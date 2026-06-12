Nowy Volkswagen ID.Polo ma być odpowiedzią niemieckiego producenta na drogie samochody elektryczne, ale jednocześnie jest też w pewnym sensie zerwaniem z dotychczasowym podejściem marki do tworzenia samochodów z serii ID. Do tej pory auta elektryczne sygnowane znakiem Volkswagena znacząco różniły się od swoich spalinowych odpowiedników - zarówno nazewnictwem, jak też choćby futurystycznym wyglądem. Właściwie na każdym kroku podkreślały, że są samochodami "nowej ery". ID.Polo, nie tyle ukrywa fakt, że jest elektrykiem, ile bardziej stara się przejść obok tego faktu mimochodem.

Mamy co prawda człon "ID." w nazwie, ale jednak bazuje ona na doskonale znanym aucie spalinowym - Polo raczej przedstawiać nikomu nie trzeba, wszak to jeden z najbardziej charakterystycznych i udanych modeli w historii całej marki. Dotychczas sprzedano ponad 20 mln egzemplarzy tego auta na całym świecie.

Jak wygląda Volkswagen ID.Polo?

Ponadto, w odróżnieniu od poprzednich samochodów z gamy ID., nie zrezygnowano z nawiązań do dziedzictwa niemieckiej marki. To zaś zasługa Andreasa Mindta, głównego projektanta i autora nowego języka stylistycznego niemieckiej marki, czyli "Pure Positive". Nowe ID.Polo jest pierwszym modelem produkcyjnym, który wykorzystuje wszystkie założenia nowej stylistyki i, bez owijania w bawełnę, wygląda tak, jak każdy oczekiwałby tego od samochodu Volkswagena - czyli z jednej strony przewidywalnie, ale z drugiej wystarczająco świeżo, by nie pomylić tego projektu ze starszymi.

Volkswagen ID.Polo jest pierwszym modelem produkcyjnym wykorzystującym wszystkie elementy nowego języka stylistycznego. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Mamy z jednej strony podświetlane logotypy i listwy świetlne łączące światła, czyli zabieg znany już z innych nowych modeli Volkswagena, pojawił się nowy wzór tylnych lamp. Z drugiej jednak nie zabrakło odniesień do przeszłości - reflektory mają znajomy kształt, mnie najbardziej przywodzący ten znany choćby z Golfa szóstej generacji. Skoro już przy Golfie jesteśmy, to Volkswagen otwarcie mówi o innym "puszczeniu oczka" do fanów klasycznej estetyki w samochodach - mianowicie o słupku C inspirowanym pierwszą generacją tego bestsellera.

Volkswagen ID.Polo wewnątrz

Założenia nowego języka stylistycznego pojawiły się także wewnątrz ID.Polo i podobnie tutaj widać pewne odejście od dotychczasowych projektów elektryków. Przede wszystkim pod ekranem multimediów znajdziemy sporo fizycznych przycisków - w tym, co najważniejsze, możliwość fizycznego obsługiwania klimatyzacji, coś, czego przecież dotychczas w zasilanych prądem samochodach Volkswagena nie było (nie licząc ID.3 po liftingu, czyli właściwie ID.3 Neo.).

W Volkswagenie ID.Polo pojawiły się fizyczne przełączniki do sterowania klimatyzacją. Rzecz w elektrykach Volkswagena dotychczas (nie licząc ID.3 Neo) niespotykana. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

To jednak nie wszystko. Mający 10 cali wyświetlacz wskaźników oferuje kilka wariantów widoku - możemy narzucić na ekran np. mapę z nawigacji, ale także widok z jednej ze swoich ulubionych aplikacji nawigacyjnych, kiedy nasz telefon jest sparowany z systemem samochodu. To bardzo poręczne rozwiązanie, ale moje serce skradł widok inspirowany pierwszą generacją Golfa. Mamy kwadratowe tarcze prędkościomierza i "obrotomierza" (a właściwie procentowego wskaźnika pokazującego, jaki poziom mocy wykorzystujemy w danej chwili).

Wyświetlacz wskaźników z motywem inspirowanym pierwszym Golfem skradł moje serce. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Podobnie ustawić możemy również 13-calowy wyświetlacz multimediów. Wówczas możemy liczyć np. na widok map przywodzący na myśl telewizor z kineskopem, a korzystając z radia, mamy poziomą skalę częstotliwości przywodzącą na myśl dawne odbiorniki.

Mapa sprawia wrażenie umieszczonej w kineskopowym telewizorze. Oczywiście dostępny jest również "normalny", współczesny układ systemu multimediów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Po za takimi smaczkami wnętrze Volkswagena ID.Polo wciąż robi bardzo dobre wrażenie. Materiały są dobrze spasowane i przyjemne w dotyku, pod tym względem ID.Polo stoi nawet lepiej niż niektóre auta premium.

Nowy Volkswagen ID.Polo ma 4,05 m długości, 1,82 m szerokości i 1,53 m wysokości. Rozstaw osi wynosi natomiast równo 2,6 m. W porównaniu ze swoim spalinowym odpowiednikiem ID.Polo jest więc dość podobne pod kątem rozmiarów - zwykłe Polo ma 4,07 m długości, 1,75 m szerokości i 1,45 wysokości. Zauważalna różnica na korzyść modelu elektrycznego jest jednak, kiedy zerkniemy na rozstaw osi Polo - 2,55 m. Te 5 cm może nie wygląda zbyt spektakularnie na papierze, ale w świecie rzeczywistym robi sporą różnicę. W drugim rzędzie ID.Polo we względnie komfortowych warunkach usiądą osoby o wzroście przekraczającym nawet 1,90 m. Oczywiście nie będzie to najbardziej luksusowa podróż w ich życiu, ale i tak stwierdzą, że w wielu innych autach byłoby gorzej.

