabryk

02 Polska akumulatorową potęgą

03 Nie tylko produkcja, czyli Polak potrafi

Jak czytamy w najnowszym wydaniu Tygodnika Gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w ubiegłym roku z Polski wyeksportowano akumulatory elektryczne o rekordowej wartości 8,7 mld dolarów. Oznacza to, że wyprzedziliśmy pod tym względem takie motoryzacyjne potęgi, jak chociażby Niemcy czy Korea Południowa. Większą produkcją baterii trakcyjnych pochwalić się dziś mogą wyłącznie Chiny.



Mowa o - cytowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny - raporcie International Trade Centre (ITC). Wynika z niego, że już w ubiegłym roku wyprodukowane w Polsce akumulatory odpowiadały za 8,8 proc. światowego zapotrzebowania.



Od tego czasu zrealizowano lub wdrożono nowe inwestycje - koncern LG otworzył fabrykę baterii we Wrocławiu, a SK Nexilis rozpoczęło inwestycję w Stalowej Woli czytamy w Tygodniku Ekonomicznym.

Fit for 55 szansą dla polskich fabryk

Przypominamy, że Komisja Europejska planuje ograniczyć emisję spalin samochodów osobowych o 55 proc. do 2030 roku, a w 2035 roku - za sprawą całkowitego zakazu rejestracji nowych aut z silnikami spalinowymi - osiągnąć zerową wartość. To część unijnego pakietu Fit for 55. Redukcja emisji wymaga rozwoju elektromobilności - inwestycji w auta z napędem elektrycznym oraz rozbudowy sieci ładowarek.

Warto przypomnieć, że już w 2017 roku Komisja Europejska wyszła z inicjatywą stworzenia "sojuszu na rzecz baterii". Dzięki szeroko zakrojonym inwestycjom w najbliższym czasie już dwie trzecie litowo-jonowych baterii trakcyjnych na potrzeby unijnych producentów samochodów produkowana będzie w krajach Wspólnoty.



Polska akumulatorową potęgą

We własne "gigafabryki" akumulatorów inwestuje m.in. Volkswagen. Docelowo, na terenie UE, powstać ma pięć zakładów wytwarzających podzespoły do akumulatorów trakcyjnych. Jednym z nich jest uruchomiona w lipcu fabryka Unicore w Radzikowicach koło Nysy.

Zakład o powierzchni 23 hektarów już obecnie zatrudnia 250 osób. Docelowo ma ich być ponad 400. Do 2023 roku w fabryce powstawać mają podzespoły niezbędne do wyprodukowania baterii o łącznej pojemności 20 GWh rocznie. W 2024 roku ma to już być 40 GWh rocznie, a pod koniec dekady - nawet 160 GWh.



Moce produkcyjne zwiększa też należąca do LG Energy Solution (spółka partnerska LG Chem) fabryka LG Energy Solution Wrocław. Zakład zlokalizowany w Biskupicach Podgórnych nieopodal stolicy Dolnego Śląska jest dziś jednym z największych producentów samochodowych baterii litowo-jonowych w Europie.



Aktualna moc produkcyjna przekracza 70 GWh, a do 2025 roku osiągnąć ma aż 115 GWh. LG Solution współpracuje z takimi gigantami, jak:

General Motors ,



, Stellantis,

Hyundai.



Pod Wrocławiem powstają m.in. baterie trakcyjne dla elektrycznych modeli Forda - Mustang Mach-E oraz E-Transit.



Nie tylko produkcja, czyli Polak potrafi

Zdjęcie Wzrost produkcji akumulatorów do aut elektrycznych w Polsce / fot. Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego /

Co ciekawe, w Polsce nie tylko produkujemy całe zespoły akumulatorów (LG Solution) i ich najważniejsze podzespoły (Unicore), ale potrafimy je też naprawiać. Mało kto wie, że w Zabrzu Renault uruchomiło autoryzowany zakład naprawy akumulatorów trakcyjnych dla swoich modeli elektrycznych. Funkcjonuje on w ramach działalności spółki Dąbrowscy i jest jedynym takim miejscem w tej części Europy. Do Zabrza trafiają kompletne samochody elektryczne z terenów:



Polski,



Estonii,



Litwy,



Łotwy,



Czech,



Słowacji,

Węgier.

Skromny - póki co - zakład naprawia też uszkodzone baterie wymontowane z pojazdów poruszających się po drogach Rumuni i Bułgarii.



