Volkswagen ID. Cross ma już pierwsze polskie ceny. Ile kosztuje?

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Volkswagen ID. Cross trafił do przedsprzedaży w Polsce. Ten nowy elektryczny miejski crossover jest obęcnie dostępny w dwóch wersjach wyposażenia. Na początek producent przygotował najmocniejszą odmianę o mocy 211 KM, a ceny startują od 158 290 zł. Jeszcze w tym roku oferta zostanie rozszerzona o tańsze warianty, których ceny rozpoczną się od 124 990 zł.

Volkswagen ID. Cross, jasnoniebieski SUV z czarnymi akcentami i dużymi felgami, widok z profilu na niebieskim tle.
Volkswagen ID. Crossmateriały prasowe

Spis treści:

  1. Volkswagen ID. Cross oferuje do 426 km zasięgu i szybkie ładowanie
  2. Na początek ID. Cross ma dwie wersje wyposażenia i ceny od 158 290 zł
  3. Tańszy Volkswagen ID. Cross pojawi się jeszcze w tym roku. Będzie kosztował od 125 tys. zł.

Volkswagen rozpoczął przyjmowanie zamówień na model ID. Cross. To jeden z czterech samochodów należących do nowej rodziny kompaktowych aut elektrycznych "Electric Urban Car Family", zbudowanych na platformie MEB+.

ID. Cross ma pięcioosobową kabinę, bagażnik o pojemności 475 litrów oraz dodatkowy schowek pod przednią maską mieszczący 25 litrów. Producent postawił na stylistykę określaną jako "Pure Positive", a wyposażenie i technologie mają nawiązywać do modeli z wyższych segmentów.

Volkswagen ID. Cross oferuje do 426 km zasięgu i szybkie ładowanie

Na początku sprzedaży dostępna jest wyłącznie wersja z napędem na przednie koła, silnikiem o mocy 211 KM (155 kW) oraz akumulatorem o pojemności 52 kWh netto.

Jasnoniebieski nowoczesny SUV marki Volkswagen z czarnymi akcentami, dużymi felgami i charakterystycznym pasem LED na przodzie, ustawiony na neutralnym tle.
Volkswagen ID. Cross otwiera nowy rozdział w elektrycznej ofensywie niemieckiej marki.materiały prasowe

W tej konfiguracji Volkswagen ID. Cross może przejechać do 426 km według normy WLTP (realnie około 270 km na drodze ekspresowej). Samochód obsługuje ładowanie prądem stałym z mocą do 105 kW, a uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. trwa około 24 minut.

Standardowym wyposażeniem jest funkcja vehicle-to-load, która pozwala zasilać zewnętrzne urządzenia elektryczne mocą do 3,6 kW. W gamie modelu pojawiła się także funkcja One Pedal Driving, umożliwiająca jazdę z wykorzystaniem wyłącznie pedału przyspieszenia.

Kokpit nowoczesnego Volkswagena z cyfrowymi zegarami, dużym ekranem multimedialnym, wielofunkcyjną kierownicą oraz minimalistyczną deską rozdzielczą i czarną tapicerką foteli.
Volkswagen ID. Crossmateriały prasowe

Na początek ID. Cross ma dwie wersje wyposażenia i ceny od 158 290 zł

Do wyboru są obecnie dwie odmiany wyposażenia - Life oraz Style.

Volkswagen ID. Cross Life kosztuje od 158 290 zł. W standardzie znalazły się m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, adaptacyjny tempomat ACC, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna Climatronic, kamera cofania, asystent głosowy IDA, ładowarka indukcyjna oraz oświetlenie ambientowe.

Zobacz również:

Mężczyzna w swobodnym stroju opiera się o błękitnego SUV-a marki Volkswagen ID. Cross, prezentowanego w minimalistycznej scenerii o niebieskiej kolorystyce.
Premiery

Widziałem ID. Crossa. Tak Volkswagen chce odzyskać Europę

Adam Majcherek
Adam Majcherek

Bogatsza wersja Style została wyceniona od 172 190 zł. Oprócz wyposażenia znanego z odmiany Life oferuje m.in. matrycowe reflektory IQ.LIGHT LED Matrix, tylne lampy LED z dynamicznymi kierunkowskazami, system bezkluczykowego dostępu Keyless Access, podgrzewane sportowe fotele przednie, podgrzewaną kierownicę, 30-kolorowe oświetlenie ambientowe z listwą ID. Light oraz alarm z funkcją monitorowania wnętrza i zabezpieczeniem przed odholowaniem.

Nowoczesny, jasno-niebieski SUV marki Volkswagen z przyciemnianymi szybami, charakterystycznym czarnym dachem i dużymi, pięcioramiennymi felgami na tle jednolitego, ciemnoniebieskiego tła.
Volkswagen ID. Crossmateriały prasowe

Tańszy Volkswagen ID. Cross pojawi się jeszcze w tym roku. Będzie kosztował od 125 tys. zł.

Volkswagen zapowiada, że jeszcze w tym roku gama ID. Cross zostanie rozbudowana o kolejne wersje. Do oferty dołączą odmiany z akumulatorem LFP o pojemności 37 kWh netto oraz silnikami rozwijającymi 116 KM (85 kW) lub 135 KM (99 kW).

Wraz z nimi zadebiutuje podstawowa wersja Trend, która otworzy cennik kwotą 124 990 zł. W wyposażeniu takiego auta znajdą się reflektory LED, system App Connect, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz szybkie ładowanie DC o mocy do 90 kW.

Największą wadą takiego samochodu będzie ograniczony zasięg. Niewielka bateria umożliwi przejechanie drogą ekspresową tylko około 180 km, przez co samochód sprawdzi się głównie w mieście.

Widziałem ID. Crossa. Tak Volkswagen chce odzyskać Europę INTERIA.PL

Najnowsze