Na amerykański rynek wchodzą właśnie wodorowe generatory GEH2 z ogniwami paliwowymi Toyoty, dzięki którym konsumenci w USA po raz pierwszy skorzystają z tej technologii poza transportem.

Generator GEH2 to efekt współpracy Toyota Motor Europe i francuskich naukowców z zespołu Energy Observer. Urządzenie jest produkowane przez firmę EODev (Energy Observer Developments), której Toyota jest współwłaścicielem. GEH2 produkuje energię z wodoru w ogniwach paliwowych. GEH2 może wytwarzać prąd o mocy ciągłej 100 000 amperów, co przekłada się na moc znamionową 60 kW i maksymalną (chwilową) 92 kW.

Urządzenie waży 290 kg i zostało opracowane z myślą o łatwej integracji z dowolnym systemem w każdej branży jako dodatkowe źródło prądu lub element systemu magazynowania energii opartego na wodorze. Może być też wykorzystywany podczas organizacji wydarzeń w plenerze, na odizolowanych posesjach bez dostępu do sieci przesyłowej czy w strefach zakazu korzystania z silników spalinowych. Nie emituje CO2 ani żadnych szkodliwych substancji, a jedynie wodę i przefiltrowane powietrze.

Wodorowy generator GEH2 jest od 2020 roku dostępny w Europie, a teraz wchodzi także na amerykański rynek. Jego dystrybutorem jest Generac Power Systems, globalny producent rozwiązań energetycznych. Generac prowadzi sprzedaż i wynajem urządzeń marki EODev w całych Stanach Zjednoczonych, a dzięki doświadczeniu w projektowaniu i produkcji własnych technologii jest w stanie zaoferować swoim klientom także konserwację, serwis i usługi wsparcia technicznego.

Wodór jako paliwo do generatora prądu

Wodór to uniwersalny nośnik energii, który może być zarówno paliwem do pojazdów, jak też sposobem na magazynowanie energii, alternatywnym dla baterii. Bezemisyjnie produkowany wodór to jeden z głównych sposobów dekarbonizacji transportu - od samochodów, ciężarówek i autobusów, przez pociągi, po jachty i duże statki morskie, a w przyszłości być może także samoloty. Jednocześnie jednak te same technologie można wykorzystywać w przemyśle czy energetyce.

A wszystko zaczęło się od jachtu

Przenośny generator pracujący na wodorze powstał dzięki współpracy Toyota Motor Europe z zespołem naukowców, którzy prowadzą badania nad bezemisyjnymi technologiami produkcji i magazynowania energii podczas podróży dookoła świata na pokładzie samowystarczalnego energetycznie jachtu Energy Observer. W 2019 roku zainstalowano na nim moduł ogniw paliwowych Toyoty przystosowany do pracy na morzu, a więc wodoszczelny, odporny na bujanie i wilgotne, słone otoczenie. Moduł generatora i ogniw paliwowych został przetestowany na pełnym morzu w podróży m.in. po Atlantyku na dystansie 7000 mil.

Współpraca Toyoty i Energy Observera zaowocowała wprowadzeniem na rynek nie tylko stacjonarnego generatora GEH2, ale także jego morskiego odpowiednika REXH2, przeznaczonego dla jachtów. Pierwszy model, który seryjnie otrzymuje to urządzenie, to 12-metrowa łódź HYNOVA 40 marki HYNOVA Yachts, która może zabrać na pokład 12 osób. Napęd jest elektryczny, zasilany z baterii, a generator REXH2 stanowi dodatkowe źródło energii.

Innym tego rodzaju projektem jest zaprezentowany w roku 2022 prototyp łodzi wyścigowej, do której Toyota dostarczyła dwa moduły ogniw paliwowych o mocy 80 kW. Projekt jest realizowany przy wsparciu Toyoty przez zespół Emirates Team New Zealand, startujący w międzynarodowych wyścigach jachtowych. Wprowadzenie technologii wodorowej do napędu morskiego pokazało, że taki napęd może sprawnie pracować również w wyjątkowo niekorzystnych warunkach.

Od Toyoty Mirai do zrównoważonej energetyki

Elektryczny napęd na wodorowe ogniwa paliwowe Toyoty zadebiutował na rynku w 2014 roku wraz z sedanem Mirai, a w 2020 roku do sprzedaży wszedł nowy model tego auta wyposażony w napęd na ogniwa paliwowe drugiej generacji. Japońskie ogniwa sprawdziły się już w transporcie, zarówno w autobusach, jak i pojazdach ciężarowych czy dostawczych. Znalazły też już zastosowanie w magazynach energii, czego przykładem jest instalacja w Kolorado, która jeszcze w tym roku stanie się częścią systemu produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych, jego magazynowania oraz produkcji energii. Instalacja wykorzystuje ogniwa paliwowe Toyoty o mocy 1 MW i elektrolizery wody.

Toyota należy do rosnącej grupy firm, rządów i organizacji międzynarodowych, które uważają wodór za jedną z najważniejszych metod dekarbonizacji całej gospodarki. Konieczna jest jednak szeroka akceptacja tej technologii, co zdecydowanie przyspieszy wdrożenie modułowego systemu ogniw paliwowych do wielu różnych zastosowań - od transportu poprzez magazynowanie, a na generowaniu prądu w mikroskali kończąc.

