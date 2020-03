Najważniejsze auto w historii motoryzacji?

27 marca 1966 roku na salonie genewskim zadebiutował jeden z najważniejszych samochodów w historii masowej motoryzacji. Równe 54 lata temu byliśmy świadkami pojawienia się Fiata 124. Chociaż we Włoszech powstało zaledwie 1,5 mln egzemplarzy - mowa o jednym z najpopularniejszych pojazdów na świecie.

Zdjęcie Fiat 124 /

Pięciomiejscowy sedan już w momencie debiutu okazał się ogromnym sukcesem. Auto - jako pierwszy Fiat - zdobyło tytuł Samochodu Roku (1967). Klasyczna limuzyna (w Polsce ten rodzaj nadwozia określano wówczas jako "karetę") napędzana była benzynowym silnikiem o pojemności 1,2 l (1197 cm3) generującym moc 60 KM. To wystarczało, by auto rozpędzało się do prędkości 140 km/h.

Produkcja Fiata 124 trwała we Włoszech do 1974 roku. W sumie w Italii powstało około 1,5 mln egzemplarzy. Jak to możliwe, że auto dorównuje popularnością takim ikonom, jak chociażby Volkswagen Garbus, Ford Model T czy Toyota Corolla?

Odpowiedź jest prosta. W maju 1966 roku Fiat oraz rząd ZSRR zawarły porozumienie dotyczące licencyjnej budowy Fiata 124 w Rosji. Na mocy tej umowy, w miejscowości Togliatti nad Wołgą, powstać miał od podstaw nowy zakład budowy samochodów o zdolności produkcyjnej 660 tysięcy pojazdów rocznie. W ten sposób rodziła się lokalna potęga motoryzacyjna - marka Łada.

Zdjęcie Fiat 124 /

Pod koniec kwietnia 1970 roku na rosyjskie drogi wyjechała pierwsza rosyjska kopia Fiata 124 - Łada 2101 Żiguli. W stosunku do pierwowzoru wprowadzono jednak kilka modernizacji. By dostosować konstrukcję do surowych lokalnych warunków, przeprojektowano m.in. tylny most, zawieszenie, skrzynię biegów oraz układ hamulcowy. Pierwsze egzemplarze napędzane były silnikiem 1,2 l o mocy 58 KM. Sam model 2101 Żiguli oferowany był klientom z Bloku Wschodniego aż do 1988 roku!

Nowszą, lecz wciąż bazującą na modelu 2101, konstrukcję - Ładę 2105 - zaprezentowano w 1980 roku. Dwa lata później w ofercie rosyjskiego producenta znalazła się jej wzbogacona, jak na standardy ZSRR, odmiana - model 2107.

Zdjęcie Fiat 124 /

Do tego auta nie przez przypadek, przylgnęła opinia "rosyjskiego Mercedesa". Wóz miał masywną, nawiązującą wyglądem do niemieckich pojazdów, chromowaną osłonę chłodnicy i bogate (jak na wschodnie standardy) wyposażenie obejmujące m.in.: zegarek, obrotomierz i wycieraczki reflektorów. Technicznie, w dużej mierze, wciąż bazował jednak na poczciwym Fiacie 124 z 1966 roku.

Ostatnia sztuka Łady 2107 opuściła fabrykę w Iżewsku (linię produkcyjną przeniesiono w tam z Togliatti w 2011 roku) 17 kwietnia 2012 roku. Do grudnia 2012 roku oferowana była jeszcze Łada 2104, czyli auto z nadwoziem kombi.

Zdjęcie Łada 2107 /

Przez 42 lata produkcji osobowych sedanów bazujących na technice Fiata 124, fabryka w Togliatti wyprodukowała przeszło 17 mln tych pojazdów. Dodając do tego ponad 1,5 mln Fiatów 124 wyprodukowanych we Włoszech otrzymamy imponujący wynik ponad 18,5 mln egzemplarzy. Stawia to Fiata 124 i poczciwą Ładę w piątce najliczniej produkowanych aut w historii motoryzacji.

Warto dodać, że model 2107 wciąż dzierży miano najpopularniejszego samochodu w Rosji. Na koniec ubiegłego roku po lokalnych drogach poruszało się ponad 1,7 mln tego typu pojazdów. Drugie miejsce pod względem rejestracji zajmuje - również bazująca na Fiacie 124 - Łada 2106. W Rosji zarejestrowanych jest obecnie aż 1,4 mln tych aut.

