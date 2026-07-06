Xpeng L03 przed premierą w Polsce. To może być najtańszy model marki

W skrócie Chiński producent samochodów elektrycznych Xpeng, który działa na rynku od 12 lat, systematycznie rozwija swoją obecność na rynku europejskim.

Już 16 lipca w Monachium odbędzie się oficjalna premiera nowego modelu Xpeng L03, czyli elektrycznego SUV-a coupe klasy średniej opartego na platformie AI Mobility.

Obecna gama modelowa marki w Polsce składa się z pięciu pojazdów, do których należą SUV-y G6 i G9, sedany P7 i P7+ oraz 7-osobowy van X9.

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W Polsce Xpeng pojawił się w kwietniu ubiegłego roku. Na początek zaoferował trzy modele, dziś gama modelowa obejmuje pięć pojazdów, a już wkrótce poszerzy się o szósty. Xpeng L03 zostanie oficjalnie zaprezentowany już 16 lipca w Monachium, a więc tam gdzie siedzibę ma BMW. Zapewne nie jest to krok przypadkowy.

Xpeng L03. Co to za pojazd?

L03 powstał w oparciu o nową platformę AI Mobility opracowaną przez Xpenga. Jest to samochód elektryczny klasy premium, ale również pojazd definiowany przez oprogramowanie (software-defined vehicle), który łączy inteligentne systemy wspomagania jazdy, usługi online oraz możliwość ciągłego rozwoju dzięki zdalnym aktualizacjom OTA (Over-The-Air).

Samochód został zaprojektowany przez globalny zespół projektowy Xpenga kierowany przez JuanaMa Lopeza, wiceprezesa Xpeng Design Center. Nad stylistyką L03 pracowali projektanci z 23 krajów. Efekt ich pracy to tzw. SUV coupe klasy średniej - pięciodrzwiowy pojazd z dość mocno opadającą linią dachu.

Niedawno centrala marki Xpeng po raz pierwszy zaprezentowała zwiastun L03 w Chinach. Podczas nadchodzącej, światowej premiery w Niemczech, producent przedstawi pełną specyfikację techniczną modelu, europejską konfigurację wyposażenia, dostępne warianty układu napędowego, możliwości Next Generation Pilot (NGP), inteligentne technologie pokładowe, ceny oraz harmonogram wprowadzenia modelu na poszczególne rynki europejskie.

Jakie modele oferuje w Polsce Xpeng?

Bazowy model o nazwie G6 to SUV klasy średniej. Jego nadwozie ma 476 cm długości, 192 cm szerokości i 165 cm wysokości. Rozstaw osi mierzy 289 cm. Na rynku rywalizuje m.in. Teslą Model Y czy Skodą Enyaq. Moce wahają się od 252 do 487 KM, a ceny startują od 195 tys. zł.

Wyżej pozycjonowanym SUV-em jest Xpeng G9. Auto ma 489 cm długości, 194 cm szerokości i 168 cm wysokości. Rozstaw osi mierzy równe 3 metry.

Model ten występuje w trzech wersjach (RWD Standard Range, RWD Long Range i AWD Performance), wszystkie korzystają z architektury 800V i akumulatorów LFP, które można ładować z mocą do 445 kW (Standard Range) i 525 kW (pozostałe wersje). Ceny zaczynają się od 253 tys. zł.

Następnie oferta została poszerzona o dwa sedany - P7 i P7+. Oba modele mają równo trzymetrowe rozstawy osi, ale P7+ ma 5,1 m długości, a P7 - 4,9 m. Ceny P7 zaczynają się od 217 tys. zł, a P7+ - od 198 tys. zł.

Gamę uzupełnia potężny, 7-osobowy van X9 o długości 5,3 m, wyposażony w dwa silniki o mocy systemowej ponad 500 KM, którego ceny zaczynają się od 325 tys. zł.

Jest bardzo możliwe, L03 będzie nowym najtańszym modelem Xpenga oferowanym w Polsce.





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