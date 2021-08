Honda największym producentem silników na świecie

Już od wielu lat silniki marki Honda spotkać możemy dosłownie wszędzie. Zarówno na lądzie, na wodzie, jak i w powietrzu. Aktualnie średnio każdego roku na rynek trafia 25 milionów silników Hondy do różnych typów pojazdów i maszyn.

Honda jest jedyną firmą na świecie, której produkty funkcjonują na ziemi, na wodzie oraz powietrzu. Wśród całkowitej liczby jednostek napędowych, wprowadzanych na rynek przez Hondę, największy udział mają silniki motocyklowe. Średnio firma sprzedaje ponad 15,1 miliona jednośladów rocznie wyposażonych w swoje układy napędowe.

Ponad 4,5 miliona jednostek każdego roku wprowadzanych jest na rynek w samochodach Hondy. Z kolei Honda Power Products - dział obejmujący m.in. silniki do zastosowań przemysłowych oraz użytkowych - to liczba ponad 5,6 miliona sztuk rocznie. W tej grupie znajdują się m.in. generatory prądu czy układy wykorzystywane maszynach ogrodniczych. Warto wspomnieć, że oprócz silników spalinowych, hybrydowych i elektrycznych Hondy, firma od 1986 roku prowadzi badania i konstruuje jednostki odrzutowe Honda Jet, które są stosowane w lotnictwie cywilnym.

Aktualnie kluczowym wyzwaniem, jakie stoi przed Hondą w zakresie produkcji silników, jest pełna elektryfikacja gamy samochodów. Zgodnie z założeniami, do końca 2022 roku firma wyposaży wszystkie główne modele aut w Europie w układy hybrydowe lub silniki elektryczne.

Historia Hondy z silnikami hybrydowymi zaczęła się w 1999 roku, kiedy na rynek weszła Honda Insight pierwszej generacji. Posiadała ona benzynowo-elektryczny układ hybrydowy z systemem IMA, który wraz z 1-litrowym silnikiem VTEC sprawił, że Insight był najbardziej oszczędnym samochodem w latach 90-tych. Jednocześnie jednak samochód ten wyprzedził swój czas i nie odniósł rynkowego sukcesu.

Najnowsze hybrydy Hondy posiadają oznaczenie e: HEV (gdzie "e:" oznacza elektryfikację, a "HEV" - technologię hybrydową opartą na zasilaniu energią elektryczną). Wszystkie modele Hondy z emblematem e:HEV są wyposażone w system hybrydowy nowej generacji - i-MMD . System składa się z dwóch silników elektrycznych (napędowego i generatora), silnika benzynowego, akumulatora litowo-jonowego oraz stałego przełożenia e-CVT i jednostki sterującej przepływem mocy (PCU), co zapewnia stabilną pracę systemu poprzez efektywne rozpraszanie wytworzonego ciepła. i-pracuje w jednym z trzech trybów - elektrycznym, hybrydowym lub silnika spalinowego, które szybko i płynnie mogą zostać zmienione w zależności od sytuacji na drodze.

Globalna potęga Hondy na rynku silników ma swoje źródło w wartościach wyznawanych przez Soichiro Honda. Założycielowi firmy od początku prac projektowych nad silnikami przyświecały dwa cele: ułatwienie pracy człowiekowi oraz motto "Po pierwsze człowiek, potem maszyna". Założenia te udało się spełnić już przy jego pierwszym projekcie. W czasach, gdy głównym środkiem komunikacji w Japonii były rowery, zaprojektował i zbudował on pierwszy własny silnik do motoroweru. Moment ten był przełomowy z uwagi na to, że wówczas zaczęła się historia marki Honda.

Kolejnymi projektem Soichiro była pierwsza uniwersalna jednostka napędowa typu H, która została dostarczona do zakładów maszyn rolniczych Kyoritz LTD. Zastosowano ją w konstrukcji opryskiwacza rolniczego. Druga połowa lat 40-tych była kluczowa dla rozwoju Hondy. Po klęsce Japończyków w II wojnie światowej, produkcja żywności stała się priorytetem i z tego powodu każdego miesiąca fabrykę Kyoritz opuszczało około 5000 sztuk opryskiwaczy z silnikiem Hondy typu H.