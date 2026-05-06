W skrócie Toyota rozpoczęła przedsprzedaż odświeżonego modelu Land Cruiser, wprowadzając zarówno zmiany stylistyczne, jak i nowe wyposażenie inspirowane wcześniejszymi edycjami.

Nowa Toyota Land Cruiser oferowana jest w dwóch wersjach: terenowej Invincible z klasycznymi detalami i zwiększonymi możliwościami off-roadowymi oraz bardziej komfortowej Executive, która skupia się na wygodzie i wyposażeniu klasy premium.

Modele z rocznika 2025 objęto rabatem do 50 tys. zł, a producent przygotował różne opcje finansowania, w tym leasing dla firm i klientów indywidualnych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Toyota Land Cruiser to zdecydowanie jeden z najbardziej rozpoznawalnych samochodów w gamie japońskiego producenta. Pierwszy pojazd o ten nazwie pojawił się w 1954 roku i pozostaje najdłużej produkowanym modelem w historii Toyoty. Jubileuszowy 10-milionowy egzemplarz opuścił salon marki 31 sierpnia 2019 roku, a obecna generacja dostępna jest w polskich salonach od 2024 roku.

Toyota Land Cruiser ma teraz dwie wersje

Nowy Land Cruiser dostępny jest w dwóch odmianach, co jest już podstawową różnicą względem modelu na rok 2025, który dostępny był w pięciu wersjach wyposażenia - Prado, Prestige, Invincible, Executive oraz startowej o nazwie First Edition. Teraz w salonach pojawią się dwa warianty - wyróżniający się terenowym charakterem oraz okrągłymi reflektorami Invincible oraz luksusowa - Executive.

Obie wersje nadal jednak sporo łączy - Land Cruiser bazuje na ramie GA-F, a pod maską pracuje znany już układ napędowy: silnik Diesla o pojemności 2,8 l wspierany miękką hybrydą 48V. Kierowca ma do dyspozycji 205 KM i 500 Nm momentu obrotowego, a całość współpracuje z 8-biegową skrzynią Direct Shift. Producent deklaruje spalanie na poziomie około 10,6-10,7 l/100 km.

Terenowa Toyota Land Cruiser Invincible. Ma okrągłe reflektory

Całkowitą nowością jest odmiana Invincible, która wyróżnia się nie tylko terenowym charakterem, ale przede wszystkim okrągłymi reflektorami, które wcześniej zarezerwowane były wyłącznie dla limitowanej edycji First Edition. Samochód posiada 18-calowe koła, nowością jest kolor Smoky Blue. Na tym jednak nie koniec.

Toyota Land Cruiser w wersji Invincible. Toyota materiały prasowe

Sama zmiana designu przednich reflektorów to jedno, a możliwości terenowe to drugie. Tutaj nowości jest zdecydowanie więcej, bo na pokładzie znajdziemy m.in. system rozłączania przedniego stabilizatora, blokady mechanizmów różnicowych, system Crawl Control oraz asystenta zjazdu ze wzniesienia. Do tego dochodzi rozbudowany zestaw kamer, który pozwala kontrolować sytuację wokół auta, a także pod nim.

Land Cruiser Invincible posiada m.in 12,3-calowy wirtualny kokpit, również 12,3-calowy ekran systemu Toyota Smart Connect+, chłodzony schowek w konsoli centralnej czy elektrycznie regulowany fotel kierowcy. Ceny tej odmiany startują od 409 tys. zł.

Wnętrze nowej Toyoty Land Cruiser. Toyota materiały prasowe

Land Cruiser Executive. Luksus i komfort w terenowym aucie

Z kolei wersja Executive przesuwa charakter Land Cruisera w stronę wygody i wyposażenia klasy premium. W standardzie są 20-calowe felgi, skórzana tapicerka, szyberdach, wyświetlacz HUD oraz nagłośnienie JBL z 14 głośnikami. Fotele z przodu mają elektryczną regulację, a podgrzewane i wentylowane są także tylne skrajne miejsca. Pod kątem wyposażenia nie zmieniło się zatem wiele względem odmiany Executive z ubiegłego roku.

Toyota Land Cruiser w wersji Executive. Toyota materiały prasowe

Co istotne, zamiast klasycznej blokady tylnego dyferencjału zastosowano mechanizm różnicowy torsen, który lepiej sprawdza się podczas jazdy po asfalcie. Opcjonalnie można zamówić także elektrycznie sterowany panoramiczny dach w pakiecie Skyview. Ceny wersji Executive zaczynają się od 450 tys. zł.

50 tys. zł rabatu na Toyotę Land Cruiser z rocznika 2025

W salonach dostępne są jeszcze egzemplarze z 2025 r. produkcji, które objęte zostały niemałym rabatem - topową wersję Executive można kupić o 50 tys. zł taniej, czyli od 400 tys. zł.

Japoński producent przygotował również oferty finansowania. W leasingu dla firm miesięczna rata dla wersji Executive z pakietem Skyview wynosi 3775 zł netto przy 36 miesiącach umowy i 10-proc. wpłacie własnej. W leasingu konsumenckim dla klientów indywidualnych rata zaczyna się od 4643 zł brutto przy tych samych warunkach.

Volkswagen ID. Polo na żywo. W końcu elektryk, który nie wygląda jak elektryk INTERIA.PL