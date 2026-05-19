Skoda Epiq to część elektrycznej strategii koncernu Volkswagen. Grupa chce wprowadzić do ofert swoich marek "przystępne cenowo" niewielkie samochody, których zadaniem ma być spopularyzowanie napędu na prąd. Pierwszym reprezentantem był zaprezentowany niedawno Volkswagen ID.Polo. Epiq nie tylko dołącza do tego grona, ale jest również uzupełnieniem gamy elektrycznych modeli Skody - dotychczas wchodziły do niej dwa modele, czyli Enyaq oraz mniejszy od niego, kompaktowy Elroq.

Jakie rozmiary ma Skoda Epiq?

Epiq jest jeszcze mniejszy. Ma 4,17 m długości, niemal 1,8 m szerokości i 1,62 m wysokości. Rozstaw osi to natomiast 2,6 m. Dla porównania dotychczas najmniejszy elektryk w ofercie Skody, Elroq, ma 4,49 m długości i 2,77 m rozstawu osi. Epiq jest mniejszy nawet od najmniejszego w całej ofercie Skody SUV-a, czyli Kamiqa - ten ma 4,25 m długości.

Jak wygląda Skoda Epiq?

Skoda deklaruje, że Epiq to pierwszy seryjny model, który wyposażony został we wszystkie elementy nowego języka stylistycznego - Modern Solid. Przede wszystkim wyróżnia się on imitującym grill czarnym panelem (podobnie jak w Elroqu oraz Enyaqu po ostatniej modernizacji).

Uwagę zwraca również sygnatura świetlna - zarówno reflektory, jak i tylne światła wykorzystują motyw litery "T". Skoda podkreśla, że w przypadku tych przednich opcjonalnie możemy liczyć na reflektory matrycowe. Podkreślmy - w aucie takiego segmentu. System potrafi automatycznie sterować wiązką światła w taki sposób, by wycinać z promienia nadjeżdżające pojazdy. W standardzie natomiast znajdziemy tutaj światła LED.

Wnętrze Skody Epiq

Wnętrze jest uporządkowane i dość minimalistyczne - takie, do którego przyzwyczaiły nas pozostałe elektryki marki. Przed kierowcą, wzorem Enyaqa i Elroqa, znajduje się niewielki, 5,3-calowy ekran, który dostarcza tylko najważniejsze informacje. Owszem, niewielki, ale czytelny i nie wystaje poza obręb deski rozdzielczej. Do obsługi multimediów i właściwie większości funkcji służy standardowy 13-calowy ekran. Elementy obsługi, np. regulacji temperatury, ulokowano teraz po lewej i prawej stronie ekranu, a nie na dole.

Na szczęście dla przeciwników digitalizacji, takie funkcje jak klimatyzacja właśnie, można wywołać za pomocą jednego z fizycznych przycisków znajdujących się pod ekranem. Poniżej mamy jeszcze półkę na telefon.

Jak na auto takich rozmiarów Epiq oferuje też całkiem sporo miejsca z tyłu - oczywiście trzeba pamiętać, że to nie jest auto segmentu D, więc nie będzie tego miejsca nie wiadomo ile, ale przestrzeni na kolana i głowę jest całkiem sporo. Podłoga w drugim rzędzie jest płaska, więc osoba siedząca na środku nie będzie zastanawiać się, gdzie ustawić swoje nogi.

Jaki bagażnik ma Skoda Epiq?

Do tego mamy jeszcze niemały bagażnik. Skoda nawet chwali się, że to jeden z największych w swojej klasie. I faktycznie, trudno będzie na coś narzekać, bowiem pojemność wynosi 475 litrów, a po złożeniu tylnych siedzeń rośnie ona do nawet 1 344 litrów. Można odnieść wrażenie, że ten samochód jest większy w środku niż na zewnątrz.

Ponadto praktyczność auta podnoszą charakterystyczne dla Skody rozwiązania z zakresu Simply Clever. W klapie bagażnika mamy np. specjalny uchwyt, który ułatwia zamknięcie jej niezbyt wysokim osobom.

Jaki napęd ma Skoda Epiq?

Skoda Epiq to pierwszy model Czechów zbudowany na platformie MEB+. Została ona stworzona z myślą o kompaktowych elektrykach z napędem na przód. Epiq dzieli tę technologię choćby wraz z zaprezentowanym niedawno Volkswagenem ID.Polo. Producent podkreśla, że dzięki napędowi na przednią oś oraz odpowiednio dobranemu akumulatorowi udało się lepiej wykorzystać przestrzeń wewnątrz, a także zmniejszyć masę auta i ograniczyć zużycie energii.

Skoda Epiq dostępna będzie w trzech wariantach:

35: 116 KM, 267 Nm, przyspieszenie 0-100 km/h 11 s, prędkość maksymalna 150 km/h

40: 135 KM, 267 Nm, przyspieszenie 0-100 km/h 9,8 s, prędkość maksymalna 150 km/h,

55: 211 KM, 290 Nm, przyspieszenie 0-100 km/h 7,4 s, prędkość maksymalna 160 km/h.

W wariantach 35 i 40 za magazynowanie energii odpowiadać będzie akumulator o pojemności 37 kWh netto. Zgodnie ze wstępnymi danymi Czechów średni zasięg obu wersji ma wynosić 315 km. Różni się natomiast moc ładowania prądem stałym - w podstawowym wariancie będzie to 50 kW (z taką mocą można np. naładować Cuprę Leon z hybrydą plug-in po liftingu), a w odmianie 40 już 90 kW. Topowa wersja napędowa wyposażona jest w akumulator o pojemności 51,7 kWh netto i wstępnie zapewnić ma zasięg do 430 km. Ta odmiana przyjmie prąd stały o mocy 105 kW.

Ile kosztuje Skoda Epiq?

Cen Skody Epiq jeszcze nie znamy. Producent deklaruje tylko, że auto będzie "przystępne cenowo" i "ma odegrać kluczową rolę w ofercie samochodów elektrycznych marki". Biorąc pod uwagę obecne realia europejskiego rynku motoryzacyjnego - czyli relatywnie niska sprzedaż samochodów elektrycznych czy rosnąca popularność brandów z Chin, nowe zasilane prądem auto czeskiego producenta nie będzie miało łatwego zadania. Nie ulega jednak wątpliwości, że atutem Epiqa są dobrze znane cechy samochodów Skody, czyli przestronność i praktyczność (w tym zmyślne rozwiązania Simply Clever).

Przedstawiciele Skody deklarują, że w 2025 r. Elroq był drugim najlepiej sprzedającym się elektrykiem w Europie (pierwsza była Tesla Model Y, zgodnie z danymi z marca 2026 dwa pierwsze miejsca najpopularniejszych elektryków w 2026 r. wyglądają identycznie), a Enyaq zajął siódme miejsce. "Dzięki Epiqowi chcemy przebić ten sukces" - deklarował prezes Skody, Klaus Zellmer. To może sugerować, że sensownie wycenionym Epiqiem Czesi będą chcieli ruszyć po pierwsze miejsce w zestawieniu najpopularniejszych aut elektrycznych na Starym Kontynencie. Zdecydowanie za wcześnie, by twierdzić, że Epiqa czeka epicki sukces, ale bez wątpienia drzemie w nim potencjał.

