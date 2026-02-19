Audi zrobiło coś, co jeszcze niedawno w świecie RS brzmiało jak herezja. Nowe RS 5 jest hybrydą plug-in. Ma baterię, gniazdo do ładowania, tryb jazdy na prądzie i ładowanie AC do 11 kW. A jednocześnie ma 639 KM, 825 Nm i przyspiesza do 100 km/h w 3,6 s. To nie jest "kolejny RS" w klasycznym podejściu do tej rodziny modeli. To zmiana filozofii, która mówi wprost: emocje w 2026 roku nie muszą być zasilane wyłącznie benzyną.

Przód RS 5 podkreśla sportowy charakter modelu – szeroki grill, mocna linia maski i duże wloty powietrza. Audi Communications INTERIA.PL

Pierwsze co rzuca się w oczy: nowy RS 5 nie próbuje udawać ekologicznego samochodu sportowego. On jest zrobiony tak, żeby było szybki. Elektryfikacja jest tu narzędziem do podniesienia osiągów, a nie pretekstem do oszczędzania.

Nowe RS 5 debiutuje nie tylko w wersji Avant, ale także jako sedan materiały prasowe

Audi RS 5 jako hybryda plug-in - dane techniczne i moc 639 KM ￼

Układ napędowy to połączenie 2.9 V6 biturbo i silnika elektrycznego zintegrowanego z ośmiobiegową skrzynią tiptronic. Spalinowe V6 ma 510 KM i 600 Nm, elektryk dokłada 177 KM i 460 Nm. Razem daje to 470 kW (639 KM) i 825 Nm. ￼

Audi w specyfikacji zwraca uwagę m.in. zmodyfikowany cykl Millera poprawiający sprawność silnika przy częściowym obciążeniu, bez rezygnacji z wysokiej mocy przy pełnym gazie i modernizacje w układzie doładowania. Silnik elektryczny przejmuje też funkcję rozrusznika - klasyczny starter 12V znika z układu. To nie jest hybryda "na doczepkę", tylko spójny system.

Cyfrowy kokpit RS 5 prezentuje m.in. przepływ energii i parametry pracy hybrydowego układu. Audi Communications INTERIA.PL

Dlaczego napęd elektryczny w RS 5 zwiększa osiągi, a nie tylko obniża spalanie ￼

W większości hybryd plug-in silnik elektryczny ma przede wszystkim ograniczać zużycie paliwa i umożliwiać jazdę bezemisyjną w mieście. W RS 5 logika jest odwrotna. Jasne, na potrzeby tabelek z emisją również również pozwala na jazdę na prądzie. Ale tak naprawdę elektryk został dodany po to, by podnieść osiągi na poziom, którego w historii modeli RS jeszcze nie było.

Silnik elektryczny dostarcza natychmiastowy moment obrotowy, eliminuje opóźnienie reakcji na gaz i wspiera rozdział momentu między kołami. To właśnie on sprawia, że reakcja auta jest bardziej bezpośrednia niż w poprzednich, czysto spalinowych generacjach.

Owalne wycięcia na wydechy w zderzaku przyjęły wręcz karykaturalny rozmiar materiały prasowe

RS 5 potrafi jechać wyłącznie na prądzie. Ma baterię 25,9 kWh brutto (22 kWh netto) i ładowanie AC do 11 kW. Na prądzie potrafi przejechać ok. 80 km. Ale sednem konstrukcji jest maksymalizacja osiągów, a nie minimalizacja spalania.

Masa ponad 2,3 tony - jak Audi RS 5 radzi sobie z ciężarem baterii

Sedan waży 2 355 kg, Avant 2 370 kg. To efekt obecności baterii i całego osprzętu wysokiego napięcia. Nie brzmi to obiecująco, ale Audi odpowiada na to nową konstrukcją zawieszenia: pięciowahaczowymi układami z przodu i z tyłu, zwiększoną sztywnością nadwozia o 10 proc., oraz amortyzatorami twin-valve, które pozwalają osobno kontrolować dobicie i odbicie. To wszystko ma pomóc w maskowaniu masy.

W kwestii hamowania RS 5 oferuje stalowe tarcze 420 mm z przodu i 400 mm z tyłu. Opcjonalnie dostępne są ceramiczne tarcze 440 mm z przodu i 410 mm z tyłu - również na tylnej osi, co w tym segmencie jest rzadkością. Droga hamowania ze 100 km/h ma wynosić imponujące 30,6 m.

