W całej Szwecji, a zwłaszcza w Goteborgu, przez ostatnie dni wszyscy w wielkich emocjach oczekiwali, aż nowe Volvo EX60 oficjalnie pokaże światu swoje oblicze. Nie ma w tych słowach krzty przesady, gdyż nawet na łamach jednego z największych szwedzkich dzienników "Dagens Nyheter" zadano trudne pytanie, czy EX60 będzie wygraną czy porażką?

Odpowiedź na to pytanie na pewno przyniosą kolejne miesiące. Tymczasem napięcie przed premierą potęgowały dziesiątki banerów odliczających czas do "wielkiej premiery" na trasie z lotniska Arlanda w Sztokholmie.

Stary prezes wraca z emerytury. Ważny transfer z Tesli

Nie ma cienia wątpliwości, jakiego kalibru jest to premiera. W ubiegłym roku za stery szwedzkiego koncernu ściągnięto z emerytury Hakana Samuelssona w miejsce Jima Rowana, a nad projektem osobiście czuwał "nowy-stary" szef ds. badan i rozwoju, Anders Bell, który również zaliczył come back do biura w Goteborgu. Przez ostatnie sześć lat pracował na sukcesy Elona Muska w Tesli. Bez wątpienia przywiózł ze sobą z Doliny Krzemowej wiele przemyśleń, a nawet gotowych rozwiązań.

Volvo EX60 kontra XC60. Który model większy?

Szwedzi bardzo mocno liczą, że EX60 z miejsca stanie się hitem na miarę spalinowego odpowiednika. Do tego stopnia, że nowy samochód jest traktowany jako flagowiec. Mimo że reprezentuje mniejszy segment niż EX90, ale jest większy od XC60. Rozstaw osi w elektryku wynosi 2970 mm, a jego całkowita długość nadwozia to 4803 mm. To więcej o odpowiednio 95 mm i 105 mm w porównaniu ze spalinowym odpowiednikiem.

Kluczową zmianą w przypadku EX60 jest zupełnie nowa platforma SPA3. Szwedzi poszli o kilka kroków dalej, ponieważ zaimplementowali w tym modelu megacasting. Zamiast setek spawanych elementów składających się na tylną podłogę samochodu, wyprodukowano jeden odlew aluminiowy. Z jednej strony produkcja jest bardziej efektywna, ale z drugiej można sobie wyobrazić minę ubezpieczycieli, gdy przyjdzie do likwidacji stłuczki kwalifikującej samochód do szkody całkowitej.

Kolejna duża zmiana to bateria zintegrowana z konstrukcją nadwozia. Pozwala zmniejszyć masę samochodu i zwiększyć przestrzeń w kabinie, a do tego usztywnić nadwozie i zwiększyć bezpieczeństwo przy zderzeniach. Ile wynosi masa całkowita nowego EX60? Producent podaje przedział 2115 - 2330 kg. To poziom zbliżony do spalinowego Volvo XC60 z napędem PHEV.

Nowy akumulator w EX60. Pracuje pod 800V, zasięg 810 km

Skoro jesteśmy przy temacie baterii to warto wspomnieć o kolejnym skoku technologicznym. Volvo w końcu przełącza się na architekturę 800V, co stawia EX60 w ścisłej czołówce segmentu premium. Dzięki temu ładowanie jest błyskawiczne. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmuje zaledwie 19 minut, a podpięcie auta do szybkiej ładowarki na 10 minut pozwala zyskać aż 340 km zasięgu.

W ofercie pojawią się trzy warianty napędowe. Bazowa wersja P6 z napędem na tył oferuje 374 KM i baterię o pojemności użytkowej 80 kWh netto (83 kWh brutto), co przekłada się na solidne 620 km zasięgu. Średnie zużycie energii podawane przez producenta wynosi zaledwie 14,7 kWh/100 km.

Półkę wyżej stoi wersja P10 AWD. Wersja z napędem na obie osie dysponuje mocą 510 KM i zapewnia znakomitą dynamikę - sprint do setki zajmuje 4,6 sekundy. Akumulator o pojemności netto 91 kWh (95 kWh brutto) pozwala na pokonanie do 660 km na jednym ładowaniu. Co ciekawe, to właśnie ten wariant najsprawniej uzupełnia energię - dzięki obsłudze mocy 370 kW, czas potrzebny na naładowanie ogniw od 10 do 80 proc. wynosi zaledwie 18 minut. Średnie zapotrzebowanie wariantu P10 AWD na prąd oscyluje w granicach 15,7 kWh/100 km.

Prawdziwym pokazem możliwości jest jednak topowa odmiana P12 AWD. Dwa silniki generują tu łącznie 680 KM i potężne 790 Nm momentu obrotowego, rozpędzając SUV-a do 100 km/h w 3,9 sekundy. Co ciekawe, to właśnie ta najmocniejsza wersja otrzymała największą baterię o pojemności nominalnej 112 kWh netto (117 kWh brutto), co pozwala osiągnąć rekordowe w klasie 810 km zasięgu według normy WLTP.

System dwukierunkowego przesyłu energii pozwala traktować wysokonapięciowy akumulator 800V jako mobilny bank energii, zdolny do zasilania domowych instalacji lub poszczególnych sprzętów. Takie rozwiązanie sprzyja stabilizacji systemu elektroenergetycznego poprzez oddawanie nadwyżek prądu w momentach największego obciążenia, co pozwala właścicielowi na odsprzedaż energii przy mniejszej podaży rynkowej.

