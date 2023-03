Berlin dogadał się z Brukselą. Samochody spalinowe także po 2035 roku

Niemcy zainwestowały gigantyczne pieniądze w e-paliwa

To ważna informacja dla całego niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego oraz jego czołowych producentów. Przykładem niech będzie Porsche, które jakiś czas temu ogłosiło długoterminową inwestycję o wartości 75 milionów dolarów w rozwój paliw syntetycznych. Firma zbudowała także nowoczesną fabrykę w Chile, która rozpoczęła już produkcję neutralnego paliwa z wody oraz dwutlenku węgla, wykorzystując do tego prąd pozyskiwany z wiatru. Paliwami syntetycznymi interesuje się zresztą nie tylko Porsche, ale cała grupa Volkswagena. Dość powiedzieć, że na przykład Audi od lat pracowało nad nimi we własnym zakresie.

Niemcy poprą plany Unii Europejskiej

Ustanowiony kompromis nie zmienia treści rozporządzenia, które w ubiegłym roku uzgodnili przedstawiciele państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Oznacza to, że Niemcy będą mogły wreszcie oficjalnie poprzeć tzw. "październikowe porozumienie" w sprawie zakazu rejestracji aut spalinowych w UE po 2035 roku.

