Miłośnicy sportowych emocji mają powód do radości. Jeden z ostatnich rasowych hot-hatchy - Toyota GR Yaris - pojawi się w kolejnej specjalnej wersji. Podczas Tokio Auto Salon 2026 zaprezentowano wariant GR Yaris MORIZO RR, który został opracowany pod czujnym okiem Akio Toyody, prezesa Toyota Motor Corporation i kierowcy-amatora znanego w świecie motorsportu jako Morizo.

Toyota GR Yaris MORIZO RR. Inspiracją 24-godzinny wyścig

Inspiracją do wprowadzonych w GR Yaris MORIZO RR modyfikacji były doświadczenia zdobyte podczas startu w 24-godzinnym wyścigu Nürburgring w 2025 roku. Wówczas GR Yaris z automatyczną skrzynią GAZOO Racing Direct pokonał 15 okrążeń wymagającego i technicznie trudnego toru, co posłużyło inżynierom jako punkt odniesienia przy opracowywaniu nowej wersji auta.

Inspiracją były doświadczenia zdobyte podczas wyścigu na Nürburgringu. materiały prasowe

Limitowana edycja GR Yarisa charakteryzuje się wzmocnionym zawieszeniem, zaprojektowanym pod wysokie obciążenia i zapewniającym lepszy kontakt opon z nawierzchnią. Napęd 4WD otrzymał nowy tryb "MORIZO", w którym moment obrotowy i siła napędu trafiają równomiernie na przednią i tylną oś (50:50), zastępując poprzedni tryb "Gravel". Dzięki temu GR Yaris MORIZO RR ma pozwolić na komfortowe poruszanie się na co dzień, a jednocześnie zagwarantować sportowe prowadzenie przy dynamicznej jeździe. Do nowej charakterystyki dopasowano również działanie elektrycznego wspomagania kierownicy.

Agresywny pakiet aerodynamiczny i nowa kierownica

Z zewnątrz limitowany GR Yaris wyróżnia się agresywnym zestawem elementów aerodynamicznych, w tym tylnym spojlerem z włókna węglowego, przednim spojlerem, progami bocznymi oraz maską wykonaną z karbonu. Profil auta podkreśla unikalny lakier Gravel Khaki, który - jak zapewniają twórcy - łączy sportowy charakter z praktycznością na co dzień. Całość dopełniają grill w fortepianowej czerni, felgi w kolorze Matte Bronze oraz żółte zaciski hamulca, nawiązujące do osobistego stylu Morizo.

W kabinie limitowanego GR Yarisa uwagę przyciągają elementy podkreślające sportowe aspiracje auta - mniejsza, zamszowa kierownica, przeprojektowane łopatki do zmiany biegów oraz specjalne przyciski wzorowane na rozwiązaniach z rajdowego GR Yaris Rally2. Każdy egzemplarz posiada też tabliczkę z indywidualnym numerem i charakterystyczne logo "MORIZO RR".

Tylko 100 samochodów dla Europy

Niestety są też złe wieści. Toyota planuje wprowadzić do sprzedaży tylko 200 egzemplarzy GR Yaris MORIZO RR - po 100 dla Europy i Japonii. Mając na uwadze dotychczasowy entuzjazm wobec limitowanych wersji GR Yarisa, można przypuszczać, że MORIZO RR rozejdzie się w ekstremalnie krótkim czasie i wkrótce dołączy do listy najbardziej pożądanych i najrzadszych kompaktowych hot-hatchy.

We wnętrzu mniejsza kierownica, nowe łopatki do zmiany biegów i specjalne przyciski. materiały prasowe

