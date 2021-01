Kia z dużym awansem na polskim rynku w 2020 roku

Pomimo tego, że poprzedni rok był wyjątkowo trudny dla branży motoryzacyjnej, a sprzedaż nowych aut wyraźnie zmalała, Kii udało się poprawić swoją sytuację na naszym rynku.

Zdjęcie Kia Niro /INTERIA.PL

W ubiegłym roku w Polsce Kia awansowała o aż 3 pozycje, z miejsca 7. na 4., w zestawieniu rejestracji nowych samochodów osobowych. Po raz kolejny wzrósł tym samym udział marki w rejestracji nowych aut osobowych, który na koniec 2020 roku wyniósł 5,63%.



Reklama

Sprzedaż Kii na całym świecie w ubiegłym roku to 2,61 miliona aut. Plan na 2021 rok zakłada wzrost zainteresowanie modelami koreańskiego producenta o 12,1%, co ma przełożyć się na sprzedaż na poziomie 2,92 miliona sztuk.

W światowym rankingu sprzedaży modeli Kii pierwsze miejsce zajął Sportage z wynikiem 366 929. Za nim uplasował się Seltos (również SUV) ze sprzedażą na poziomie 328 128 sztuk. Trzecim najchętniej wybieranym modelem marki był sedan K3, którego wybrało 237 688 nabywców.

Kia, która zgodnie ze strategią biznesową "Plan S" stoi na progu transformacji, w tym roku planuje na świecie sprzedać około 2,92 miliona samochodów. W tym 535 tys. w Korei i 2,39 miliona aut na rynkach zagranicznych. Zwiększenie rentowności marka planuje osiągnąć za pomocą jeszcze bardziej elastycznego podejścia do oferty modeli dostosowanych do poszczególnych regionów.

W grudniu sprzedaż Kii spadła o 3,8 procent, do 218 256 samochodów, w porównaniu ze sprzedażą w analogicznym miesiącu 2019 roku. Sprzedaż w Korei spadła do 38 857 aut, co oznacza spadek o 20,9 procent. Był on spowodowany głównie zakłóceniami produkcji w lokalnych fabrykach. W grudniu sprzedaż poza Koreą wzrosła o 1 procent, do 179 399 egzemplarzy. W Polsce rejestracji nowych samochodów osobowych Kii w ubiegłym roku było o 18% mniej niż w 2019 roku, podczas gdy cały rynek skurczył się o 23%.