Jaki bagażnik ma Volkswagen ID.Polo?

Volkswagen ID.Polo oferuje jednak nie tylko sporo miejsca dla podróżujących autem, ale także dla przewożonego przez nich bagażu. Dzięki zastosowaniu nowej platformy MEB+, na której zbudowana jest także Skoda Epiq czy Cupra Raval, ID.Polo oferuje o 25 proc. większy bagażnik od tego ze spalinowego Polo. Zamiast 351 litrów, w elektrycznym modelu zmieści się 441 litrów.

W bagażniku Volkswagena ID.Polo zmieści się 441 litrów. Choć po podniesieniu klapy możemy być innego zdania. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Po podniesieniu tylnej klapy nie wydaje się, by był aż tak pojemny, ale haczyk tkwi tutaj w podłodze. Ją też należy podnieść - wówczas odsłania nam się niemal przepastna przestrzeń - niestety fakt, że bagażnik jest przede wszystkim głęboki, sprawia, że zostawiając coś na spodzie trzeba będzie się mocno wyciągnąć, by dosięgnąć.

Większośc dostępnej przestrzeni bagażowej mieści się pod podłogą. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Po złożeniu oparć tylnej kanapy przestrzeń bagażowa powiększa się do 1 240 litrów (spalinowe Polo pomieści 1 124 litry).

Jakie napędy ma Volkswagen ID.Polo?

W odróżnieniu od dotychczasowych elektrycznych modeli Volkswagena w ID.Polo napęd trafia na przednie koła. Dostępne będą trzy warianty mocy:

116 KM, 290 Nm, akumulator o pojemności netto 37 kWh

135 KM, 290 Nm, akumulator o pojemności netto 37 kWh

211 KM, 290 Nm, akumulator o pojemności netto 52 kWh

Obecnie w polskiej ofercie jest jednak tylko najmocniejsza wersja. Słabsze warianty dołączą latem tego roku.

W topowej specyfikacji ID.Polo rozpędza się od 0 do 100 km/h w 7,1 s i może mknąć z prędkością maksymalną wynoszącą 160 km/h. Bateria ma pozwalać na przejechanie do 454 km w cyklu mieszanym. Na szybkiej ładowarce może przyjąć prąd stały o mocy 105 kW, wówczas uzupełnienie energii z 10 do 80 proc. zajmować ma 24 minuty.

Volkswagen ID.Polo oferowany będzie w trzech wariantach mocy: 116, 135 i 211 KM. Póki co dostępny jest jednak tylko ten najmocniejszy. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Volkswagen ID.Polo, jako jeden z pierwszych modeli marki, oferuje możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych - z mocą do 3,6 kW. Ładowanie możliwe jest za pomocą gniazda 230 V wewnątrz samochodu oraz za pomocą specjalnego adaptera przez port ładowania.

Volkswagen zwraca uwagę również na rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, wsparcia kierowcy i większego komfortu podróżowania. Opcjonalnie auto może być wyposażone w system wspomagania jazdy Connected Travel Assist, który będzie mógł samodzielnie rozpoznawać sygnalizację świetlną - jeżeli zauważy czerwone światło, automatycznie się zatrzyma.

Jakie wyposażenie ma Volkswagen ID.Polo?

Volkswagen ID.Polo w standardowej odmianie Life oferuje m.in.:

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

kamerę cofania

automatyczną klimatyzację 1-strefową

adaptacyjny tempomat

fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości

17-calowe koła

bezprzewodową łączność z telefonem

system asystenta głosowego IDA

indukcyjną ładowarkę

iierownicę z fizycznymi przyciskami

oświetlenie LED

Wyżej stoi wariant Life Premiere Edition. Oferuje on m.in.

dwustrefową klimatyzację

podgrzewanie przednich foteli

podgrzewanie kierownicy

W wersji Style znajdziemy dodatkowo choćby:

automatyczne światła drogowe

oświetlenie ambientowe z 30 kolorami

reflektory IQ.Light LED Matrix

Na szczycie oferty stoi wariant Style Premiere Edition

system kamer 360 stopni

elektryczna regulacja przednich foteli

pamięć ustawień fotela kierowcy

masaż przednich foteli

panoramiczny dach

Ile kosztuje Volkswagen ID.Polo?

Obecnie za Volkswagena ID.Polo trzeba zapłacić minimum 156 190 zł. Topowa specyfikacja to wydatek rzędu 170 890 zł. Trzeba jednak pamiętać, że ciągle mowa o najmocniejszej wersji napędowej. W przypadku podstawowej polscy przedstawiciele marki deklarują, że cena startowa wynosić będzie 99 990 zł. Jeśli faktycznie uda się dotrzymać tej obietnicy, Volkswagen ID.Polo będzie bardzo atrakcyjną pozycją na polskim rynku.

Obecnie ceny Volkswagena ID.Polo zaczynają się od 156 190 zł. Po pojawieniu się najsłabszej wersji cena podstawowa ma wynosić 99 990 zł. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Nie chodzi tylko o cenę. To może być naprawdę fajne auto - wygląda jak Volkswagen, jest przestronne, pojemne i dobrze wykonane. Takie auto zasilane prądem faktycznie może polubić wiele osób.

Volkswagen ID. Polo na żywo. W końcu elektryk, który nie wygląda jak elektryk INTERIA.PL