Polski akcent w Volvo EX60. O co chodzi?

W kabinie nowego modelu dominuje skandynawski minimalizm, w którym główną rolę grają dwa wyświetlacze oraz wysokiej jakości materiały tekstylne. Ciekawym detalem jest asymetryczna deska rozdzielcza, która unosi się nieco wyżej po stronie kierowcy, a jej górną krawędź wieńczy soundbar wyposażony w cztery głośniki.

Szwedzi zrezygnowali z pionowej orientacji ekranu na rzecz poziomej, co ma ułatwić korzystanie z multimediów, takich jak filmy czy gry. Wyświetlacz służy do zarządzania niemal wszystkimi systemami pojazdu, przez co liczba fizycznych przełączników została ograniczona do zaledwie trzech elementów: przycisków do zmiany utworów oraz pokrętła głośności.

Pod względem technologicznym EX60 to prawdziwy komputer na kołach. Sercem układu jest jednostka Nvidia Drive AGX Orin, która współpracuje z zaawansowaną sztuczną inteligencją Google Gemini Nano, umożliwiającą pasażerom naturalną interakcję głosową. Przy okazji premiery mocno wybrzmiał polski akcent. Sercem cyfrowym samochodu jest system HuginCore, który zarządza przetwarzaniem danych i decyzjami podejmowanymi przez pojazd.

Volvo oficjalnie przyznaje, że rozwiązanie to łączy technologie rozwijane wewnętrznie, w tym przez zespół Volvo Tech Hub z Krakowa. Nasi programiści mieli więc realny wpływ na to, jak jeździ i reaguje ten globalny model. Dzięki tak mocnej architekturze auto ma być stale udoskonalane pod kątem wydajności i bezpieczeństwa. Volvo zapowiada, że aktualizacje systemowe będą dostarczane przez cały cykl życia pojazdu.

Nowe pasy bezpieczeństwa w Volvo. Jak działają?

Szwedzka marka od lat uznawana za synonim bezpieczeństwa, nie mogła nie wykorzystać tej okazji, żeby podwyższyć poziom bezpieczeństwa - w EX60 pojawiło się rozwiązanie w tej materii. EX60 debiutuje także z innowacyjnymi pasami bezpieczeństwa, które automatycznie dopasowują się do gabarytów pasażera, optymalizując ochronę i minimalizując ryzyko urazów spowodowanych samym uciskiem taśmy.

Jakie wyposażenie w Volvo EX60?

Początkowo klienci będą mieli do wyboru dwie linie wyposażenia: Plus oraz Ultra. Już bazowa konfiguracja Plus imponuje listą dodatków, za które u wielu konkurentów trzeba słono dopłacić. Standard obejmuje m.in. trzystrefową klimatyzację, pompę ciepła, szklany dach panoramiczny oraz elektrycznie sterowaną kolumnę kierownicy i fotele. O komfort akustyczny dba zestaw audio marki Bose, a sprawniejsze ładowanie w domu czy pracy zapewnia pokładowa ładowarka AC o mocy 22 kW.

Dla bardziej wymagających przygotowano wariant Ultra. W tym przypadku standardem staje się topowe nagłośnienie Bowers & Wilkins, zaawansowane reflektory pikselowe, system kamer 360 stopni oraz laminowane szyby boczne, które jeszcze lepiej izolują pasażerów od hałasów z zewnątrz.

Personalizacja nadwozia obejmuje 9 odcieni lakieru, z których większość jest już dobrze znana fanom modelu XC60. W kwestii wykończenia wnętrza Volvo stawia na różnorodność: od klasycznej tkaniny, przez wełnę i roślinny materiał Nordico, aż po luksusową skórę Nappa dostępną w trzech kolorach. Całość wieńczą solidne obręcze kół - bazowo auto wyjeżdża na felgach 20-calowych, ale w opcji dostępne są także rozmiary 21 i 22 cale.

Volvo EX60 Cross Country. Specjalna wersja na start

Miłośnicy przygód i zjazdu z utwardzonych szlaków z pewnością docenią wariant Cross Country, który nadaje elektrycznemu SUV-owi zdecydowanie bardziej bojowego charakteru. W tej wersji nadwozie zostało fabrycznie podniesione o 20 mm, dzięki zastosowaniu inteligentnego zawieszenia pneumatycznego, prześwit można zwiększyć o kolejne 20 mm.

Co ważne, system ten dba o efektywność - przy wyższych prędkościach auto automatycznie przysiada, by ograniczyć opór powietrza i oszczędzać energię. Wizualnie odmianę tę wyróżniają poszerzone nadwozie, stalowe osłony podwozia oraz dedykowany lakier Frost Green.

Kiedy Volvo EX60 w Polsce? Znamy polskie ceny

Produkcja Volvo EX60 rusza wiosną 2026 roku w szwedzkiej fabryce marki. Pierwsze egzemplarze trafią na kluczowe rynki w Europie latem tego roku. W polskich salonach nowy model pojawi się najwcześniej pod koniec trzeciego kwartału tego roku. Przedsprzedaż rusza już od 22 stycznia, a oficjalny cennik otwiera kwota 282 000 zł za wersję P6 z wyposażeniem Plus. To porównywalna kwota jak za model XC60 z napędem PHEV.

EX60 na papierze jest tańsze od swoich największych konkurentów o 30 tys. zł (BMW iX3) i 40 tys. zł (Mercedes GLC). Jeśli tylko w praktyce okaże się równie imponujący jak w teorii - Szwedzi będą mogli spać spokojnie.