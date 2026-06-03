Rolls-Royce Spectre Series II już jest legendą. Nie było mocniejszego auta

Maciej Olesiuk

Maciej Olesiuk

Rolls-Royce Spectre, pierwszy elektryczny i zarazem drugi najpopularniejszy model brytyjskiej marki na całym świecie, przeszedł modernizację. W odróżnieniu od wielu liftingów nie skupiano się wyjątkowo na kwestiach stylistycznych. Brytyjczycy odświeżyli za to wnętrze, wprowadzili nowe materiały i, co najważniejsze, wzmocnili i wydłużyli zasięg zasilanego prądem auta. W efekcie Spectre Series II to teraz najmocniejszy model w historii producenta.

Rolls-Royce Spectre Series II na pustej drodze w otoczeniu palm, widok z zewnątrz.
Rolls-Royce Spectre przeszedł modernizację. Teraz to najmocniejsze auto w historii marki.materiały prasowe

Spis treści:

  1. Czy Rolls-Royce Spectre to popularne auto?
  2. Jak wygląda Rolls-Royce Spectre Series II?
  3. Rolls-Royce Spectre Series II wewnątrz
  4. Jaki napęd ma Rolls-Royce Spectre Series II?

Czy Rolls-Royce Spectre to popularne auto?

Rolls-Royce Spectre zadebiutował w 2022 r. i był pierwszym modelem brytyjskiej marki zasilanym wyłącznie prądem. Choć powszechnie napęd elektryczny kojarzy nam się z mniejszym zainteresowaniem niż ten spalinowy, to w przypadku klientów z najwyższej półki, takich, do których dociera Rolls-Royce, jest inaczej. Spectre błyskawicznie zdobył popularność i w 2025 r. utrzymał pozycję drugiego najlepiej sprzedającego się modelu marki na całym świecie.

Blisko cztery lata od premiery to dla brytyjskiego producenta najwyraźniej wystarczająco dużo, by zmodernizować jeden ze swoich bestsellerów. Przedstawiciele marki podkreślają jednak, że na cały proces rezonowało to, w jaki sposób klienci korzystają ze swoich egzemplarzy Spectre'a. Zwrócono uwagę, że choć z reguły ten model pełni funkcję drugiego w garażu, to jednak jego właściciele używają go dość chętnie. Jak zadeklarowano, średni roczny przebieg to ok. 6,5 tys. km. Jeden z europejskich klientów miał przejechać swoim autem ponad 50 tys. km w ciągu dwóch lat od odebrania kluczyków.

Jak wygląda Rolls-Royce Spectre Series II?

Stylistycznie nie wprowadzono zbyt wielu zmian. W gruncie rzeczy auto zachowało dotychczasowy wygląd, który wciąż prezentuje się bardzo dobrze. Wprowadzono nowy lakier - Ethereal Blue. Pojawiły się również 23-calowe kute felgi z nowym wzorem. Każda felga wykańczana jest ręcznie, a dostępne są dwa warianty wykończenia: częściowo wypolerowanym i całkowicie wypolerowanym.

Zbliżenie na obracające się koło luksusowego samochodu marki Rolls-Royce jadącego po drodze, z wyraźnie widocznym emblematem producenta na środku felgi.
Patrząc z zewnątrz nowością są 23-calowe kute felgi w nowym wzorze oraz lakier Ethereal Blue.materiały prasowe

Stylistyczne akcenty wprowadzono również do mocniejszej wersji Black Badge. W ramach nowego pakietu Iced Black klienci mogą liczyć na matowe wykończenie większości chromowanych detali (m.in. bocznych listew, wstawek zderzaka czy figurki "Spirit of Ecstasy"). Producent podkreśla jednak, że pionowe listwy osłony chłodnicy (Pantheon) pozostają wypolerowane. Oprócz tego pojawił się nowy wzór felg.

Chromowana atrapa chłodnicy z pionowymi żebrami, czarne logo Rolls-Royce oraz charakterystyczna figurka Spirit of Ecstasy na masce samochodu.
W wersji Black Badge pojawił się nowy pakiet Iced Black, w ramach którego większość chromowanych elementów ma teraz matowe wykończenie.materiały prasowe

Rolls-Royce Spectre Series II wewnątrz

W Series II, jak poinformowano, "w odpowiedzi na niezwykłe ambicje twórcze klientów" poszerzono paletę możliwości wystroju wnętrza. Klienci będą mogli liczyć na nowe materiały, wykończenia oraz ręcznie wykonane detale. Nowością, znaną już z Ghosta po modernizacji, jest tkanina Duality Twill wytworzona z bambusowego rayonu (włókno pochodzenia roślinnego). Wnętrze wykonane z tej tkaniny może zawierać do 2,6 mln przeszyć - jego wykonanie zajmuje w sumie do 25 godzin.

