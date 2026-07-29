Spis treści:
- Nowy Mercedes GLA ma z przodu ponad 150 gwiazdek
- Wnętrze Mercedesa GLA jest przestronne, a projekt dobrze znany
- Jaki zasięg ma elektryczny Mercedes GLA?
- Nowy Mercedes GLA - premiera oraz ceny
Nowy Mercedes GLA ma z przodu ponad 150 gwiazdek
Stylistyka nowego Mercedesa GLA nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem, jako że model ten zdecydowanie wpisuje się w obecny design modeli niemieckiego producenta. Na tle poprzednika najłatwiej rozpoznać go za sprawą reflektorów ze świecącą gwiazdą oraz patrząc na osłonę chłodnicy. W wersji spalinowej wykończono ją 150 gwiazdkami, zaś elektryczna odmiana ma zamiast tego 608 punktów świetlnych, ułożonych w trzech rzędach, mających przywodzić na myśl chromowane listwy znane z innych modeli.
Z tyłu również znajdziemy motyw świecącej gwiazdy, a tym w czym nowe GLA najbardziej przypomina poprzednika, jest jego sylwetka. Lecz i tu zaszły zauważalne zmiany - auto jest niższe o 20 mm i ma zwiększony o 61 mm rozstaw osi, a także poszerzone błotniki, dzięki czemu jego bryła jest bardziej muskularna.
Wnętrze Mercedesa GLA jest przestronne, a projekt dobrze znany
Żadna niespodzianka nie czeka nas natomiast we wnętrzu nowego GLA. Samochód przejął deskę rozdzielczą znaną już z CLA oraz GLB z pionowym panelem ciągnącym się przez całą szerokość deski rozdzielczej, w którym umieszczono trzy ekrany. Ten przed kierowcą ma 10 cali, zaś centralny oraz pasażera po 14 cali. Sam system multimedialny również jest dobrze znany i został dość przejrzyście zaprojektowany pomimo mnogości dostępnych funkcji. Tradycyjnie już dla Mercedesa można skorzystać z dopracowanego asystenta głosowego, ale teraz wspomagają go także Google Gemini, Chat GPT oraz Microsoft Bing.
Wnętrze nowego GLA jest nieźle wykończone i nie brakuje tu skórzanych oraz aluminiowych wstawek, ale niższe elementy deski rozdzielczej wykonano już z twardego plastiku. Na pochwałę zdecydowanie zasługuje przestronność wnętrza, szczególnie na tylnej kanapie. Miejsce na kolana, na stopy, a także nad głową jest naprawdę dużo, nawet dla podróżnych mających ponad 180 cm wzrostu.
W przypadku wersji elektrycznej mamy także zupełnie płaską podłogę, zaś w spalinowej znajdziemy niezbyt wysoki tunel środkowy. Natomiast obie odmiany sporą przestrzeń nad głowami podróżnych, częściowo zawdzięczają standardowemu szklanemu dachowi bez żaluzji. Nie wszyscy niestety lubią takie rozwiązanie, a brak możliwości zasłonięcia go, pomimo zastosowania filtrów chroniących przed promieniami słońca i ciepłem, może być dokuczliwy. Rozwiązaniem jest dopłacenie do dachu Sky Control, który może stać się matowy, znacznie lepiej chroniąc przed mocnym słońcem. Jego dodatkową zaletą są umieszczone w nim 172 gwiazdki świecące w nocy.
Wracając jeszcze na chwilę do kwestii praktyczności, nowy Mercedes GLA ma bagażnik o przeciętnej pojemności 410 l. W przypadku wersji elektrycznej można dodatkowo wspomagać się całkiem dużym bagażnikiem przednim, mającym 107 l.
Jaki zasięg ma elektryczny Mercedes GLA?
GLA debiutuje wyłącznie w wersjach elektrycznych i na początku dostępne będą trzy odmiany o mocy 224, 272 oraz 354 KM. Dwie pierwsze przekazywać będą moc tylko na tylne koła, zaś najmocniejsza na wszystkie cztery. Przyspieszenie do 100 km/h w jej przypadku ma wynieść 5,4 s.
Jeśli chodzi o akumulatory, to początkowo dostępne będą takie o pojemności 58 oraz 85 kWh, a później dołączy do nich bateria mająca 71 kWh. Maksymalny zasięg ma wynosić 657 km, zaś maksymalna moc ładowania do 320 kW. Oznacza to, że w 10 min możemy uzupełnić nawet 270 km zasięgu.
Znacznie mniej informacji producent przekazał natomiast na temat odmian spalinowych nowego GLA. Oficjalnie wiadomo jedynie, że pod maskę trafi doładowany silnik 1,5 l wspomagany układem miękkiej hybrydy, pozwalający na krótkotrwałą jazdę na prądzie. Na początek mają być dostępne dwie wersje z napędem na przód lub na wszystkie koła. Rzut oka na gamę silnikową modeli CLA i GLB pozwala szybko stwierdzić, że odmiany te będą miały 184 oraz 211 KM. Później powinna do nich dołączyć wersja 156-konna. Wszystkie standardowo łączone będą z 8-biegową skrzynią automatyczną.
Nowy Mercedes GLA - premiera oraz ceny
Zamówienia na elektrycznego Mercedes GLA właśnie ruszają, przynajmniej w Niemczech. Ceny na tamtejszym rynku zaczynają się od 49 tys. euro czyli około 210 tys. zł. Z kolei na wersję spalinową będziemy musieli poczekać do początku przyszłego roku.