Toyota Yaris Cross ma nowy przód i oszczędniejszy napęd. Nawet 4,4 l/100 km

Maciej Olesiuk

Maciej Olesiuk

Toyota Yaris Cross, czyli najpopularniejsze auto japońskiej marki w Europie, przeszło kolejną już modernizację. Tym razem jednak producent zajął się również stylistyką auta. Co więcej z przedstawionych danych wynika, że Toyota Yaris Cross po liftingu będzie zużywać mniej paliwa.

Toyota Yaris Cross po modernizacji – nowy przód i oszczędniejszy napęd hybrydowy.
Toyota Yaris Cross przeszła modernizację. Zmieniony przód i oszczędniejszy napęd.materiały prasowe

Spis treści:

  1. Jak zmieniła się Toyota Yaris Cross?
  2. Wnętrze Toyoty Yaris Cross po zmianach
  3. Jaki silnik ma nowa Toyota Yaris Cross?
  4. Ile kosztuje nowa Toyota Yaris Cross?

Toyota Yaris Cross to jeden z najchętniej wybieranych modeli japońskiej marki. W samym 2025 roku w Europie sprzedano ponad 200 tys. egzemplarzy. Tym samym było to najchętniej kupowane auto Toyoty w tej części świata. Ponieważ Yaris Cross na rynku jest już pięć lat (debiutował w 2021 roku) zdecydowano się na modernizację, już kolejną. W odróżnieniu od poprzedniej, japoński producent znacząco zmienił również stylistykę samochodu.

Jak zmieniła się Toyota Yaris Cross?

Model wyposażony został w nowy przód. Został on dostosowany do tego, co znamy z choćby nowej RAV4. Atrapa chłodnicy w kolorze nadwozia ma teraz strukturę plastra miodu. Przeprojektowano także reflektory, nowy kształt mają światła do jazdy dziennej.

Pojawiły się także nowe wzory aluminiowych felg, dostępne w wyższych wersjach wyposażenia - 17- i 18-calowe. Wzbogacono także paletę lakierów o kolor Precious Bronze i Celestine Grey. Ten drugi zastępuje dotychczasowy odcień Shimmering Silver.

przedni grill Toyoty Yaris Cross w kolorze brązowym z wyraźnie zaznaczonym geometrycznym wzorem oraz logo producenta umieszczonym centralnie nad charakterystyczną tablicą z nazwą modelu
Z przodu pojawiła się nowa osłona chłodnicy w sygnaturze plastra miodu.materiały prasowe

Wnętrze Toyoty Yaris Cross po zmianach

W wersji Style auto będzie teraz wyposażone dodatkowo w fotele z profilowanym podparciem bocznym (wcześniej były one dostępne dopiero w odmianie Executive), standardem będzie także bezprzewodowa ładowarka do smartfonów.

W odmianie Executive z kolei wprowadzono nową skórzano-materiałową tapicerkę, a do standardowego wyposażenia tej odmiany dodano elektrycznie sterowaną klapę bagażnika. Dodatkowo elementem podstawowego wyposażenia w każdym wariancie są teraz elektrycznie składane boczne lusterka.

nowoczesna deska rozdzielcza samochodu Toyota z dużym centralnym ekranem dotykowym wyświetlającym mapę, cyfrowym zestawem wskaźników oraz panoramicznym widokiem na modernistyczny dom z dużymi przeszkleniami w tle
Standardem w każdej odmianie będą teraz elektrycznie składane boczne lusterka.materiały prasowe

Jaki silnik ma nowa Toyota Yaris Cross?

Pod maską wciąż pracuje hybrydowy układ 1.5 Hybrid dostępny w wariancie 116 KM (w wersjach Active i Comfort) oraz 130 KM (z napędem na przód i napędem na wszystkie koła AWD-i). Wersja GR Sport dostępna będzie tylko ze 130-konnym wariantem wprawiającym w ruch przednią oś.

Zobacz również:

Toyota GR Yaris po kolejnych modyfikacjach. Dynamic oraz Aero Performance
Premiery

Toyota GR Yaris po kolejnych modyfikacjach. Chodzi o ważne detale

Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

Z informacji przedstawionych przez producenta wynika jednak, że napęd ma zużywać mniej paliwa. Wersja 116-konna ma spalać teraz 4,4-4,7 l/100 km zamiast 4,5-5,2 l/100 km.

brązowy samochód Toyota Yaris Cross ustawiony centralnie, widok na przód z charakterystycznym grillem i nowoczesnymi reflektorami, w tle elewacja budynku z pionowymi drewnianymi panelami oraz dwiema ciemnymi wnękami drzwiowymi po bokach
Z danych przedstawionych przez Toyotę wynika, że 116-konna hybryda w zmodernizowanym Yaris Cross będzie zużywać nawet 4,4 l/100 km.materiały prasowe

Ile kosztuje nowa Toyota Yaris Cross?

Póki co nie przedstawiono jeszcze polskich cen zmodernizowanego Yarisa Cross. Polski importer Toyoty zapowiedział jednak, że przedsprzedaż ruszy w maju 2026 roku.

Myślałem, że GT3 bez dachu to pomyłka. Porsche udowodniło, że się mylęINTERIA.PL

