Spis treści: Jak wygląda Skoda Peaq? Pokładowy system oparto na Android Automotive. Są mapy Google Czy miejsca "w bagażniku" Skody Peaq są dodatkowe? Jakie napędy będzie miała Skoda Peaq?

Auto nawiązuje wyglądem do zaprezentowanego w 2022 roku konceptu Vision 7S i reprezentuje szkołę stylizacji, którą Skoda nazywa Modern Solid.

Jak wygląda Skoda Peaq?

Nadwozie ma bardzo "czyste" linie, z boku praktycznie nie ma wcięć, klamki są chowane (ale z funkcją mechanicznego otwierania), reflektory i tylne lampy mają charakterystyczny kształt litery "T". Z przodu wykorzystano czarny panel z podświetlanymi elementami, a w dolnej części zderzaka niemal niewidoczne kanały, które "łapią" powietrze. Współczynnik oporu Cx wynosi doskonałe 0,25.

Nazwa Peaq nawiązuje do angielskiego słowa "szczyt" nie bez powodu. Nowa Skoda będzie bowiem największy, szczytowym modelem czeskiego producenta. Świadczyć mogą o tym np. liczby.

Skoda Peaq jest aż o 11,6 cm dłuższa (4874 mm długości) niż Kodiaq, a rozstaw osi wynosi aż o 17,4 cm więcej (2965 mm), za to na wysokości względem Kodiaqa przybyło tylko 5 mm. To oznacza, że mimo rozmiarów Peaq nie sprawia wrażenia ociężałego.

Skoda Peaq materiały prasowe

Pokładowy system oparto na Android Automotive. Są mapy Google

Dodatkowe centymetry czuć w kabinie i widać w bagażniku. W zależności od wersji mierzy on od 299 do 1010 l - ta pierwsza wartość dotyczy odmiany 7-miejscowej za trzecim rzędem, ta druga wariantu 5-osobowego. W 7-osobowym Peaqu ze złożonymi fotelami trzeciego rzędu zostaje 935 l na bagaże. To więcej niż oferują rywale spod znaku Kii czy Peugeota.

W przeciwieństwie do dotychczasowych modeli, w Peaqu zastosowano pionowy ekran multimediów (13,6 cala), które oparte są o system Android i wykorzystują dane nawigacyjne czy obraz satelitarny pochodzący od Google'a. Do tego kierowcy będą mogli instalować aplikacje zewnętrzne (Spotify, Youtube etc.).

Z nadwoziem o długości niemal 4,9 m będzie to drugi najdłuższy model Skody - po Superbie Combi. Peaq ma od niego jednak wyraźnie większy rozstaw osi - aż o 12,4 cm. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Za kluczyk w Peaqu może służyć smartfon, klamki automatycznie wysuną się, gdy kierowca zbliży się do pojazdu. Na szczęście Skoda zachowała zdrowy rozsądek i w kabinie zachowano wiele fizycznych przełączników, w tym umieszczone na tunelu środkowym duże przełączniki od sterowania klimatyzacją.

Czy miejsca "w bagażniku" Skody Peaq są dodatkowe?

Skoda Peaq może być autem siedmioosobowym. Mieliśmy okazję sprawdzić, jak obszerne ma wnętrze podczas przedpremierowych jazd zamaskowanymi jeszcze egzemplarzami. W pierwszym i drugim rzędzie miejsca jest więcej niż dużo, w trzecim rzędzie, do którego dostęp jest taki sobie przez wąski otwór, wystarczająco, pod warunkiem, że pasażerowie drugiego rzędu podsuną kanapę (dzieloną w proporcjach 60:40).

W trzecim przedziale nie ma nawiewów, są za to dwa porty USB. Istotna informacja dla rodzin - uchwyty Isofix są tylko na dwóch skrajnych miejscach drugiego rzędu, trzecie, ze względu na wyprofilowanie oparcia i szerokość, to raczej opcja awaryjna.

Za to fotele z przodu i z tyłu są pierwsza klasa - tu z kolei kształt oparcia pozwala momentalnie poczuć się jak u siebie. Te z przodu mogą rozkładać się do pozycji leżącej i mieć wysuwane podnóżki, pod warunkiem, że wybierzemy tzw. Pakiet Relaksu.

Jakie napędy będzie miała Skoda Peaq?

Od premiery Skoda Peaq będzie dostępna w trzech odmianach: 60, 90 i 90x. Wszystkie będą miały zestaw akumulatorów litowo-jonowych (NMC) pochodzących m.in. z Volkswagena ID. Buzz. Pierwsza będzie mieć pojemności 63 kWh, kolejne 91 kWh (brutto).

Zasięg podstawowej wersji to ponad 460 km, warianty z większymi bateriami mają przejechać nawet ponad 600, oczywiście wg WLTP, więc realnie wyraźnie mniej.

Moc to, odpowiednio, 204, 286 i 299 KM, najmocniejsza odmiana ma oczywiście dwa silniki i dzięki temu napęd 4x4. Przyspieszenie do 100 km/h to, odpowiednio, 8,6, 7,1 i 6,7 s.

Skoda Peaq zostanie oficjalnie zaprezentowana 23 czerwca, a z naszymi wrażeniami z jazdy tym modelem możecie zapoznać się tutaj:





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