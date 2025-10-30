Spis treści: Jak wygląda nowy Volkswagen T-Roc? Czy nowy Volkswagen T-Roc jest większy? Wnętrze nowego Volkswagena T-Roca Jakie silniki ma Volkswagen T-Roc? Jakie wyposażenie ma nowy Volkswagen T-Roc? Ile kosztuje nowy Volkswagen T-Roc?

Volkswagen T-Roc to bez wątpienia jeden z bestsellerów w ofercie niemieckiej marki. Od momentu debiutu tego samochodu, czyli od 2017 roku, sprzedano na całym świecie przeszło 2 mln egzemplarzy. W samej Europie jeszcze w 2024 roku był on piątym najlepiej sprzedającym się autem.

Nie inaczej jest w kraju nad Wisłą. Zeszły rok model zakończył na 10. miejscu najchętniej kupowanych samochodów. Był to tym samym najpopularniejszy model Volkswagena w naszym kraju. Podkreślmy, mowa o modelu, który debiutował osiem lat temu.

Jak wygląda nowy Volkswagen T-Roc?

W dzisiejszym świecie, nie tylko tym motoryzacyjnym, to szmat czasu i chociaż T-Roc pierwszej generacji ciągle bardzo dobrze się sprzedaje, to w Wolfsburgu stwierdzono, że czas już pożegnać pierwsze wcielenie i przedstawić światu następne.

Poprzedni Volkswagen T-Roc był dużo bardziej kanciasty, nowy jest przedstawicielem obecnej filozofii stylistycznej niemieckiej marki. Oznacza to, że drugie wcielenie jest zdecydowanie bardziej "okrągłe", "obłe" względem poprzednika. Warto zaznaczyć, że ma to wymiar praktyczny i przełożyło się na poprawiony o 10 proc. współczynnik oporu powietrza Cd. Teraz wynosi on 0,29.

Niemniej w mojej opinii nowy T-Roc prezentuje się dużo lepiej. Mimo że bardziej "obły", prezentuje się bardziej agresywnie, a to dzięki ostrzej narysowanym przednim światłom czy większej osłonie chłodnicy, która została umieszczona niżej niż w poprzedniku. Wzorem innych nowych modeli Volkswagena i z przodu, i z tyłu mamy świetlne listwy łączące światła, a na ich środkach podświetlane symbole niemieckiej marki.

Zarówno z przodu, jak i z tyłu znajdziemy świetlne listwy łączące światła oraz znajdujące się na ich środku podświetlane log. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Czy nowy Volkswagen T-Roc jest większy?

Z zewnątrz zmiany można zauważyć nie tylko pod kątem samego wyglądu, ale również rozmiarów. Nowy T-Roc jest zauważalnie większy od swojego poprzednika. Drugie wcielenie ma 4 372 mm długości, a to o 12 cm więcej niż schodząca generacja. Zwiększył się także rozstaw osi: o blisko 3 centymetry. Teraz wynosi on 2 629 mm. Nowy T-Roc jest także o niespełna 1 cm (dokładnie 9 mm) szerszy, ale i o 1 cm (11 mm) niższy od pierwszej generacji. Szerokość i wysokość nowej generacji to kolejno: 1 828 mm i 1 573 mm.

Nowy Volkswagen T-Roc jest o 12 cm dłuższy od swojego poprzednika. INTERIA.PL

Wnętrze nowego Volkswagena T-Roca

Podobnie jak w nowym wcieleniu Tiguana czy Passata, wewnątrz postawiono na minimalizm. Przed kierowcą w standardzie znajdują się 8-calowe cyfrowe zegary. W wyższych odmianach wyposażenia ekran ma 10 cali. Oprócz tego można opcjonalnie doposażyć nasze auto w wyświetlacz Head-up, dzięki któremu nie będziemy musieli odrywać wzroku od drogi. Obok ulokowano 10,3-calowy, a w wyższych wersjach 12,9-calowy ekran multimediów.

