Jak już informowaliśmy, samochód będzie nazywał się Model Y Standard. Nowa wersja jest skierowana do osób, które nie szukają auta segmentu premium, ale po prostu samochodu elektrycznego o niskim zużyciu energii.

Tesla Model Y Standard. Bez części wyposażenia i z gorszymi osiągami

W Tesli Model Y Standard zrezygnowano z części wyposażenia w zakresie komfortu. M.in. zniknął tylny ekran multimedialny dla pasażerów, oświetlenie ambientowe, a system audio ograniczono do siedmiu głośników bez subwoofera.

Fotele i kierownica mają ręczną regulację, a klasyczne radio FM/AM nie jest już oferowane w standardzie. Tesla uprościła też oświetlenie (brakuje z ledowych pasków łączących światła z przodu i z tyłu) oraz zrezygnowała z części ozdobnych detali nadwozia. Zniknęła skórzana tapicerka, przednie fotele nie mają wentylacji, a kanapa - podgrzewania.

Tesla Model Y Standard materiały prasowe

W amerykańskiej wersji Model Y Standard ma baterię o pojemności 69,5 kWh i nieco gorsze osiągi od wersji bazowej, do 100 km/h rozpędza się o 1,5 s. wolniej, a maksymalna moc ładowania spadła z 250 do 225 kW.

Europejskie dane techniczne nie są jeszcze znane, ale możemy się spodziewać, że będą takie same.

Tesla Model Y Standard materiały prasowe

Ile będzie kosztowała Tesla Model Y Standard?

W USA ceny Modelu Y Standard zaczynają się od 40 tys. dolarów, co oznacza spadek ceny o 5 tys. dolarów. A jak jest w przypadku Europy?

W Niemczech auto ma kosztować około 40 tys. euro, a więc o 5 tys. euro mniej niż wynosi obecna cena wersji bazowej. Polskie ceny nie są jeszcze znane, ale zakładając, że dziś Model Y RWD kosztuje od 205 tys. zł, to cena wersji Standard powinna wynosić około 184 tys. zł.

Tesla Model Y Standard materiały prasowe

Zakład Gruenheide ma rozpocząć produkcję Tesli Model Y Standard już w ciągu najbliższych tygodni. Pierwsze samochody powinny trafić do odbiorców jeszcze w 2025 roku.

Model Y był światowym bestsellerem

Nowym tańszym modelem Elon Musk chce podjąć rękawicę rzuconą przez Volkswagena i chińskie marki. Obecny rok dla Tesli w Europie był bowiem katastrofalny, spadek sprzedaży na poszczególnych rynkach europejskich czy w Chinach sięgał 50-60 procent. Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero w drugiej połowie roku, gdy do sprzedaży trafił odświeżony Model Y.

To właśnie ten pojazd przez długi czas był najchętniej kupowanym modelem samochodu na świecie, zwyciężając w zestawieniach za 2023 i 2024 rok. W 2025 roku w Europie całkowicie wypadł z czołówki najchętniej kupowanych aut. Czy nowa tańsza odmiana przywróci Modelowi Y popularność? Czas pokaże.

