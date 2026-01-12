Toyota GR Yaris w wariancie ostatecznym. Tylko 100 aut na Europę
Podczas Tokio Auto Salon 2026 Toyota zaprezentowała kolejną limitowaną wersję swojego rasowego hot-hatcha. Model GR Yaris MORIZO RR powstał pod osobistym nadzorem Akio Toyody, a w procesie jego rozwoju wykorzystano doświadczenia zespołu wyścigowego marki zdobyte podczas 24-godzinnego wyścigu Nürburgring w 2025 roku. Produkcja unikatowej wersji ruszy jeszcze wiosną i będzie mocno ograniczona.
Miłośnicy sportowych emocji mają powód do radości. Jeden z ostatnich rasowych hot-hatchy - Toyota GR Yaris - pojawi się w kolejnej specjalnej wersji. Podczas Tokio Auto Salon 2026 zaprezentowano wariant GR Yaris MORIZO RR, który został opracowany pod czujnym okiem Akio Toyody, prezesa Toyota Motor Corporation i kierowcy-amatora znanego w świecie motorsportu jako Morizo.
Toyota GR Yaris MORIZO RR. Inspiracją 24-godzinny wyścig
Inspiracją do wprowadzonych w GR Yaris MORIZO RR modyfikacji były doświadczenia zdobyte podczas startu w 24-godzinnym wyścigu Nürburgring w 2025 roku. Wówczas GR Yaris z automatyczną skrzynią GAZOO Racing Direct pokonał 15 okrążeń wymagającego i technicznie trudnego toru, co posłużyło inżynierom jako punkt odniesienia przy opracowywaniu nowej wersji auta.
Limitowana edycja GR Yarisa charakteryzuje się wzmocnionym zawieszeniem, zaprojektowanym pod wysokie obciążenia i zapewniającym lepszy kontakt opon z nawierzchnią. Napęd 4WD otrzymał nowy tryb "MORIZO", w którym moment obrotowy i siła napędu trafiają równomiernie na przednią i tylną oś (50:50), zastępując poprzedni tryb "Gravel". Dzięki temu GR Yaris MORIZO RR ma pozwolić na komfortowe poruszanie się na co dzień, a jednocześnie zagwarantować sportowe prowadzenie przy dynamicznej jeździe. Do nowej charakterystyki dopasowano również działanie elektrycznego wspomagania kierownicy.
Agresywny pakiet aerodynamiczny i nowa kierownica
Z zewnątrz limitowany GR Yaris wyróżnia się agresywnym zestawem elementów aerodynamicznych, w tym tylnym spojlerem z włókna węglowego, przednim spojlerem, progami bocznymi oraz maską wykonaną z karbonu. Profil auta podkreśla unikalny lakier Gravel Khaki, który - jak zapewniają twórcy - łączy sportowy charakter z praktycznością na co dzień. Całość dopełniają grill w fortepianowej czerni, felgi w kolorze Matte Bronze oraz żółte zaciski hamulca, nawiązujące do osobistego stylu Morizo.
W kabinie limitowanego GR Yarisa uwagę przyciągają elementy podkreślające sportowe aspiracje auta - mniejsza, zamszowa kierownica, przeprojektowane łopatki do zmiany biegów oraz specjalne przyciski wzorowane na rozwiązaniach z rajdowego GR Yaris Rally2. Każdy egzemplarz posiada też tabliczkę z indywidualnym numerem i charakterystyczne logo "MORIZO RR".
Tylko 100 samochodów dla Europy
Niestety są też złe wieści. Toyota planuje wprowadzić do sprzedaży tylko 200 egzemplarzy GR Yaris MORIZO RR - po 100 dla Europy i Japonii. Mając na uwadze dotychczasowy entuzjazm wobec limitowanych wersji GR Yarisa, można przypuszczać, że MORIZO RR rozejdzie się w ekstremalnie krótkim czasie i wkrótce dołączy do listy najbardziej pożądanych i najrzadszych kompaktowych hot-hatchy.