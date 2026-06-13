Spis treści: Jak wygląda Volkswagen ID.Polo GTI? Volkswagen ID.Polo GTI wewnątrz Jaki napęd ma Volkswagen ID.Polo GTI? Ile kosztuje Volkswagen ID.Polo GTI?

Volkswagen ID.Polo GTI nie bez powodu zadebiutował akurat w 2026 r., gdyż to właśnie w tym roku mija pół wieku od pojawienia się pierwszego GTI w ofercie marki - Golf GTI zadebiutował bowiem w 1976 roku. Wybór daty dla debiutu pierwszego elektrycznego GTI w historii producenta nie był więc przypadkowy. Można powiedzieć, że Niemcy poszli pod prąd względem swojej liczącej pół wieku tradycji, a z drugiej z prądem. I nie chodzi tylko o to, że samochód faktycznie prądem jest zasilany, a bardziej o to, że producenci starają się pokazać, że auta elektryczne potrafią być ekscytujące i tworzą ich specjalne sportowe bądź tylko "usportowione" wersje. To powszechna tendencja i Volkswagen nie jest tutaj wyjątkiem, niemniej z punktu widzenia fanów GTI wraz z premierą ID.Polo oznaczonego tymi trzema literami świat faktycznie mógł zatrząść się w posadach.

Teraz auto pojawiło się w Warszawie - polski oddział Volkswagena zorganizował oficjalną polską premierę prasową tego modelu.

Jak wygląda Volkswagen ID.Polo GTI?

Stylistycznie ID.Polo GTI robi świetne wrażenie. Podobnie jak jego bardziej "cywilny" wariant wykorzystuje wszystkie założenia języka stylistycznego "Pure Positive", który, w kontekście samochodów zasilanych prądem, można w skrócie opisać - w końcu elektryki Volkswagena wyglądają, jak Volkswageny. Oczywiście nie zabrakło też detali, które mają podkreślać, że mamy do czynienia z odmianą sygnowaną kultowymi trzema literami - jest to ikoniczny już czerwony pasek z przodu, biegnący niemal przez całą szerokość samochodu. Po prawej stronie przedniego panelu (a patrząc na auto na wprost - po lewej stronie) znajdziemy również charakterystyczne oznaczenie "GTI".

Volkswagen ID.Polo GTI, podobnie jak "zwykłe" ID.Polo, korzysta z nowego języka projektowania. Nie zabrakło jednak elementów charakterystycznych dla GTI. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Nad nimi biegnie świetlna listwa LED (na jej środku znajduje się podświetlane logo) łącząca standardowe w tej wersji reflektory IQ.LIGHT LED Matrix. W dolnej części przodu z kolei znajdziemy wlot powietrza z charakterystycznym wzorem plastra miodu z lakierowanymi na czerwono pionowymi elementami w jego skrajnych częściach.

Z tyłu mamy spoiler dachowy, lampy IQ.LIGHT w standardzie, znajdujące się na środku świetlnej listwy łączącej tylne światła logo, także podświetlane, a także czarny dyfuzor. Charakteru dodają również 19-calowe aluminiowe felgi.

Volkswagen ID.Polo GTI wewnątrz

Z zewnątrz auto robi wrażenie, ale zajrzyjmy jeszcze do środka. Tutaj dominują odcienie czerwieni i czerń. Właściwie wnętrze utrzymane jest w czarnym kolorze, ale kontrastu nadają różnego rodzaju detale (np. oznaczenie na kierownicy), podświetlenia czy przeszycia w czerwieni.

Na siedzeniach znajdziemy materiał o wzorze "reinterpretującym" ikoniczną kratę znaną z modeli GTI. Podświetlane logo GTI znajduje się na przycisku w dolnej części środka kierownicy. W tej części samochodu nowym elementem są również łopatki służące do regulacji poziomu rekuperacji. Poza tym wnętrze ID.Polo GTI wygląda tak jak w "zwykłym" ID.Polo - jest bardzo praktyczne i dobrze wykonane.

Z wnętrzem utrzymanym w czarnym kolorze kontrastują czerwone detale i przeszycia. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Podobnie też w ID.Polo GTI wśród wariantów widoku 10,25-calowego zestawu wskaźników znajdziemy tryb retro, który wyświetla zegary inspirowane Golfem pierwszej generacji.

