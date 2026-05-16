Spis treści: Jak wygląda Volvo EX60? Rozmiary Volvo EX60 Wnętrze Volvo EX60 Czym są wieloadaptacyjne pasy bezpieczeństwa w Volvo EX60? Jaki napęd ma Volvo EX60? Czym wyróżnia się Volvo EX60 Cross Country? Ile kosztuje Volvo EX60?

Volvo EX60 zostało oficjalnie zaprezentowane w styczniu 2026 roku i w pewnym sensie stanowi uzupełnienie oferty napędowej modelu XC60, czyli znajdującego się w ścisłej czołówce najlepiej sprzedających się modeli w gamie marki na całym świecie. Auto sprzedaje się bardzo dobrze również w naszym kraju - w 2025 r. po raz 17. zdobyło tytuł najpopularniejszego nowego samochodu premium w naszym kraju.

Szwedzi nie chcą jednak, by rola EX60 została umniejszona do elektrycznego "wariantu" XC60. Warto zaznaczyć, że nad EX60 osobiście czuwał po swoim powrocie w struktury Volvo szef ds. badań i rozwoju Anders Bell. Sam szef Volvo, Hakan Samuelsson, w momencie premiery EX60 deklarował, że to auto, które "zmienia zasady gry" i stanowi "nowy początek" dla samej marki i jej klientów. Jak się okazało, samochód już na samym początku spotkał się ze sporym zainteresowaniem - w Szwecji, ale także np. w Niemczech i to do tego stopnia, że producent musiał zwiększyć swoje plany dotyczące produkcji auta na 2026 rok. Pojawia się pytanie, czy faktycznie auto może zastąpić (wszak Volvo systematycznie inwestuje w elektryfikację swojej gamy) XC60?

Jak wygląda Volvo EX60?

O stylistyce nie ma się co rozpisywać, bo ten samochód co prawda wyróżnia się stylistycznie na tle innych modeli np. ciekawie wyprofilowaną maską, ale w gruncie rzeczy po zasłonięciu symboli marki i tak łatwo byłoby się zorientować, że jest to pojazd szwedzkiej marki, choćby po światłach do jazdy dziennej w charakterystycznym motywie młota Thora.

Poniżej tych świateł ulokowano reflektory główne Matrix LED z 15 segmentami świetlnymi, opcjonalnie dostępne są również reflektory pikselowe HD nowej generacji. Tutaj moduł reflektorów składa się z 25 600 pikseli. W obu przypadkach system potrafi dostosowywać wiązkę światła w czasie jazdy po zmroku w taki sposób, by nie oślepiać użytkowników dróg zmierzających w przeciwnym kierunku.

Wracając do utrzymania charakterystycznych elementów stylistycznych w EX60 znajdziemy pionowe światła, które zostały teraz podzielone na dwa segmenty.

Z boku najbardziej zwraca uwagę pozorny brak klamek. Nie są one chowane w drzwiach. Mają uchwyt skrzydłowy. Efektem jest płaska powierzchnia drzwi, bez wystających elementów, a to przekłada się na kwestie aerodynamiki.

Rozmiary Volvo EX60

Volvo EX60 choć w dużym uproszczeniu jest elektrycznym wariantem XC60 to jest od niego zauważalnie większe. Ma nieznacznie ponad 4,8 m długości, czyli o 10 cm więcej niż XC60. Rozstaw osi też jest większy - w przypadku EX60 wynosi 2,97 m - to tylko o 1,4 cm mniej niż w XC90.

Wnętrze Volvo EX60

W pierwszym rzędzie Volvo EX60 mamy do czynienia ze skandynawskim minimalizmem. Fizycznych przycisków właściwie nie ma - są tylko dwa do zmiany piosenek lub stacji radiowych oraz pokrętło głośności. Kilka przycisków, w tym do świateł awaryjnych, znajdziemy jeszcze na podsufitce. Niestety, dla przeciwników digitalizacji, nawet taką czynnością jak wyprofilowanie lusterek bocznych, sterujemy z poziomu ekranu - a właściwie włączamy stosowną funkcję na wyświetlaczu i regulujemy ustawienie lusterek joystickiem na kierownicy.

