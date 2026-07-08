Spis treści: Dacia Striker. Co to za samochód? Dacia Striker wewnątrz Jaki bagażnik ma Dacia Striker? Jakie napędy ma Dacia Striker? Ile kosztuje Dacia Striker?

Dacia Striker to próba zwiększenia udziałów marki w niezwykle popularnym w Europie segmencie C. Jednym z celów w strategii producenta do 2030 r. jest zwiększenie swoich udziałów w tej części rynku z obecnych ok. 20 proc. do 33 proc. I pomóc ma w tym właśnie nowy model, który obok Bigstera, będzie pełnoprawnym reprezentantem tego segmentu w gamie Dacii.

Dacia Striker. Co to za samochód?

Zdaniem przedstawicieli rumuńskiej marki samochód ten to crossover łączący w sobie cechy trzech różnych rodzajów nadwozia: większy prześwit i wyższą pozycję za kierownicą typowe dla SUV-a, praktyczność kombi (z uwagi na pojemność bagażnika) oraz "dynamikę właściwą dla hatchbacka".

Stylistycznie łatwo rozpoznać, że Striker jest modelem Dacii. Z przodu mamy np. czarny błyszczący grill z białymi kwadratowymi elementami po bokach logotypu. Na tle innych samochodów sygnowanych znakiem rumuńskiej marki wyróżnia się on jednak światłami, zarówno z przodu, jak i z tyłu - rumuńska marka podkreśla, że mają kształt litery "T", ale patrząc na nie trudno nie dostrzec podobieństwa do sygnatury świetlnej znanej z samochodów pewnego koreańskiego producenta.

Dacia zwraca uwagę na zastosowaną po raz pierwszy sygnaturę świetlną w kształcie litery "T". Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że światła przypominają samochody pewnej koreańskiej marki. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Z boku zauważymy natomiast dość mocno pochyloną przednią szybę i wydłużoną linię dachu, które mają nadawać Strikerowi smukłości. Z tyłu, oprócz świateł, najbardziej uwagę zwraca czarna listwa z wytłoczonym napisem "DACIA", która optycznie łączy tylne światła. Wyglądu Strikera dopełniać mają felgi od 17 do 19 cali, a także siedem kolorów nadwozia, w tym dwa nowe: Frost Green i Cosmic Blue.

Z tyłu uwagę zwraca napis "DACIA" na czarnym panelu optycznie łączącym światła. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Striker mierzy 4,62 m długości, co oznacza, że jest dosłownie o 5 cm dłuższy od Bigstera (4,57 m). Wysokość wynosi 1,53, zaś szerokość 1,82 m. Producent chwali się tutaj również prześwitem do 20 cm.

Dacia Striker ma 4,62 m długości, czyli jest o 5 cm dłuższa od Bigstera. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Dacia Striker wewnątrz

Wewnątrz jako pierwszy uwagę zwraca 7-calowy zestaw wskaźników LightVisio dostępny już w standardzie. Wykorzystuje on technologię odbicia optycznego do wyświetlania najważniejszych informacji w postaci "pływającego" obrazu, stwarzając wrażenie trójwymiarowości.

Dostępny w standardzie 7-calowy wyświetlacz wskaźników tworzy wrażenie trójwymiarowości obrazu. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Centralne miejsce zajmuje natomiast 10,1-calowy ekran multimediów. Już w standardzie możemy liczyć na łączność z Android Auto i Apple CarPlay. W opcji natomiast uzyskamy dostęp do wbudowanej nawigacji informującej o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, a także do sześciogłośnikowego systemu audio Arkamys 3D Sound System.

Multimedia obsługujemy z poziomu 10,1-calowego ekranu. Już w standardzie możemy połączyć samochód z naszym telefonem. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Poniżej znajdziemy panel z fizycznymi przełącznikami do sterowania temperaturą czy siłą nawiewu, a jeszcze niżej porty do ładowania i właśnie w związku z nimi Dacia wprowadziła bardzo przydatne udogodnienie.

