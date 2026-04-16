Spis treści: Jak zmieniła się Toyota Yaris Cross? Wnętrze Toyoty Yaris Cross po zmianach Jaki silnik ma nowa Toyota Yaris Cross? Ile kosztuje nowa Toyota Yaris Cross?

Toyota Yaris Cross to jeden z najchętniej wybieranych modeli japońskiej marki. W samym 2025 roku w Europie sprzedano ponad 200 tys. egzemplarzy. Tym samym było to najchętniej kupowane auto Toyoty w tej części świata. Ponieważ Yaris Cross na rynku jest już pięć lat (debiutował w 2021 roku) zdecydowano się na modernizację, już kolejną. W odróżnieniu od poprzedniej, japoński producent znacząco zmienił również stylistykę samochodu.

Jak zmieniła się Toyota Yaris Cross?

Model wyposażony został w nowy przód. Został on dostosowany do tego, co znamy z choćby nowej RAV4. Atrapa chłodnicy w kolorze nadwozia ma teraz strukturę plastra miodu. Przeprojektowano także reflektory, nowy kształt mają światła do jazdy dziennej.

Pojawiły się także nowe wzory aluminiowych felg, dostępne w wyższych wersjach wyposażenia - 17- i 18-calowe. Wzbogacono także paletę lakierów o kolor Precious Bronze i Celestine Grey. Ten drugi zastępuje dotychczasowy odcień Shimmering Silver.

Wnętrze Toyoty Yaris Cross po zmianach

W wersji Style auto będzie teraz wyposażone dodatkowo w fotele z profilowanym podparciem bocznym (wcześniej były one dostępne dopiero w odmianie Executive), standardem będzie także bezprzewodowa ładowarka do smartfonów.

W odmianie Executive z kolei wprowadzono nową skórzano-materiałową tapicerkę, a do standardowego wyposażenia tej odmiany dodano elektrycznie sterowaną klapę bagażnika. Dodatkowo elementem podstawowego wyposażenia w każdym wariancie są teraz elektrycznie składane boczne lusterka.

Jaki silnik ma nowa Toyota Yaris Cross?

Pod maską wciąż pracuje hybrydowy układ 1.5 Hybrid dostępny w wariancie 116 KM (w wersjach Active i Comfort) oraz 130 KM (z napędem na przód i napędem na wszystkie koła AWD-i). Wersja GR Sport dostępna będzie tylko ze 130-konnym wariantem wprawiającym w ruch przednią oś.

Z informacji przedstawionych przez producenta wynika jednak, że napęd ma zużywać mniej paliwa. Wersja 116-konna ma spalać teraz 4,4-4,7 l/100 km zamiast 4,5-5,2 l/100 km.

Ile kosztuje nowa Toyota Yaris Cross?

Póki co nie przedstawiono jeszcze polskich cen zmodernizowanego Yarisa Cross. Polski importer Toyoty zapowiedział jednak, że przedsprzedaż ruszy w maju 2026 roku.

Myślałem, że GT3 bez dachu to pomyłka. Porsche udowodniło, że się mylę INTERIA.PL