Tył RS 5 Avant z masywnym dyfuzorem i podwójnymi owalnymi końcówkami wydechu. Audi Communications INTERIA.PL

Nowe quattro z Dynamic Torque Control - jak działa elektro-mechaniczny torque vectoring

Najważniejszą nowością w RS 5 jest nowe quattro z Dynamic Torque Control. Centralny mechanizm różnicowy ma tzw. preload - jest stale częściowo spięty. W praktyce poprawia to reakcję auta przy wejściu w zakręt i ogranicza podsterowność przy odjęciu gazu.

Kluczowy jest jednak elektro-mechaniczny torque vectoring na tylnej osi. System potrafi w 15 ms przerzucić moment między tylnymi kołami, generując różnicę do 2 000 Nm. Sterownik analizuje parametry jazdy 200 razy na sekundę.

W uproszczeniu: auto przewiduje, co za chwilę zrobi kierowca, i odpowiednio dociąża konkretne koło. To poprawia stabilność przy nagłych manewrach i zwiększa trakcję przy wyjściu z zakrętu.

Muskularny profil RS 5 Avant podkreśla nisko osadzoną sylwetkę i szerokie nadkola. Audi Communications INTERIA.PL

RS torque rear - tryb driftu w hybrydowym Audi RS 5

Nowy tryb RS torque rear pozwala maksymalnie przesunąć charakter auta w stronę tylnej osi. W tym ustawieniu większa część momentu trafia na zewnętrzne tylne koło, co ułatwia wejście i prowadzenie auta w kontrolowanym poślizgu na torze.

System Audi driving experience pozwala analizować m.in. czasy okrążeń, sektory oraz parametry poślizgu. RS 5 staje się więc nie tylko szybkim autem, ale także narzędziem do analizy jazdy.

Funkcja boost w Audi RS 5 - 10 sekund maksymalnego przyspieszenia

Przycisk boost aktywuje maksymalne przyspieszenie na 10 sekund. Skrzynia dobiera optymalny bieg, a kierowca widzi odliczanie na ekranie. Funkcja działa w każdym trybie jazdy - również w trybie elektrycznym, gdzie silnik V6 uruchamia się natychmiast.

Nowe Audi RS 5 przyspiesza do 100 km/h w 3,6 sekundy i rozpędza się do 285 km/h AUDI AG materiały prasowe

Wnętrze Audi RS 5 2026 - cyfrowy kokpit i sportowe wykończenie

W kabinie znajdziemy 11,9-calowy wirtualny kokpit, 14,5-calowy ekran centralny oraz 10,9-calowy ekran pasażera w standardzie. System pokazuje m.in. przepływy energii, temperatury podzespołów i parametry jazdy.

Oprogramowanie Audi driving experience pozwala na analizę stylu jazdy kierowcy AUDI AG materiały prasowe

Stylistycznie RS 5 pozostaje wierne tradycji: poszerzone nadkola, agresywny dyfuzor, owalne końcówki wydechu i charakterystyczne sygnatury świetlne LED oraz OLED 2.0.

Charakterystyczna sygnatura świetlna z szachownicą to element szczególny RS 5 AUDI AG materiały prasowe

Audi RS 5 2026 - cena, produkcja i termin wprowadzenia na rynek

W Niemczech RS 5 Sedan startuje od 106 200 euro, Avant od 107 850 euro. Produkcja odbywa się w Neckarsulm. Zamówienia w Europie ruszą w pierwszym kwartale 2026 roku, a pierwsze dostawy planowane są na lato 2026. Polskich cen jeszcze nie podano.

Minimalistyczna, sportowa architektura kabiny podkreśla nowy kierunek modeli RS. AUDI AG materiały prasowe

Czy hybrydowe RS 5 to przyszłość sportowych samochodów?

Nowe RS 5 pokazuje, w jakim kierunku zmierza segment sportowych sedanów i kombi klasy premium. Elektryfikacja nie musi oznaczać rezygnacji z emocji. Może być sposobem na ich wzmocnienie - pod warunkiem, że technologia faktycznie służy kierowcy.

Audi postawiło na zaawansowany rozdział momentu, natychmiastową reakcję i przewidywalność zachowania auta przy dużej masie. Jeśli te rozwiązania zadziałają w praktyce tak, jak zapowiada producent, RS 5 może okazać się jednym z najważniejszych modeli w historii linii RS - nie dlatego, że ma wtyczkę, ale dlatego, że na nowo definiuje sposób budowania osiągów.

Według mnie to jedna z najważniejszych premier Audi ostatnich lat Audi Communications INTERIA.PL