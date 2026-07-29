Spis treści: Nowy Mercedes GLA ma z przodu ponad 150 gwiazdek Wnętrze Mercedesa GLA jest przestronne, a projekt dobrze znany Jaki zasięg ma elektryczny Mercedes GLA? Nowy Mercedes GLA - premiera oraz ceny

Nowy Mercedes GLA ma z przodu ponad 150 gwiazdek

Stylistyka nowego Mercedesa GLA nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem, jako że model ten zdecydowanie wpisuje się w obecny design modeli niemieckiego producenta. Na tle poprzednika najłatwiej rozpoznać go za sprawą reflektorów ze świecącą gwiazdą oraz patrząc na osłonę chłodnicy. W wersji spalinowej wykończono ją 150 gwiazdkami, zaś elektryczna odmiana ma zamiast tego 608 punktów świetlnych, ułożonych w trzech rzędach, mających przywodzić na myśl chromowane listwy znane z innych modeli.

Z przodu elektrycznego Mercedesa GLA znajdziemy 608 punktów świetlnych Michał Domański INTERIA.PL

Z tyłu również znajdziemy motyw świecącej gwiazdy, a tym w czym nowe GLA najbardziej przypomina poprzednika, jest jego sylwetka. Lecz i tu zaszły zauważalne zmiany - auto jest niższe o 20 mm i ma zwiększony o 61 mm rozstaw osi, a także poszerzone błotniki, dzięki czemu jego bryła jest bardziej muskularna.

Nowy Mercedes GLA jest o 2 cm niższy od poprzednika i ma większy o 6 cm rozstaw osi Michał Domański INTERIA.PL

Wnętrze Mercedesa GLA jest przestronne, a projekt dobrze znany

Żadna niespodzianka nie czeka nas natomiast we wnętrzu nowego GLA. Samochód przejął deskę rozdzielczą znaną już z CLA oraz GLB z pionowym panelem ciągnącym się przez całą szerokość deski rozdzielczej, w którym umieszczono trzy ekrany. Ten przed kierowcą ma 10 cali, zaś centralny oraz pasażera po 14 cali. Sam system multimedialny również jest dobrze znany i został dość przejrzyście zaprojektowany pomimo mnogości dostępnych funkcji. Tradycyjnie już dla Mercedesa można skorzystać z dopracowanego asystenta głosowego, ale teraz wspomagają go także Google Gemini, Chat GPT oraz Microsoft Bing.

Mercedes GLA wykorzystuje znajomy już układ deski rozdzielczej z trzema ekranami Michał Domański INTERIA.PL

Wnętrze nowego GLA jest nieźle wykończone i nie brakuje tu skórzanych oraz aluminiowych wstawek, ale niższe elementy deski rozdzielczej wykonano już z twardego plastiku. Na pochwałę zdecydowanie zasługuje przestronność wnętrza, szczególnie na tylnej kanapie. Miejsce na kolana, na stopy, a także nad głową jest naprawdę dużo, nawet dla podróżnych mających ponad 180 cm wzrostu.

Nowe GLA ma znajomo wyglądające fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, w tym egzemplarzu pokryte skórą i alcantarą z czerwonymi przeszyciami Michał Domański INTERIA.PL

W przypadku wersji elektrycznej mamy także zupełnie płaską podłogę, zaś w spalinowej znajdziemy niezbyt wysoki tunel środkowy. Natomiast obie odmiany sporą przestrzeń nad głowami podróżnych, częściowo zawdzięczają standardowemu szklanemu dachowi bez żaluzji. Nie wszyscy niestety lubią takie rozwiązanie, a brak możliwości zasłonięcia go, pomimo zastosowania filtrów chroniących przed promieniami słońca i ciepłem, może być dokuczliwy. Rozwiązaniem jest dopłacenie do dachu Sky Control, który może stać się matowy, znacznie lepiej chroniąc przed mocnym słońcem. Jego dodatkową zaletą są umieszczone w nim 172 gwiazdki świecące w nocy.

Nowe GLA ma naprawdę sporo miejsca z tyłu - szczególnie w wersji elektrycznej, pozbawionej tunelu środkowego Michał Domański INTERIA.PL

Wracając jeszcze na chwilę do kwestii praktyczności, nowy Mercedes GLA ma bagażnik o przeciętnej pojemności 410 l. W przypadku wersji elektrycznej można dodatkowo wspomagać się całkiem dużym bagażnikiem przednim, mającym 107 l.

Bagażnik Mercedesa GLA ma 410 l Michał Domański INTERIA.PL

Jaki zasięg ma elektryczny Mercedes GLA?

GLA debiutuje wyłącznie w wersjach elektrycznych i na początku dostępne będą trzy odmiany o mocy 224, 272 oraz 354 KM. Dwie pierwsze przekazywać będą moc tylko na tylne koła, zaś najmocniejsza na wszystkie cztery. Przyspieszenie do 100 km/h w jej przypadku ma wynieść 5,4 s.

Mercedes GLA Michał Domański INTERIA.PL

Jeśli chodzi o akumulatory, to początkowo dostępne będą takie o pojemności 58 oraz 85 kWh, a później dołączy do nich bateria mająca 71 kWh. Maksymalny zasięg ma wynosić 657 km, zaś maksymalna moc ładowania do 320 kW. Oznacza to, że w 10 min możemy uzupełnić nawet 270 km zasięgu.

Maksymalna moc ładowania nowego GLA to 320 kW Michał Domański INTERIA.PL

Znacznie mniej informacji producent przekazał natomiast na temat odmian spalinowych nowego GLA. Oficjalnie wiadomo jedynie, że pod maskę trafi doładowany silnik 1,5 l wspomagany układem miękkiej hybrydy, pozwalający na krótkotrwałą jazdę na prądzie. Na początek mają być dostępne dwie wersje z napędem na przód lub na wszystkie koła. Rzut oka na gamę silnikową modeli CLA i GLB pozwala szybko stwierdzić, że odmiany te będą miały 184 oraz 211 KM. Później powinna do nich dołączyć wersja 156-konna. Wszystkie standardowo łączone będą z 8-biegową skrzynią automatyczną.

Spalinowe odmiany Mercedesa GLA korzystają z doładowanego silnika benzynowego 1.5 wspomaganego układem miękkiej hybrydy Michał Domański INTERIA.PL

Nowy Mercedes GLA - premiera oraz ceny

Zamówienia na elektrycznego Mercedes GLA właśnie ruszają, przynajmniej w Niemczech. Ceny na tamtejszym rynku zaczynają się od 49 tys. euro czyli około 210 tys. zł. Z kolei na wersję spalinową będziemy musieli poczekać do początku przyszłego roku.

Mercedes GLA Michał Domański INTERIA.PL

Mercedes GLA Michał Domański INTERIA.PL

Mercedes GLA Michał Domański INTERIA.PL

Mercedes GLA Michał Domański INTERIA.PL

Mercedes GLA Michał Domański INTERIA.PL

Mercedes GLA Michał Domański INTERIA.PL



