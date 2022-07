Kupiłeś samochód, ale musisz czekać? W tym czasie możesz wynająć Corollę

Samochody używane Można już kupić samochód używany z programem gwarancyjnym od producenta

Zaburzenia łańcuchów dostaw doprowadziły do sytuacji, w której średni czas oczekiwania na nowe samochody znacząco się wydłużył. Toyota postanowiła wykorzystać tę sytuację i zaoferowała klientom czekającym na zamówiony samochód, auto od ręki. Wszystko w ramach nowego programu Kinto One, który umożliwia najem samochodu na okres 12 lub 18 miesięcy.

Za przyjemność jazdy takim pojazdem - w trakcie oczekiwania na swój własny - musimy rzecz jasna uiścić miesięczną opłatę w wysokości minimum 1200 złotych. Jak można wyczytać w informacji prasowej - tak niska rata jest efektem spłacania jedynie utraty wartości samochodu w czasie trwania umowy. W przeciwieństwie do klasycznego leasingu, w najmie Kinto One nie istnieje możliwości wykupu pojazdu po zakończeniu kontraktu. Obowiązuje natomiast limit przebiegu do 30 000 km.

Zapłaciłeś za kupno samochodu? Teraz możesz zapłacić za wynajem drugiego

Oferowana w programie Corolla Sedan to auto z silnikiem benzynowym 1,5 l i z wyposażeniem Comfort. Wersja ta zawiera pełny pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego z inteligentnym tempomatem adaptacyjnym, dwustrefową klimatyzację automatyczną, system multimedialny z kolorowym, 8-calowym ekranem dotykowym, Apple CarPlay i Android Auto, usługi łączności Toyota Connected Car i 16-calowe felgi aluminiowe.

Zdjęcie Toyota Corolla Sedan / materiały prasowe

Podsumowując: jeśli kupiliśmy już samochód (zapewne wpłacając zaliczkę, albo i pełną kwotę), ale padliśmy ofiarą wydłużonego oczekiwania na jego odbiór (z przyczyn od nas niezależnych), możemy na ten czas wynająć Corollę. Wszystko to od 1200 zł miesięcznie. Przyznajemy, że pomysł ciekawy i zapewne szalenie intratny dla producenta. Ciekawi nas tylko, czy znajdą się jacyś chętni?