Rozbudowane menu może początkowo przytłoczyć, ale dość szybko można zorientować się, gdzie trzeba kliknąć, by znaleźć podstawowe funkcje. Warto się do tego przyzwyczaić, ponieważ w aucie nie znajdziemy zbyt wiele fizycznych przełączników. Temperaturą można sterować z poziomu stałych skrótów w dolnej części wyświetlacza lub za pomocą znajdujących się poniżej ekranu dotykowych pól. Na szczęście są one podświetlane, w związku z czym kierowca nie ściszy systemu audio (suwak do sterowania głośnością znajduje się pomiędzy polami temperatury kierowcy i pasażera), kiedy będzie próbował zwiększyć temperaturę.

Wewnątrz nowego Volkswagena T-Roca postawiono na minimalizm. Nie znajdziemy tu zbyt wiele fizycznych przełączników. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Skoro już o nagłośnieniu wspomnieliśmy, to warto dodać, że można nim sterować również z poziomu inteligentnego pokrętła. Inteligentnego, ponieważ po jego naciśnięciu dostajemy też dostęp do wyboru trybów jazdy T-Roca. Przed nim znajduje się natomiast spora półka na telefon, która w wyższych wersjach oferuje również funkcję indukcyjnego ładowania. Niestety skutek jest taki, że w T-Rocu nie znajdziemy skrzyni manualnej. Auto dostępne będzie tylko z skrzynią automatyczną. Dźwignia do jej obsługi ulokowana jest na kolumnie kierownicy.

Z racji, że T-Roc jest dłuższy i ma większy rozstaw osi, więcej jest także miejsca w drugim rzędzie. Osoby o wzroście 1,80 m bez problemu są w stanie usiąść za sobą i jeszcze zostanie im bardzo dużo przestrzeni na kolana. Sporo miejsca jest także na głowę, trzeba być wyjątkowo wysokim, by zaczepiać nią o podsufitkę. Oczywiście na szerokość miejsca nie ma jakoś wyjątkowo dużo. Trójka dorosłych będzie miała problem z komfortową podróżą. Ta siedząca w środku będzie też narzekać na wysoki tunel środkowy, przez co będzie problem z ulokowaniem nóg.

Rozstaw osi na poziomie 2,63 m sprawia, że z tyłu mamy sporo miejsca. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Większe rozmiary to również większy bagażnik. I tak ten w nowym Volkswagenie T-Rocu pomieści 475 litrów. To o 30 litrów więcej niż w poprzedniku. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń przestrzeń ta rośnie do 1 350 litrów.

Nowy Volkswagen T-Roc pomieści 475 litrów. O 30 litrów więcej niż poprzednik Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jakie silniki ma Volkswagen T-Roc?

Volkswagen T-Roc będzie oferował szeroką gamę napędów. Póki co dostępne są jedynie dwa warianty miękkiej hybrydy, w której bazą jest benzynowy silnik o pojemności 1,5 l. W obu wersjach napęd trafia na przednie koła, a za zmianę przełożeń odpowiada siedmiobiegowa skrzynia dwusprzęgłowa. Podstawowa odmiana generuje 116 KM i 220 Nm. Samochód rozpędza się od 0 do 100 km/h w 10,6 sekundy i może jechać z prędkością maksymalną 196 km/h.

Drugi wariant generuje 150 KM i 250 Nm. Do osiągnięcia pierwszej setki potrzebuje 8,9 sekundy. Pierwszej, ponieważ prędkość maksymalna deklarowana przez producenta to 212 km/h.

Obecnie Volkswagen T-Roc dostępny jest z miękką hybrydą w dwóch wariantach mocy: 116 KM i 150 KM. W obu układ bazuje na benzynowym silniku o pojemności 1,5. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W 2026 roku oferta rozszerzy się o dwulitrową jednostkę benzynową z układem miękkiej hybrydy, generującą 204 KM. W przyszłości, podobnie jak w poprzednim T-Rocu, pojawić się ma wariant z napędem na cztery koła. Co ciekawe, wkrótce pojawią się również dwa warianty pełnego układu hybrydowe, opracowanego, jak twierdzi Volkswagen, od podstaw. Niestety w nowym T-Rocu zabraknie wariantów wysokoprężnych. Fani silnika Diesla mogą być rozczarowani.

Jakie wyposażenie ma nowy Volkswagen T-Roc?

