Jeśli ktoś mieszka w domu jednorodzinnym, połączenie paneli fotowoltaicznych i samochodu elektrycznego to bardzo wygodne rozwiązanie. Naukowcy z uniwersytetu KU Leuven w Belgii opracowali technologię, która może stworzyć taki sam optymalny tandem z autami wodorowymi. Nowy wynalazek to panel solarny, który bezpośrednio przekształca parę wodną z powietrza w gazowy wodór za pomocą światła słonecznego. Według obliczeń zespołu, jeden panel produkuje do 250 litrów wodoru dziennie przy wydajności 15%.

Samochody wodorowe takie jak Toyota Mirai to bezemisyjne auta elektryczne, w których źródłem zasilania nie jest bateria, a ogniwa paliwowe produkujące prąd w reakcji wodoru i tlenu. Zaletą tego napędu jest krótki czas tankowania - po kilku minutach zyskujemy ponad 600 km zasięgu. Wadą - ograniczona dostępność stacji z paliwem. Nawet jeśli mieszkamy w Europie Zachodniej - na przykład w Niemczech działają już setki stacji wodorowych - nadal zatankowanie auta wymaga specjalnego planowania. Chyba że ktoś ma szczęście i akurat mieszka lub pracuje blisko takiego punktu. Kierowcy samochodów elektrycznych często mają ten sam problem, jednak jest on dużo mniej uciążliwy, jeśli ładują baterię auta w domu. W przypadku pojazdów wodorowych jest to na razie niemożliwe, ale być może solarny panel wodorowy z Belgii pozwoli temu zaradzić.

Fotowoltaika i elektroliza wody w jednym urządzeniu

Panele wodorowe to moduły, które wychwytują wilgoć z powietrza za pomocą membrany i wykorzystują energię słoneczną do rozdzielania cząsteczek wody na tlen i wodór. Górna warstwa instalacji to panel fotowoltaiczny, produkujący energię elektryczną. Służy ona do elektrolizy wody w systemie rurek, które znajdują się pod spodem. Jeśli rozbudować instalację o kompresor, otrzymujemy paliwo do samochodu. Skompresowany wodór można przechowywać bardzo długo i korzystać z niego także do ogrzewania domu lub produkcji prądu.

Zespół uniwersytetu KU Leuven udoskonalał tę technologię przez ponad dekadę. Pierwsze prototypy były budowane ręcznie, a na kolejnym etapie został opracowany model gotowy do seryjnej produkcji, przy współpracy z Comate Engineering & Design. Twórcy projektu przygotowują się teraz do wprowadzenia tej technologii na masowy rynek. Instalacja jest na tyle wydajna, że może działać niemal na całym świecie. Tylko najbardziej suche miejsca na Ziemi nie zapewniają odpowiednich warunków do ich wydajnej pracy. Ich konstrukcja jest kompatybilna z typowymi systemami montażowymi paneli fotowoltaicznych i idealnie się nadaje do zdecentralizowanej produkcji.

"W krótszej perspektywie koncentrujemy się głównie na zastosowaniach średniej wielkości, takich jak transport drogowy, logistyka, zapasowe zasilanie domów, a także dostarczanie energii na Globalnym Południu" - powiedział Jan Rongé, naukowiec z KU Leuven. - "Później będzie można wprowadzić nasze rozwiązanie do kolejnych dziedzin, od małych systemów off-grid po produkcję amoniaku na dużą skalę".

Wodór w transporcie

Wodorowa motoryzacja jest wciąż w początkowej fazie rozwoju, ale towarzyszą jej intensywne prace nad technologiami wodorowymi dla wielu różnych gałęzi transportu, które pozwolą zdekarbonizować nawet najbardziej oporne branże, jak transport morski.

W Polsce można obecnie kupić tylko jeden samochód z napędem na ogniwa paliwowe zasilane wodorem (FCEV) - dużego sedana Toyota Mirai. Aktualny, drugi model Mirai zadebiutował w Europie w 2021 roku, a wraz z nim napęd na ogniwa paliwowe drugiej generacji. Toyota planuje w najbliższych latach rozpocząć sprzedaż Hiluxa FCEV, a jednocześnie pracuje nad komercjalizacją nieemitującego CO2 wodorowego silnika spalinowego.

Toyota bardzo aktywnie popularyzuje technologie wodorowe, wprowadzając tę technologię do kolejnych dziedzin transportu i nie tylko. Z ogniw paliwowych tej marki korzystają samochody dostawcze i ciężarowe oraz morskie jachty, a także japońskie autobusy Toyota SORA i produkowane w Portugalii miejskie autobusy Caetano H2.City Gold. W ramach współpracy Toyoty z europejskimi i japońskimi producentami testowane są także dwunapędowe pociągi elektryczne z dodatkowym wodorowym źródłem napędu, które mają zastąpić lokomotywy spalinowe. Toyota produkuje też w swoim zakładzie pod Brukselą zestandaryzowane moduły ogniw paliwowych do sprzedaży na wolnym rynku, z których korzystają producenci różnego rodzaju pojazdów i innego sprzętu. Ta sama technologia jest też wykorzystywana w bezemisyjnych generatorach prądu, czyli alternatywy dla popularnych generatorów na olej napędowy.

Wodorowe panele w sprzedaży około 2026 roku

Twórcy opracowanych na KU Leuven wodorowych paneli spodziewają się, że ich rozwiązanie będzie taniało równie szybko jak to wcześniej obserwowaliśmy w przypadku fotowoltaiki. W obniżaniu ceny pomoże fakt, że panele zostały zbudowane z łatwo dostępnych materiałów nieszlachetnych. Początkowo zespół wyprodukuje kilkadziesiąt egzemplarzy na potrzeby projektów pilotażowych. Jednak do 2026 roku planuje zwiększyć produkcję do 5 000 paneli rocznie.

"W tej chwili spodziewamy się, że produkt będzie dostępny na rynku od 2026 roku" - ocenił Jan Rongé. - "Kiedy osiągniemy masową produkcję, cena będzie zbliżona do dzisiejszych modułów fotowoltaicznych".

***