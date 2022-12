Mercedesy z Polski. To się wydarzy już za 3 lata. Powstanie kolejna fabryka

Spis treści: 01 Nowa fabryka Mercedesa w Jaworze. Powstanie 2,5 tys. nowych miejsc pracy

02 Nowa fabryka elektrycznych samochodów dostawczych w Jaworze. Powstaną dostawcze Mercedesy na prąd

03 Jakie auta z nowej fabryki elektrycznych dostawczaków w Jaworze?

Nowa fabryka będzie pierwszym na świecie ośrodkiem produkcyjnym niemieckiej Mercedesa, w którym powstawać będą wyłącznie elektryczne samochody użytkowe.



Nowa fabryka Mercedesa w Jaworze. Powstanie 2,5 tys. nowych miejsc pracy

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - wartość inwestycji wyniesie 1,3 mld euro. Fabryka ma w przyszłości zatrudniać 2,5 tys. osób. "Chcemy zainwestować ponad miliard euro właśnie w Jaworze w najbliższych latach. Będziemy produkować pojazdy przyszłości" - powiedział przedstawiciel Mercedes-Benz Mathias Geisen na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



Reklama

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Polska łączy kształcenie na uczelniach i w nowych szkołach branżowych z potrzebami inwestorów. "Nie chcemy już dziś konkurować z innymi państwami regionu, kto zaoferuje niższe koszty pracy" - podkreślił szef rządu.



"Obecnie zależy nam na wysokiej jakości pracy, a więc na dobrym wykształceniu oraz na wysokich wynagrodzeniach" - wyjaśnił premier.

Nowa fabryka elektrycznych samochodów dostawczych w Jaworze. Powstaną dostawcze Mercedesy na prąd

Jeszcze we wrześniu bieżącego roku Daimler informował o nawiązaniu współpracy z amerykańską marką Rivian. Ta zasłynęła m.in. dostawami floty elektrycznych aut dostawczych dla Amazona. Mercedes-Benz i Rivian podpisały wówczas porozumienie "o strategicznym partnerstwie i wspólnej produkcji elektrycznych samochodów dostawczych".



W planach było stworzenie spółki joint venture, która zainwestować miała "w istniejącą fabrykę w Europie" i - w perspektywie kilku najbliższych lat - uruchomić w niej produkcję dużych elektrycznych samochodów dostawczych dla obu marek. Deklarowano, że celem jest powstanie całkowicie nowego zakładu produkcyjnego dla pojazdów wyłącznie z napędem akumulatorowym, dzięki wykorzystaniu istniejącej fabryki Mercedes-Benz w Europie Środkowo-Wschodniej.



Wideo youtube

Stworzenie nowej fabryki w Jaworze to jednak samodzielna decyzja Mercedesa. W Jaworze, od 2019 roku, budowane są silniki spalinowe do takich modeli, jak chociażby Mercedesy klasy A, CLA, GLA, B C, GLC, E i S. W 2020 roku na Dolnym Śląsku uruchomiono także produkcję baterii dla modeli z napędem plug-in.



Jakie auta z nowej fabryki elektrycznych dostawczaków w Jaworze?

Czy w Jaworze powstawać będą również pojazdy amerykańskiej marki? Póki co - nie. Daimler i Rivian poinforowały właśnie o "wstrzymaniu" partnerstwa, w wyniku "zmiany priorytetów" Riviana. W najbliższym czasie amerykańska marka planuje bowiem skupić się na rynku wewnętrznym.



Wiadomo już, że na Dolnym Śląsku powstawać będą modele Mercedesa bazujące na platformie VAN.EA (MB Vans Electric Architecture). Platforma, której debiut zaplanowano na 2025 rok, ma być bazą dla wszystkich średnich i dużych dostawczych modeli niemieckiej marki z napędem elektrycznym. Pierwszym produkowanym w Jaworze modelem ma być "duży van" z nadwoziem "furgon". Całkiem prawdopodobne, że chodzi o nowego eSprintera, który - przynajmniej teoretycznie - ma zostać zaprezentowany już w przyszłym roku.



Obecnie klienci Mercedesa mogą wybierać spośród czterech samochodów dostawczych z napędem elektrycznym:



eVito (furgon),



eSprinter,



eVito Tourer



EQV.



Wkrótce do rodziny zelektryfikowanych dostawczaków Mercedesa dołączyć mają również modele: eCitan oraz EQT.

***