Niedługo rusza produkcja Volkswagena Caddy w Poznaniu

W połowie października w zakładzie Volkswagena w Poznaniu rozpocznie się produkcja Caddy 5. Spółka Volkswagen Poznań poinformowała, że w fabryce dobiegają końca ostatnie prace związane z uruchomieniem produkcji nowego modelu.

Zdjęcie Volkswagen Caddy /

W zakładzie trwa dwutygodniowa przerwa technologiczna; w obszarze budowy karoserii, lakierni i montażu przeprowadzane są ostatnie prace przygotowawcze. Wartość realizowanych inwestycji to blisko 100 mln zł.



Spółka poinformowała w środę, że w przygotowanie zakładu i dostosowanie linii produkcyjnych do budowy samochodów nowej generacji zainwestowała w ostatnich trzech latach 2 mld zł. Znaczną część tej kwoty stanowiły środki wydane na budowę nowych hal, zakup maszyn i urządzeń i przeszkolenie pracowników.



"Naszym priorytetem, do którego dążymy od blisko trzech lat, jest wdrożenie do produkcji nowego modelu. Od realizacji tego celu dzielą nas dni, w tym czasie infrastruktura zakładu zostanie ostatecznie dostosowana do produkcji Caddy 5. W planie mamy 89 finalnych przebudów" - poinformował dyrektor zakładu w Poznaniu oraz prezes zarządu Volkswagen Poznań Dietmar Mnich.



Od 2015 roku w poznańskim zakładzie wyprodukowano ponad 800 tysięcy sztuk Caddy 4. Ostatni egzemplarz Caddy czwartej generacji zjechał z taśmy produkcyjnej 18 września.



Volkswagen Poznań to największy producent samochodów w Polsce oraz największy pracodawca w Wielkopolsce zatrudniający w czterech zakładach zlokalizowanych w Poznaniu, Swarzędzu i we Wrześni 11 tys. osób.



W 2019 roku zakłady opuściło łącznie 266 127 samochodów dostawczych, modeli Caddy, Transporter, Crafter oraz MAN TGE, w tym także samochody elektryczne. Do Volkswagen Poznań należy także odlewnia, która miniony rok zamknęła wynikiem 4,2 mln wyprodukowanych komponentów aluminiowych.