Obecnie Volkswagen T-Roc oferowany jest w czterech wersjach wyposażenia. W standardowej, Trend, znajdziemy m.in.:

oświetlenie LED

fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

asystenta utrzymania pasa ruchu

system monitorowania uwagi kierowcy

tempomat

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

jednostrefową klimatyzację automatyczną

bezprzewodową łączność z telefonem

8-calowe cyfrowe zegary

10,3-calowy wyświetlacz multimediów

16-calowe felgi

Odmiana Life wprowadza dodatkowo:

fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości

pneumatycznie regulowane podparcie lędźwi w przednich fotelach

adaptacyjny tempomat

kamerę cofania

indukcyjną ładowarkę

12,9-calowy ekran multimediów

W odmianie Style znajdziemy jeszcze:

reflektory LED Plus

dynamiczną regulację zasięgu reflektorów z dynamicznym doświetlaniem zakrętów

podświetlone logo z przodu i z tyłu

tylne światła 3D LED

podgrzewaną kierownicę

podgrzewane przednie fotele

masaż przednich foteli

trzystrefową klimatyzację automatyczną

wybór trybów jazdy

10-calowy ekran wskaźników

17-calowe felgi

Topowa wersja wyposażenia, R-Line, wprowadza:

przyciemniane tylne szyby

listwy progowe z przodu z aluminium

progresywny układ kierowniczy

sportowe przednie fotele

18-calowe felgi

Ile kosztuje nowy Volkswagen T-Roc?

Volkswagen T-Roc drugiej generacji katalogowo kosztuje w naszym kraju minimum 130 390 zł. W ramach promocji można jednak dostać auto już za 122 390 zł. Warto zaznaczyć, że wariant 150-konny nie jest dostępny w podstawowej odmianie wyposażenia. Mocniejszą wersję można dostać wybierając odmianę wyposażenia Life. Wówczas trzeba zapłacić katalogowo 146 190 zł (w ramach promocji 138 190 zł).

Poważnym konkurentem dla Volkswagena T-Roca w Polsce może być Toyota C-HR, czyli czwarty najchętniej kupowany samochód w naszym kraju w 2024 roku. Niemiecki model jest delikatnie węższy (o 4 mm), ale też wyższy (o 9 mm) i dłuższy (1 cm). Atutem modelu japońskiej marki jest większy wybór wersji napędowych. C-HR można nabyć z układami hybrydowymi bazującymi na silniku benzynowym o pojemności 1,8 l i 2 l oraz hybrydą plug-in również wykorzystującą jednostkę dwulitrową.

Jeśli chodzi o moc mamy do wyboru wersje od 140 KM do 223 KM, a klienci mogą wybierać między napędem na przód lub inteligentnym napędem na cztery koła. Warto w tym miejscu podkreślić jednak, że nowy T-Roc dopiero od niedawna jest w ofercie, a gama napędowa będzie rozbudowywana. Niemniej za podstawową wersję napędową zapłacić należy katalogowo 140 900 zł, choć w ramach promocji wystarczy nam już 120 800 zł (cennik dla egzemplarzy z roku modelowego 2026 i produkcyjnego 2025).

Volkswagen T-Roc drugiej generacji musi poradzić sobie z niezwykle trudnym zadaniem dorównania świetnie przyjętemu poprzednikowi. Patrząc jednak na to auto mogę śmiało stwierdzić, że dzięki dobremu wyposażeniu czy bogatej palecie napędów (choć nie od razu) nowe wcielenie T-Roca może powtórzyć sukces pierwszej generacji i również znaleźć się w czołówce zestawień sprzedażowych. Wszystko zależy jednak od klientów.

Volkswagen T-Roc kosztuje dziś, w ramach ceny promocyjnej, minimum 122 390 zł. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Do obsługi multimediów służy standardowo 10,3-calowy ekran. W wyższych wariantach dostępny jest wyświetlacz 12,9-calowy. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Volkswagen T-Roc dostępny jest w czterech wersjach wyposażenia. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Ciekawym rozwiązaniem są klamki zintegrowane z podłokietnikami. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Nowy Volkswagen T-Roc przebija poprzednika pod każdym względem. Ale jednego zabrakło Maciej Olesiuk INTERIA.PL