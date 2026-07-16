W skrócie Xpeng L03 to nowy, rodzinny SUV o długości 4,65 m, który przyciąga uwagę dynamiczną sylwetką zaprojektowaną pod kierownictwem JuanaMa Lópeza, byłego projektanta Ferrari.

Xpeng L03 wystąpi jako elektryk o zasięgu 520 km oraz w wersji EREV, gdzie silnik spalinowy wspiera zasilanie akumulatora, co pozwoli na pokonanie łącznie ponad 1000 km.

Auto korzysta z systemu XOS 6, oferując zaawansowane wsparcie kierowcy, automatyczne parkowanie oraz funkcję wykrywającą przypadkowe pozostawienie dziecka w samochodzie.

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Spośród chińskich marek samochodów Xpeng nie może poszczycić się długą historią. 12 lat wystarczyło jednak, by zbudować portfolio kuszących wizualnie, choć niezbyt tanich modeli. Teraz dołącza do nich L03. Nowy SUV powstał dzięki pracy międzynarodowego zespołu inżynierów i projektantów. Staraniami tych ostatnich kierował JuanMa López, który wcześniej pracował dla Ferrari. W efekcie L03 ma łatwiej niż jego rodzeństwo znaleźć drogę do serc europejskich klientów. Dynamiczna sylwetka to nie koniec jego atutów.

Xpeng L03 - nowy rodzinny SUV

Nowy Xpeng L03 to samochód o długości 4,65 m, szerokości od 1,89 do 1,93 m (w zależności od konfiguracji), wysokości 1,6 m i rozstawie osi wynoszącym całkiem imponujące 2,85 m. Ostatnia z tych wartości sugeruje, że podróżujące tym autem osoby - także te jadące na kanapie - będą mogły cieszyć się sporą ilością miejsca. Ich komfort podwyższać będzie duże okno dachowe o powierzchni 1,3 m kwadratowego.

Xpeng L03 XPeng materiały prasowe

Smukła sylwetka i śmiałe przetłoczenia nad kołami - tak z przodu, jak i z tyłu - z pewnością będą przyciągać wzrok przechodniów. Tylne światła poniżej linii szyby połączono LED-ową listwą. Wnętrze nie jest zaskakujące. Przed nieco spłaszczoną, zarówno na górze, jak i na dole, kierownicą znalazł się prostokątny ekran zastępujący zegary. Centrum deski rozdzielczej zajmuje potężny ekran, a w tunelu pomiędzy przednimi fotelami znalazło się miejsce na bezprzewodową ładowarkę telefonów oraz pokaźny zamykany schowek. Praktycznych rozwiązań jest więcej.

Swoich entuzjastów może znaleźć szuflada o pojemności ok. 10 l umieszczona pod siedziskiem kanapy. Dzięki niej można np. na czas podróży schować buty lub umieścić tam przedmioty, które zwykle bezładnie spoczywają na siedzeniach. Bagażnik, wraz z przestrzenią pod podłogą, mieści 539 l, a przedni ma pojemność 102 l w przypadku napędu na tylną oś lub 69 l w wersji z napędem na cztery koła.

Xpeng L03 XPeng materiały prasowe

Hybrydowy i elektryczny napęd Xpenga L03

Wbrew wcześniejszym spekulacją Xpeng L03 nie będzie dysponował jedynie napędem elektrycznym. Choć producent wciąż nie upublicznił dokładnych parametrów samochodu, to wiadomo już, że L03 będzie dostępny zarówno w wersji czysto elektrycznej, jak i z napędem EREV. W drugiej z tych wersji koła będą napędzane elektrycznie, ale samochód będzie dysponował silnikiem spalinowym, którego zadaniem będzie zasilanie akumulatora trakcyjnego.

Xpeng L03 będzie mógł zaoferować wersję odpowiednią dla tych, którzy są już gotowi za samochód wyłącznie elektryczny, jak i dla tych, którzy lubią jazdę na prądzie, ale od czasu do czasu potrzebują większej niezależności od źródła prądu.

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Na razie nie podano mocy poszczególnych wariantów L03. Wiadomo jednak, że nowość Xpenga w wersji elektrycznej będzie miało zasięg 520 km, a auto z napędem EREV - ponad 1000 km. Załadowanie akumulatora od 10 do 80 proc. W optymalnych warunkach ma zajmować 20 minut.

Xpeng L03 to nowoczesne technologie

Nowość chińskiej marki powstała w oparciu na platformie AI Mobility i jest określany jako zdefiniowany przez oprogramowanie. Co to oznacza w praktyce? Producent chwali się nowym systemem operacyjnym XOS 6, w którym zintegrowane są Mapy Google. Wyjątkowo skuteczne mają być również systemy wspomagające kierowcę podczas prowadzenia, działające za sprawą nowych, wydajniejszych podzespołów komputerowych.

Dodatkowym atutem nowego samochodu mają być zaawansowane funkcje wspomagania podczas parkowania. Samochód pomoże w zajęciu wskazanego miejsca, a także zastąpi kierowcę w razie konieczności wycofania się ze ślepej uliczki w kłopotliwej sytuacji. Xpeng L03 jest też standardowo wyposażony w funkcję wykrywającą przypadkowe pozostawienie dziecka w samochodzie po zaparkowaniu, co ma zapobiegać ewentualnej tragedii w gorący dzień.

Informacja o tym, że Xpeng L03 będzie dostępny nie tylko w wersji elektrycznej, na pewno zainteresuje potencjalnych klientów, którzy do tej pory nie myśleli o tym modelu. Czekamy na bardziej szczegółowe informacje o nowym aucie.





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