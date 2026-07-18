Spis treści: Volkswagen ID. Cross oferuje do 426 km zasięgu i szybkie ładowanie Na początek ID. Cross ma dwie wersje wyposażenia i ceny od 158 290 zł Tańszy Volkswagen ID. Cross pojawi się jeszcze w tym roku. Będzie kosztował od 125 tys. zł.

Volkswagen rozpoczął przyjmowanie zamówień na model ID. Cross. To jeden z czterech samochodów należących do nowej rodziny kompaktowych aut elektrycznych "Electric Urban Car Family", zbudowanych na platformie MEB+.

ID. Cross ma pięcioosobową kabinę, bagażnik o pojemności 475 litrów oraz dodatkowy schowek pod przednią maską mieszczący 25 litrów. Producent postawił na stylistykę określaną jako "Pure Positive", a wyposażenie i technologie mają nawiązywać do modeli z wyższych segmentów.

Volkswagen ID. Cross oferuje do 426 km zasięgu i szybkie ładowanie

Na początku sprzedaży dostępna jest wyłącznie wersja z napędem na przednie koła, silnikiem o mocy 211 KM (155 kW) oraz akumulatorem o pojemności 52 kWh netto.

Volkswagen ID. Cross otwiera nowy rozdział w elektrycznej ofensywie niemieckiej marki. materiały prasowe

W tej konfiguracji Volkswagen ID. Cross może przejechać do 426 km według normy WLTP (realnie około 270 km na drodze ekspresowej). Samochód obsługuje ładowanie prądem stałym z mocą do 105 kW, a uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. trwa około 24 minut.

Standardowym wyposażeniem jest funkcja vehicle-to-load, która pozwala zasilać zewnętrzne urządzenia elektryczne mocą do 3,6 kW. W gamie modelu pojawiła się także funkcja One Pedal Driving, umożliwiająca jazdę z wykorzystaniem wyłącznie pedału przyspieszenia.

Volkswagen ID. Cross materiały prasowe

Na początek ID. Cross ma dwie wersje wyposażenia i ceny od 158 290 zł

Do wyboru są obecnie dwie odmiany wyposażenia - Life oraz Style.

Volkswagen ID. Cross Life kosztuje od 158 290 zł. W standardzie znalazły się m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, adaptacyjny tempomat ACC, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna Climatronic, kamera cofania, asystent głosowy IDA, ładowarka indukcyjna oraz oświetlenie ambientowe.

Bogatsza wersja Style została wyceniona od 172 190 zł. Oprócz wyposażenia znanego z odmiany Life oferuje m.in. matrycowe reflektory IQ.LIGHT LED Matrix, tylne lampy LED z dynamicznymi kierunkowskazami, system bezkluczykowego dostępu Keyless Access, podgrzewane sportowe fotele przednie, podgrzewaną kierownicę, 30-kolorowe oświetlenie ambientowe z listwą ID. Light oraz alarm z funkcją monitorowania wnętrza i zabezpieczeniem przed odholowaniem.

Volkswagen ID. Cross materiały prasowe

Tańszy Volkswagen ID. Cross pojawi się jeszcze w tym roku. Będzie kosztował od 125 tys. zł.

Volkswagen zapowiada, że jeszcze w tym roku gama ID. Cross zostanie rozbudowana o kolejne wersje. Do oferty dołączą odmiany z akumulatorem LFP o pojemności 37 kWh netto oraz silnikami rozwijającymi 116 KM (85 kW) lub 135 KM (99 kW).

Wraz z nimi zadebiutuje podstawowa wersja Trend, która otworzy cennik kwotą 124 990 zł. W wyposażeniu takiego auta znajdą się reflektory LED, system App Connect, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz szybkie ładowanie DC o mocy do 90 kW.

Największą wadą takiego samochodu będzie ograniczony zasięg. Niewielka bateria umożliwi przejechanie drogą ekspresową tylko około 180 km, przez co samochód sprawdzi się głównie w mieście.

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