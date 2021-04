Co mają wspólnego gry komputerowe z Porsche?

Porsche Engineering, dostawca usług technicznych/technologicznych i spółka zależna w całości należąca do Porsche, realizuje projekt inteligentnego pojazdu przyszłości z pomocą silników gier komputerowych.

Zdjęcie Wirtualna autostrada A8 w pobliżu lotniska w Stuttgarcie - symulacja Game Engine /

Pozwalają one generować fotorealistyczne obrazy i uzyskiwać fizycznie poprawne zachowanie obiektów w grach wideo. Porsche Engineering wykorzystuje te pakiety oprogramowania między innymi do wirtualnego opracowywania oraz testowania funkcji jazdy wysoce zautomatyzowanej. Skraca to czas projektowania, ogranicza koszty i zwiększa bezpieczeństwo mobilności. W konfiguratorze samochodów Porsche silniki gier komputerowych pomagają klientom w konfiguracji pojazdów.

Algorytmy systemów wspomagających wymagają licznych szkoleń i walidacji - a jednak nie każde zdarzenie wymagające sprawdzenia ma miejsce podczas "prawdziwych" jazd próbnych. Jazdy symulowane za pomocą silników gier komputerowych mają tę zaletę, że można je powtarzać tak często, jak potrzeba, oraz modyfikować w najdrobniejszych szczegółach.

Oprócz rzeczywistych i wirtualnych testów Porsche Engineering korzysta z form mieszanych, np. prawdziwy samochód może reagować na wirtualne obiekty.

Zdjęcie silniki gier komputerowych mogą zostać użyte dla stworzenia rozszerzonej rzeczywistości /

Zastosowanie silników gier komputerowych sprowadza się nie tylko do "szkolenia" systemów wspomagających. Pomaga też w ograniczeniu liczby rzeczywistych prototypów podczas testowania samochodów, a tym samym pozwala oszczędzać zasoby.

Porsche Engineering korzysta w tym zakresie z samodzielnie opracowanego narzędzia Visual Engineering Tool, które może służyć np. do szybkiego i efektywnego kosztowo ustalenia optymalnego rozmieszczenia komponentów - na bazie danych CAD i rozszerzonej rzeczywistości (AR) lub przy pomocy gogli wirtualnej rzeczywistości (VR).

Zdjęcie Virtual Reality Car Configurator prezentuje klientom trójwymiarową symulację ich przyszłego samochodu. /

A w przyszłości silniki gier komputerowych mogą jeszcze bardziej poprawić komfort zakupów. Porsche testuje obecnie tzw. konfigurator samochodów z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości - klienci Porsche Centrów po założeniu gogli VR zobaczą niemal fotorealistyczną, trójwymiarową symulację skonfigurowanego pojazdu.



