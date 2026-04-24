Volkswagen przestał się opierać i w kwestii napędu idzie śladem Toyoty
Volkswagen to kolejny producent, który zwraca się ku klasycznym hybrydowym układom napędowym, czyli takim bez możliwości ładowania. Napęd tego typu, który od lat rozwijany jest przez Toyotę, pojawi się wkrótce w Golfie i T-Roc-u.
Spis treści:
- Jakie są atuty hybrydowego napędu?
- Volkswagen idzie śladem Toyoty
- Z czego składa się napęd hybrydowy Volkswagena?
- Jak działa napęd HEV Volkswagena?
Klasyczny hybrydowy układ napędowy, w dużym skrócie, składa się z silnika spalinowego i wspomagającego go silnika elektrycznego. Całość uzupełnia niewielka bateria, której nie można ładować z zewnętrznego źródła prądu.
Jakie są atuty hybrydowego napędu?
Atutem tego napędu jest względnie przystępna cena, znacznie niższa niż w przypadku hybryd z możliwością ładowania (PHEV) oraz realnie niskie zużycie paliwa w mieście, wyraźnie niższe niż w klasycznym napędzie spalinowym czy wyposażonym w technologię mikrohybrydową. Nie bez znaczenia dla wielu osób jest również fakt, że samochodu nie trzeba podłączać do prądu, o ładowanie baterii dba silnik spalinowy za pośrednictwem generatora, a dzięki rekuperacji odzyskiwana jest energia zwykle tracona podczas hamowania.
Volkswagen idzie śladem Toyoty
Potencjał tego typu napędu hybrydowego lata temu dostrzegła Toyota, która stale rozwija klasyczne hybrydy i to właśnie na nich opiera dziś swoją sprzedaż. Teraz w tym kierunku, chociaż nieco inaczej, zamierza pójść Volkswagen.
Napęd hybrydowy w Toyotach opiera się na wolnossącym silniku i bezstopniowej skrzyni biegów. W Volkswagenie będzie inaczej, bo zastosowanie znajdą dotychczas stosowane silniki TSI, a więc z doładowaniem, oraz dwusprzęgłowe przekładnie DSG.
Wiadomo już, że napęd hybrydowy zostanie wprowadzony w Golfie i T-Rocu. Dostępne będą dwa warianty o mocy systemowej 136 i 170 KM. Samochody z nowym napędem będą oznaczane jako Hybrid, co pozwoli je odróżnić od napędu mikrohybrydowego oznaczanego eTSI i hybryd plug-in, które u Volkswagena nazywają się eHybrid.
Z czego składa się napęd hybrydowy Volkswagena?
Nowy napęd hybrydowy w Volkswagenach będzie napędzał przednią oś. Jego podstawowymi komponentami są moduł hybrydowy, turbodoładowany silnik benzynowy (TSI) oraz akumulator litowo-jonowy.
Moduł hybrydowy zawiera mn.in. elektryczny silnik trakcyjny, drugi silnik elektryczny jako generator, elektronikę mocy, mechanizm różnicowy i jednobiegową skrzynię biegów, a także elektronicznie sterowane sprzęgło wielopłytkowe z własnym sterownikiem, które służy do załączania i wyłączania silnika TSI w układzie napędowym.
W przedniej części pojazdu zintegrowano również elektryczną sprężarkę klimatyzacji i elektryczne wspomaganie hamulców. Akumulator wysokiego napięcia o pojemności 1,6 kWh (brutto), typowej dla pojazdów HEV, jest wbudowany w podłogę z tyłu.
Jak działa napęd HEV Volkswagena?
Układ napędowy posiada trzy tryby pracy, a przełączanie między nimi odbywa się automatycznie.
- Napęd za pomocą silnika elektrycznego - jazda z niską prędkością odbywa się wyłącznie za pomocą silnika elektrycznego, silnik TSI jest wyłączony.
- Napęd szeregowy - silnik elektryczny plus generator. Układ TSI jest aktywny, ale odsprzęgnięty, aby generować energię dla silnika elektrycznego za pośrednictwem generatora, auto napędza silnik elektryczny
- Napęd równoległy - silnik benzynowy i silnik elektryczny. SilnikTSI jest aktywny jako główny układ napędowy od prędkości ok. 60 km/h; silnik elektryczny pełni rolę wspomagającą, pełniąc funkcję doładowania podczas przyspieszania.
Kierowca będzie mógł również wybierać pomiędzy trzema profilami jazdy: Eco, Comfort i Sport. W Eco maksymalna moc systemu jest ograniczona do 70 proc., a funkcja boost jest wyłączona w celu zmniejszenia zużycia energii. Profil Comfort nie ogranicza mocy systemu i umożliwia doładowanie. Natomiast w profilu jazdy Sport, sportowa charakterystyka jest osiągana poprzez wcześniejsze przejście napędu w tryb szeregowy, co pozwala na szybkie uzyskanie pełnej mocy.
Volkswageny Golf Hybrid i T-Roc Hybrid trafią do salonów pod koniec 2026 roku. Ceny nie są jeszcze znane.