Tryb ten znajdziemy także na 12,9-calowym ekranie multimediów. Wówczas pole nawigacji zdaje się być wyświetlane przez kineskopowy telewizor, a prezentacja utworów muzycznych ma formę kasety magnetofonowej, czyli chyba najpopularniejszego nośnika muzyki w latach 80. Poza tym system działa bardzo sprawnie - przez poszczególne funkcje przeklikujemy sie bardzo szybko. Dodatkowo nawet najwięksi laicy technologiczni odnajdą się na tyle, by po kilku chwilach obsługiwać najważniejsze funkcje. Nie będzie to jednak klimatyzacja, ponieważ, podobnie jak w ID.Polo temperaturę możemy regulować za pomocą fizycznych przełączników poniżej ekranu.

Podobnie jak w "zwykłym" ID.Polo, w ID.Polo GTI znajdziemy fizyczne przełączniki do sterowania klimatyzacją. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Stylistycznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ID.Polo GTI to pełnoprawne GTI. Samochód sprawnie wykorzystuje kultowe elementy i symbole tej serii i wprowadza sporo nostalgicznych smaczków (tak jak "zwykłe" ID.Polo).

Jaki napęd ma Volkswagen ID.Polo GTI?

Najważniejszą kwestią w przypadku GTI jest jednak napęd i prowadzenie. Oficjalna prezentacja ID.Polo GTI miała charakter statyczny, więc trudno powiedzieć coś o właściwościach jezdnych, natomiast na papierze samochód prezentuje się całkiem nieźle.

Pod prawą stopą kierowca ma 226 KM i 290 Nm (topowe ID.Polo ma 211 KM i 290 Nm) i rozpędza się od 0 do 100 km/h w 6,8 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 175 km/h. Samochód wyposażony jest w ten sam akumulator co najmocniejsze ID.Polo - o pojemności netto 52 kWh. Tutaj zapewnia on zasięg do 424 km według norm WLTP. Na szybkiej ładowarce może przyjąć prąd stały o mocy 105 kW. Dzięki stabilnej krzywej ładowania energię z 10 do 80 proc. Uzupełnimy w ok. 24 minuty.

Volkswagen ID.Polo GTI generuje 226 KM i 290 Nm. Napęd trafia na przednie koła. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Napęd, podobnie jak w zwykłym ID.Polo, trafia na przednią oś. Volkswagen obiecuje jednak całkiem sporo, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy. Mamy bowiem elektronicznie sterowaną blokadę mechanizmu różnicowego - w skrócie system zarządza rozdziałem momentu obrotowego między kołami, by zapewnić jak najlepszą przyczepność. Do tego mamy w standardzie adaptacyjne zawieszenie DCC oraz progresywny układ kierowniczy.

W standardzie Volkswagen ID.Polo GTI wyposażony jest w adaptacyjne zawieszenie DCC. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Nowością jest jeszcze tryb jazdy GTI aktywowany wspomnianym już przyciskiem na kierownicy. Wówczas charakterystyka pracy silnika elektrycznego, układ kierowniczy czy adaptacyjne zawieszenie DCC przełączają się w swój maksymalnie sportowy tryb. Zmienia się również grafika ekranu wskaźników. Zdaniem producenta pierwsze elektryczne GTI prowadzi się równie dobrze, jak konwencjonalne modele z tej linii.

To przyjdzie nam jeszcze ocenić, kiedy ID.Polo GTI trafi do naszej redakcji na dłuższy test. Bez wątpienia jednak Volkswagen, podobnie jak choćby Hyundai z modelami Ioniq 5 i 6 w wydaniu N, pokazał, że, póki co przynajmniej stylistycznie, samochody elektryczne też mogą generować pozytywne emocje. Nowy Volkswagen ID.Polo GTI faktycznie ma zadatki, by można było go określić "prawdziwym" GTI.

Ile kosztuje Volkswagen ID.Polo GTI?

Polskich cen modelu jeszcze nie znamy. Wiadomo natomiast, że w Niemczech przedsprzedaż odmiany Volkswagena ID.Polo GTI ruszy jesienią 2026 r. Cena wyniesie "nieco poniżej" 39 tys. euro (ok. 165 tys. zł).

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