W wnęce znajdującej się przed pasażerem znajdziemy otwór, za pomocą którego możemy przeciągnąć kabel do ładowania podłączony właśnie do jednego z wymienionych wyżej portów USB. Na tym jednak udogodnienia się nie kończą, ponieważ z lewej strony deski rozdzielczej znajdziemy skrobaczkę do szyb, która pozostaje łatwo dostępna, ale niewidoczna po zamknięciu drzwi.

W Strikerze znajdziemy skrobaczkę do szyb. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W kwestii praktycznych rozwiązań mamy również charakterystyczny dla Dacii system mocowania specjalnych akcesoriów YouClip. Mamy tu choćby wyjmowane uchwyty na kubki czy praktyczną lampkę znane z innych modeli, ale Striker wprowadza również nowe akcesoria: uchwyt na bidon, pled mogący posłużyć jako plansza do gry dla dzieci, a także wielofunkcyjną siatkę, którą można wykorzystać do przewożenia przedmiotów lub zamocować między przednimi fotelami. Bardzo podoba mi się to, że Dacia, ale też i Skoda, znalazły na siebie pomysł właśnie choćby pod kątem oferowania zmyślnych i praktycznych rozwiązań, których nie znajdziemy w samochodach innych producentów.

Wracając jednak do wnętrza to większość materiałów jest dość twarda, choć na desce rozdzielczej czy drzwiach znajdziemy materiały również bardziej miękkie. Na pochwałę zasługuje bardzo dobre spasowanie.

Z tyłu miejsca jest całkiem sporo - przy wzroście 1,80 m nasze kolana nie będą kolidować z fotelem, będziemy mieli trochę luzu. Pewnym minusem jest natomiast wysoki tunel środkowy, który nie znajduje się tu z uwagi na napęd na cztery koła, który, owszem, w Strikerze będzie dostępny, ale poprzez silnik elektryczny na tylnej osi. Jedynym logicznym wytłumaczeniem jest tutaj kwestia poprowadzenia układu wydechowego.

Z tyłu miejsca jest całkiem sporo, minusem jest obecność tunelu środkowego. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jaki bagażnik ma Dacia Striker?

Jak na kombi przystało Dacia Striker oferuje przestronny bagażnik. Pomieści on 600 litrów - producent podkreśla, że to jedna z największych wartości w segmencie C.

Atutem jest jednak nie tylko pojemność. Dacia Striker opcjonalnie oferować będzie system Easy Trunk Opening. W wielu nowych samochodach można otworzyć bezdotykowo, ale trzeba wykonać jakiś ruch, np. przesunąć nogą pod autem. W Dacii wystarczy, że mamy przy sobie kluczyk, zbliżymy się do bagażnika na odległość mniejszą niż metr i pozostaniemy w bezruchu przez kilka sekund. Wówczas zaświecą się światła, usłyszymy podwójny dźwięk i bagażnik sam się otworzy.

Bagażnik Dacii Striker mieści 600 litrów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Pod kątem bagażnika Striker oferuje jeszcze jedno praktyczne rozwiązanie. Opcjonalnie będziemy mogli liczyć na trzyczęściową podłogę w przestrzeni bagażowej. Pozwala ona na swobodne konfigurowanie przestrzeni, np. możemy zamienić ją w ścianki działowe, które unieruchomią przewożone bagaże. Podłogę można umieścić na dwóch poziomach. Wszystkie trzy części są dwustronne - z jednej strony pokryte wykładziną, a z drugiej mamy twardy materiał łatwy do czyszczenia, np. kiedy postawimy na nim zabłocone buty.

Jakie napędy ma Dacia Striker?