A skoro już i o kierownicy i o ekranach mowa, to warto dodać, że podłużny wyświetlacz wskaźników ma 11,4 cala i utrzymany jest w stylu minimalistycznym - dostarcza tylko niezbędnych informacji.

Ekran multimediów ma z kolei 15 cali i jest poziomy - oznacza to, że Volvo zrezygnowało z dotychczasowego, pionowego układu wyświetlaczy. Producent podkreśla, że nowy układ info-rozrywki oferuje "najszybsze i najbardziej responsywne doświadczenie użytkownika w historii Volvo". Faktycznie, układ działa bardzo płynnie i nie trzeba przesadnie przeklikiwać się przez menu, by znaleźć funkcję, której szukamy.

Wiadomo nie każdy jest fanem postępującej digitalizacji, więc określone komendy dotyczące sterowania samochodem można zlecać asystentowi głosowemu. System oparty jest na Google Gemini, dzięki czemu rozumie naturalny język i potrafi prowadzić wieloetapowe rozmowy. Można go poprosić m.in. o znalezienie adresu hotelu w mailach albo sprawdzenie, czy zakupiony przedmiot zmieści się w bagażniku.

Cyfrowym sercem samochodu jest układ HuginCore, który odpowiada za przetwarzanie danych i zarządzanie wszystkimi procesami zachodzącymi w samochodzie. Mamy tu polski akcent, ponieważ za jego rozwój odpowiadał między innymi zespół Volvo Tech Hub z Krakowa. Szwedzi podkreślają, że EX60 to najbardziej zaawansowany technologicznie model w historii szwedzkiej marki.

Podłokietnik nie jest połączony z deską rozdzielczą, w związku z czym mamy sporą półkę, na której można zostawić np. torebkę. Pod ekranem natomiast mamy miejsce na dwa telefony. Jeszcze niżej mamy zamykany schowek na różnego rodzaju drobiazgi. Nie mamy jednak takowego schowka przed pasażerem.

Z uwagi na spory rozstaw osi miejsca w drugim rzędzie jest pod dostatkiem. Mamy mnóstwo przestrzeni, zarówno na kolana, stopy, jak i na głowę. Dodatkowo podłoga w drugim rzędzie jest całkowicie płaska, dzięki czemu osoba siedząca na środku również będzie miała sporo miejsca na stopy. Na pochwałę zasługuje również wyprofilowanie siedzeń. Jest bardzo wygodnie.

Czym są wieloadaptacyjne pasy bezpieczeństwa w Volvo EX60?

Volvo przyzwyczaiło do tego, że inwestuje w kwestie bezpieczeństwa. Nie inaczej jest w przypadku tego modelu. EX60 wyposażone jest w 5 kamer, 5 radarów i 12 czujników ultradźwiękowych. System jest oparty na sztucznej inteligencji i wykorzystuje uczenie maszynowe. Istotną innowacją są wieloadaptacyjne pasy bezpieczeństwa. System wykorzystuje dane z szeregu czujników, wewnątrz i na zewnątrz, by błyskawicznie dostosować poziom ochrony do konkretnej osoby oraz sytuacji.

Układ uwzględnia tutaj m.in. wzrost, wagę, pozycję siedzenia czy charakter kolizji. Przy bardzo poważnych zderzeniach pasy regulują siłę napięcia, by zapewnić maksymalną ochronę. Jeżeli mamy do czynienia z odpowiednio mniej poważnymi sytuacjami, to i działanie jest delikatniejsze. System będzie stale rozwijany poprzez aktualizacje over-the-air.

Jaki napęd ma Volvo EX60?

