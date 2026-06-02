W skrócie Toyota GRMN Corolla to najnowsza i najbardziej zaawansowana wersja GR Corolli, zaprojektowana z myślą o warunkach wyścigowych i jazdzie torowej.

Samochód przeszedł szereg modyfikacji w zakresie aerodynamiki, układu jezdnego, napędu i redukcji masy, korzystając z doświadczeń zdobytych podczas testów na Nurburgringu oraz w serii Super Taikyu.

Model będzie dostępny w limitowanych ilościach głównie w Japonii, Ameryce Północnej i Australii, z rozpoczęciem sprzedaży w Japonii planowanym na rok 2027.

GRMN Corolla nie jest kolejną "mocniejszą" odmianą znanego modelu, lecz konstrukcją rozwijaną w sposób zbliżony do samochodu wyścigowego. Inżynierowie Toyoty korzystali z danych pozyskanych podczas intensywnych testów prowadzonych na Nurburgringu, gdzie analizowano zachowanie auta przy wysokich prędkościach oraz dużych przeciążeniach.

W procesie projektowania wykorzystano również doświadczenia zespołów startujących w japońskiej serii wyścigów długodystansowych Super Taikyu, a także zaawansowane symulacje komputerowe. Całość wpisuje się w filozofię Akio Toyody, prezesa Toyota Motor Corporation i kierowcy-amatora znanego w świecie motorsportu jako Morizo. Jak sam kiedyś stwierdził: "Jeśli samochód ma nosić nazwę GRMN, musi być samochodem, który poradzi sobie na Nurburgringu".

Aerodynamika, napęd i układ jezdny

Podczas wyścigów takich jak Super Taikyu oraz jazdy torowej na Nurburgringu samochody przez długi czas poruszają się z bardzo wysokimi prędkościami i są poddawane znacznym przeciążeniom. Z tego względu GRMN Corolla została wyposażona w szereg elementów poprawiających aerodynamikę.

Wśród nich znalazły się dodatkowe wloty powietrza w masce i błotnikach oraz rozbudowane kanały kierujące przepływem powietrza. Z tyłu zastosowano duże skrzydło z pięciostopniową regulacją kąta nachylenia, umożliwiające dostosowanie charakterystyki samochodu do specyfiki toru i warunków jazdy.

Zmiany objęły również układ jezdny. Zawieszenie zostało wyraźnie usztywnione i zoptymalizowane pod kątem jazdy torowej, również na nierównościach charakterystycznych dla obiektów takich jak Nurburgring. Zastosowano jednorurowe amortyzatory wyposażone w odboje, a także zmodyfikowano elektryczny układ kierowniczy EPS oraz system napędu na cztery koła, aby poprawić szybkość reakcji samochodu.

Wprowadzono również szersze opony Michelin Pilot Sport Cup 2 w rozmiarze 245/40 R18, co przełożyło się na wzrost przyczepności. Zmodernizowano także układ chłodzenia, dodając między innymi system rozpylania wody na intercooler oraz dodatkowe kanały usprawniające przepływ powietrza.

Manualna skrzynia biegów i czerwone dekory to nawiązanie do kolorów Gazoo Racing.

Silnik, osiągi i redukcja masy

To jednak nie koniec zmian. Jednostka napędowa GRMN Corolli generuje 415 Nm momentu obrotowego, czyli o 15 Nm więcej niż w standardowej GR Corolli. Szczególną uwagę poświęcono poprawie elastyczności w zakresie od 3600 do 4800 obr./min, kluczowym dla dynamicznego przyspieszania podczas wyjścia z zakrętów. Bez zmian pozostała natomiast moc, która wynosi 305 KM.

Jednocześnie udało się ograniczyć masę pojazdu o około 30 kg. Osiągnięto to przede wszystkim poprzez rezygnację z tylnej kanapy. W kabinie pojawił się natomiast kubełkowy fotel kierowcy inspirowany samochodami startującymi w serii Super Taikyu oraz elementy wykonane z włókna węglowego, produkowane w legendarnym i jednocześnie pierwszym zakładzie marki w Motomachi.

Wyjątkowy charakter i limitowana produkcja

Jak podkreśla Toyota - GRMN Corolla została zaprojektowana bardziej jako narzędzie do jazdy sportowej niż klasyczny samochód drogowy. Komfort schodzi tu na dalszy plan, ustępując miejsca precyzji prowadzenia, osiągom oraz przewidywalnemu zachowaniu podczas jazdy na granicy przyczepności.

Corolla GRMN będzie dostępna w limitowanych ilościach, przede wszystkim na rynkach Japonii, Ameryki Północnej i Australii. W Japonii zgłoszenia zainteresowania zakupem będą przyjmowane za pośrednictwem aplikacji mobilnej "GR APP" od około jesieni 2026 roku, natomiast sprzedaż ma rozpocząć się w 2027 roku.