Luksusowe wnętrze samochodu z jasnymi, wygodnymi fotelami ze skóry, detalami wykończonymi pomarańczową lamówką oraz efektownym oświetleniem LED na drzwiach i podsufitce.
Nowością wewnątrz jest choćby tapicerka Duality Twill stworzona z bambusa czy perforowana skórzana tapicerka z motywem inspirowanym kształtami chmur.materiały prasowe

W zmodernizowanym modelu Spectre dostępna jest jednak również perforowana skóra. Projektanci brytyjskiej marki stworzyli wzór inspirowany kształtami chmur zmieniającymi się w świetle księżyca. Znajdziemy tu aż 78 138 otworów. Pojawiło się również nowe drewniane wykończenie z orzecha połączonego z resztkami włókien eukaliptusowych pochodzących z kolei z produkcji wysokiej jakości papieru.

Jeśli chodzi o wyświetlacze, największą zmianą jest odświeżona animacja wskaźników i multimediów. Obok ekranu centralnego pojawił się natomiast nowy zegarek. Czerpie on inspirację z przyrządów lotniczych i wyposażony jest we wskazówki z odlewanego metalu. W tej samej gablotce, pod zegarkiem, ulokowano małą figurkę "Spirit of Ecstasy" wykonaną ze stali nierdzewnej.

Luksusowe wnętrze samochodu z drewnianymi panelami, cyfrowymi wyświetlaczami na desce rozdzielczej, skórzaną kierownicą oraz eleganckimi detalami wykończenia.
Odświeżono grafikę w obu ekranach, dodatkowo przed pasażerem pojawiła się nowa animacja.materiały prasowe

Podświetlany panel przed pasażerem otrzymał nową grafikę. Wzór składa się z 8108 pojedynczych pikselowych iluminacji i inspirowany jest "ruchomą mgłą" unoszącą się nad lasami South Downs rozciągającymi się za siedzibą brytyjskiej marki w Goodwood.

Jaki napęd ma Rolls-Royce Spectre Series II?

Specjaliści Rolls-Royce'a zajęli się również napędem. Podstawowa odmiana generuje teraz 601 KM i 1015 Nm. Wprowadzono również różnego rodzaju ulepszenia technologiczne, które zapewniać mają o 18 proc. większy zasięg. Na jednym ładowaniu Spectre Series II ma przejechać między 582 i 628 km. Dodatkowo poprawiono czas ładowania, dzięki czemu skrócił się on o 14 proc.

Czarny luksusowy samochód coupe marki Rolls-Royce jedzie po pustej, asfaltowej drodze przy zachmurzonym niebie, ujęcie z tyłu w dynamicznym ruchu.
W bazowym wariancie Rolls-Royce Spectre Series II generuje 601 KM i 1015 Nm.materiały prasowe

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Maciej Olesiuk

W odmianie Black Badge kierowcy będą mieli teraz do dyspozycji 680 KM i nawet 1,1 tys. Nm. W efekcie jest to najmocniejszy seryjnie produkowany Rolls-Royce w historii. Co ciekawe również ta odmiana ma przejeżdżać nawet do 628 km na jednym ładowaniu.

Luksusowe sportowe coupe w jasnoniebieskim kolorze z masywnym grilllem, czarnymi felgami i charakterystycznym emblematem na masce, ustawione na ciemnym tle.
Odmiana Black Badge generuje 680 KM. W efekcie Spectre jest teraz najmocniejszym seryjnie produkowanym modelem Rolls-Royce'a w historii.materiały prasowe

Rolls-Royce Spectre wciąż wygląda świetnie, więc nie było potrzeby przesadnego poprawiania stylistyki. Zamiast tego klienci otrzymali mocniejszy i bardziej wydajny napęd, który, sądząc po dystansach, jakie pokonują, z pewnością da większą satysfakcję z podróżowania tym elektrycznym modelem. Można śmiało zakładać, że wprowadzone zmiany pomogą utrzymać popularność modelu Spectre na bardzo wysokim poziomie.

Luksusowy czarny Rolls-Royce z imponującą chromowaną atrapą chłodnicy i charakterystycznym emblematem Spirit of Ecstasy jadący drogą przy górzystym krajobrazie.
Brytyjczycy poprawili zasięg o 18 proc., dzięki czemu Rolls-Royce Spectre Series II ma przejeżdżać na jednym ładowaniu nawet 628 km.materiały prasowe
Biała nazwa SPECTRE na czarnym tle, otoczona graficznym wzorem złożonym z gęsto rozmieszczonych, jasnych kropek układających się w dynamiczną linię, poniżej fragment drewna oraz przeszycia na skórze.
Nowa grafika przed pasażerem inspirowana jest "ruchomą mgłą" nad lasami w pobliżu siedziby Rolls-Royce'a w Goodwood.materiały prasowe
Elegancki analogowy zegar z metalową obudową i srebrnym łańcuszkiem zamocowany w luksusowym wnętrzu pojazdu, otoczony ciemnym panelem z drewnianym wykończeniem na dole.
Pod nowym zegarkiem znajdziemy teraz małą figurkę "Spirit of Ecstasy".materiały prasowe
Luksusowe coupe w jasnoniebieskim kolorze z czarnymi, sportowymi felgami, ciemnymi szybami i charakterystycznym logo producenta na klapie bagażnika.
Mimo większej mocy Rolls-Royce Spectre Series II Black Badge ma przejeżdżać na jednym ładowaniu do 628 km, tak jak wersja podstawowa.materiały prasowe


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