Podobnie jak w przypadku Bigstera, Dacia stawia na układy zelektryfikowane, także łączone z LPG, oraz napęd 4x4. Podstawową będzie odmiana mild hybrid-G 140 - znajdziemy tutaj miękką hybrydę bazującą na trzycylindrowym turbodoładowanym silniku o pojemności 1,2 l, który może być zasilany zarówno benzyną, jak i LPG. Za obsługę przełożeń odpowiada sześciobiegowa skrzynia automatyczna lub manualna.

W układzie hybrid 155 znajdziemy natomiast czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,8 l i mocy 109 KM oraz dwa silniki elektryczne (49-konną jednostkę oraz rozruszniko-alternator). Za obsługę przełożeń odpowiada zelektryfikowana, automatyczna skrzynia biegów, która posiada cztery przełożenia dla silnika spalinowego i dwa dla napędu elektrycznego. Energia elektryczna gromadzona jest w akumulatorze o pojemności 1,4 kWh - producent deklaruje, że nawet 80 proc. czasu jazdy po mieście może odbywać się na samym prądzie.

Oprócz tego w ofercie znajdzie się również wariant hybrid 150 4x4. Z przodu jest to ten sam układ, co podstawowy - 140-konna miękka hybryda bazująca na trzycylindrowym silniku o pojemności 1,2 l. Z tyłu jednak znajdziemy dodatkowo odłączaną 31-konną jednostkę elektryczną. Z reguły (w trybach Auto, Eco i Snow) samochód ma jeździć głównie na przednim napędzie, a silnik elektryczny z tyłu dołączy się w razie potrzeby (do prędkości 140 km/h). Z drugiej strony przedstawiciele Dacii twierdzą, że nawet 60 proc. czasu jazdy po mieście i na drogach podmiejskich ma samochód ma przejeżdżać na samym prądzie.

Dacia Striker dostępna będzie jako 140-konna miękka hybryda z instalacją LPG, ze 155-konnym układem hybrydowym, a także jako 150-konna hybryda (140-konna miękka hybryda z przodu oraz 31-konny silnik elektryczny z tyłu). Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Ile kosztuje Dacia Striker?

Dokładnych cen Strikera jeszcze nie znamy. Przedstawiciele marki deklarują jedynie, że wersja bazowa będzie kosztować poniżej 25 tys. euro (ok. 107 tys. zł). Ceny Bigstera natomiast startują w Polsce od 101 400 zł. Dla porównania zerknijmy jednak również na rynek rumuński i francuski (wszak Dacia należy do grupy Renault). W tym pierwszym kraju Bigster startuje już od 20 490 euro, ale w drugim od 24 990 euro. Obecnie wiadomo, że produkcja samochodu ruszy jesienią 2026 r., zaś pierwsze auta zaczną spływać na początku 2027 r.

Dacia Striker, jeśli faktycznie będzie atrakcyjnie wyceniona, może stanowić niezwykle ciekawą propozycję w bardzo zatłoczonym segmencie C. Oferuje spory bagażnik, bardzo praktyczne rozwiązania i (czerpiąc z naszych doświadczeń z Bigsterem) bardzo wydajne napędy. Biorąc pod uwagę, że segment C to ścisła czołówka, jeśli chodzi o zainteresowania Europejczyków, niewykluczone, że z dobrą ceną Striker będzie cieszył się nie tylko większym zainteresowaniem niż Bigster, ale także Sandero, czyli najpopularniejsze auto na Starym Kontynencie w 2025 r.

W wariancie hybrydowym Dacia Striker ma do 80 proc. czasu jazdy po mieście pokonywać na samym prądzie. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Wewnątrz nie zabrakło fizycznych przełączników do sterowania klimatyzacją. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Dacia Striker dostępna będzie z felgami w rozmiarach 17, 18 i 19 cali. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Producent zwraca uwagę, że prześwit Dacii Striker wynosi do 20 cm. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Dacia Striker w podstawowej specyfikacji ma kosztować poniżej 25 tys. euro. Maciej Olesiuk INTERIA.PL