Volvo EX60 stworzone zostało na nowej platformie SPA3, opracowanej z myślą o samochodów elektrycznych. Samochód zaprojektowany został w ramach technologii cell-to-body. W skrócie oznacza to, że bateria została zintegrowana z konstrukcją nadwozia. Dzięki temu możliwe było zmniejszenie masy auta o 70 kg, a jednocześnie poprawienie sztywności nadwozia. Dodatkowo EX60 jest pierwszym modelem szwedzkiej marki wykorzystującym technologię określaną jako megacasting. Zamiast setek spawanych elementów mamy duże odlewy z aluminium (pochodzącego w 50 proc. z recyklingu).

Klienci chętni na EX60 mogą zdecydować się na jeden z trzech wariantów napędu:

P6: 374 KM, 480 Nm, napęd na tył, czas 0-100 km/h 5,9 s, prędkość maksymalna 180 km/h

P10: 510 KM, 710 Nm, napęd na cztery koła, czas 0-100 km/h 4,6 s, prędkość maksymalna 180 km/h

P12: 680 KM, 790 Nm, napęd na cztery koła, czas 0-100 km/h 3,9 s, prędkość maksymalna 180 km/h

Co ciekawe, najmocniejszy wariant napędowy wyposażony jest również w największy w ofercie akumulator - 112 kWh netto. Zapewni on zasięg do 810 km. W odmianie P6 mamy baterię o pojemności 80 kWh netto zapewniający 611 km, a w wersji P10 akumulator o pojemności 91 kWh netto i 660 km zasięgu.

W podstawowej wersji napędowej samochód potrafi przyjąć prąd stały o mocy do 350 kW, a w wariantach z napędem na przód do 400 kW. Uzupełnienie energii z 10 do 80 proc. w optymalnych warunkach ma zajmować, w zależności od wariantu, od 16 do 19 minut. Przedstawiciele szwedzkiego producenta podkreślają, że akumulator w standardowej ofercie objęty jest gwarancją do 8 lat lub 160 tys. km, ale opcjonalnie można zdecydować się na gwarancję na 10 lat lub do 200 tys. km. Oczywiście pod warunkiem, że samochód i sama bateria są użytkowane i serwisowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Czym wyróżnia się Volvo EX60 Cross Country?

Osoby, które chcą EX60 i chciałyby od czasu do czasu zjechać z asfaltu będą mogli również zdecydować się na wariant Cross Country. W tej wersji nadwozie zostało podniesione o 20 mm, ale dzięki pneumatycznemu zawieszeniu prześwit możemy zwiększyć o kolejne 20 mm. Dodatkowo mamy kilka akcentów stylistycznych - np. dodatkowe osłony nadkoli, czarne listwy w dolnej części drzwi czy oznaczenie "Cross Country" ze stali nierdzewnej na słupku D. Dodatkowo samochód oferowany będzie ze specjalnym lakierem Frost Green. Zgodnie z informacjami na polskiej stronie Volvo wersja ta będzie dostępna dopiero od roku modelowego 2028.

Ile kosztuje Volvo EX60?

Nowe Volvo EX60 w naszym kraju kosztuje co najmniej 281 900 zł - wówczas otrzymujemy auto z napędem na tył i w podstawowej odmianie wyposażenia. XC60 z hybrydą plug-in kosztuje minimum 269 900 zł. Jeżeli i tak chcemy tym samochodem jeździć głównie na prądzie, to za stosunkowo niewielką dopłatą otrzymamy auto większe, przestronniejsze i z bardzo atrakcyjnie (na papierze) wyglądającym zasięgiem.

Co ważne, cena startowa EX60 jest zauważalnie niższa niż BMW iX3 (od 315 tys. zł) czy elektryczny Mercedes GLC (od 319 900 zł). Jeżeli w praktyce wszystkie rozwiązania zaprezentowane w EX60 faktycznie będą działać tak jak deklaruje to producent, to faktycznie może to być ciekawa propozycja na tle niemieckich konkurentów. Pewne jest natomiast, że obecność na rynku samochodów elektrycznych z takim zasięgiem pokazuje, że czasy, kiedy podróż autem na prąd trzeba było mocno planować, dobiegają końca.

