Elon Musk do pracowników: "Przychodzicie do biur albo wylatujecie"

Treść maila natychmiast wyciekła do amerykańskich mediów.

Musk pisze w nim, że przez pojęcie "biuro" rozumie miejsce, gdzie znajdują się inni pracownicy, a nie "jakieś odległe pseudobiuro".

Musk dodał, że im ktoś ma wyższe stanowisko tym bardziej jego obecność w firmie musi być widoczna. Wyjaśnił również, że sam długo "mieszkał" w fabryce. Chciał, żeby osoby pracujące na taśmie produkcyjnej widziały, że on sam pracuje obok nich. Zaznaczył, że bez tego Tesla dawno by zbankrutowała. Producenci Robotnicy zamieszkają na terenie zakładu Tesli w Szanghaju

"Amerykanom nie chce się chodzić do pracy"

Wcześniej Musk chwalił chińskich pracowników Tesli, którym mówił, że... Amerykanom wcale nie chce się chodzić do pracy. Tyle tylko, że pracownicy gigafabryki w Szanghaju faktycznie przez wiele miesięcy mieszkali na terenie fabryki, gdzie zostali zamknięci w związku z epidemią koronawirusa. W tym czasie pracowali po sześć dni w tygodniu na 12-godzinnych zmianach...

Praca zdalna to "udawanie pracy?"

Musk już wcześniej dawał do zrozumienia, że nie akceptuje pracy zdalnej. W jednym ze swoich twittów napisał, że osoby, które nie chcą wracać do biur, powinny "do innej firmy iść udawać, że pracują".

A co z Twitterem?

Takie nieprzejednane stanowisko powinno martwić pracowników Twittera. Przypomnijmy, że serwis ten został w kwietniu, za 44 mld dolarów, kupiony przez Elona Muska, a praca zdalna i hybrydowa są tam najbardziej popularnym modelem pracy...



Musk jest kontrowersyjny, ale i skuteczny

Chociaż styl zarządzania Muska może wydawać się kontrowersyjny, to nie można odmówić mu skuteczności. Mimo olbrzymich perturbacji na rynku samochodowym, wywołanych zerwaniem łańcucha dostaw i brakiem półprzewodników, Tesla zamknęła rok 2021 rekordową sprzedażą, dostarczając klientom ponad 936 tysięcy samochodów. Rekordowy okazał się również pierwszy kwartał 2022 roku, gdy z fabryk Tesli wyjechało ponad 305 tysięcy aut.

