Rolls-Royce bez V12. Nightingale zaskakuje silnikiem i ceną

Wiktor Seredyński

Na pierwszy rzut oka wygląda jak kolejna ekstrawagancka wizja dla najbogatszych, ale w okazuje się, że Projekt Nightingale to coś znacznie więcej. To pokaz możliwości i kierunku, w którym zmierza Rolls-Royce. Brytyjczycy po raz kolejny chcą udowodnić, że luksus może wznieść się na nieprawdopodobny poziom, w czym pomoże m.in. zmiana jednostki napędowej.

Jasnoniebieski kabriolet Rolls-Royce Nightingale z białym wnętrzem, otwartym dachem i dużymi felgami na tle zachodu słońca
Powstanie zaledwie 100 egzemplarzy modelu Nightingale.Rolls-Roycemateriały prasowe

  • Rolls-Royce Nightingale to w pełni elektryczny samochód z nowej kolekcji Coachbuild, zaprojektowany jako dwumiejscowy kabriolet zainspirowany stylem Streamline Moderne.
  • Nie podano szczegółowych informacji dotyczących mocy, zasięgu ani pojemności baterii zastosowanego silnika elektrycznego.
  • Powstanie jedynie 100 ręcznie budowanych egzemplarzy, dostępnych wyłącznie na zaproszenie marki, z ceną około 7 mln funtów za sztukę.
Rolls-Royce Nightingale to pierwszy model z nowej kolekcji Coachbuild, czyli tworzonych praktycznie od podstaw projektów dla najbardziej wymagających klientów. Tym razem nie chodzi jednak wyłącznie o luksus, ale o zupełnie nowe podejście do konstrukcji samochodu i samego doświadczenia jazdy. Inżynierowie pokusili się o istotną, lecz dla wielu kontrowersyjną zmianę.

Rolls-Royce Nightingale bez ryczącego silnika. Pod maską elektryczne zaskoczenie

Największa zmiana kryje się pod maską, bo Projekt Nightingale jest samochodem elektrycznym. W przypadku tej marki nie jest to jednak decyzja podyktowana względami ekologii, ale przede wszystkim komfortu. Elektryczny napęd pozwala osiągnąć zupełnie nowy poziom ciszy. To właśnie brak hałasu i wibracji ma być kluczowym elementem tego samochodu.

Projekt wyraźnie czerpie inspirację z historii marki i modeli "EX" z lat 20. ubiegłego wieku. Tamte konstrukcje miały być odważne oraz przełomowe i dokładnie taki sam charakter ma Nightingale. Widać to przede wszystkim w proporcjach nadwozia, gdzie dominuje bardzo długa maska, cofnięta kabina dla dwóch osób oraz opadający tył. Samochód mierzy ponad 5,7 metra długości, czyli tyle co duża limuzyna, ale w tym przypadku mamy do czynienia z dwumiejscowym kabrioletem.

niebieski kabriolet o nowoczesnym, opływowym designie, z czarnym, składanym dachem i dużymi aluminiowymi felgami na tle pastelowego nieba
Cabrio mierzy ponad 5,7 m długości.Rolls-Roycemateriały prasowe

Samochód czy dzieło sztuki? Rolls-Royce ma koła w rozmiarze 24 cali

Inspiracją jest styl Streamline Moderne, czyli późne Art Deco, gdzie kluczowe są czyste linie i płynne powierzchnie. Samochód sprawia wrażenie, jakby został wyrzeźbiony z jednego kawałka materiału. Detale ograniczono do minimum, a wiele elementów, takich jak klamki czy oświetlenie, zostało zintegrowanych z bryłą nadwozia. Całość uzupełniają 24-calowe koła, czyli największe, jakie kiedykolwiek zastosowano w samochodzie tej marki.

Centralnym elementem wnętrza jest system oświetlenia Starlight Breeze, składający się z 10,5 tys. punktów świetlnych inspirowanych falami dźwiękowymi śpiewu ptaków.

niebieski kabriolet sportowy z białym wnętrzem widziany z góry, eleganckie wykończenia, otwarty dach, kierownica i konsola centralna dobrze widoczne
Chociaż długość modelu Nightingale raczej zbliżona jest do topowych limuzyn w wersji "Long" to jest to dwumiejscowy kabriolet.Rolls-Roycemateriały prasowe

Jaki silnik napędza Rolls-Royce Nightingale?

Chociaż Rolls-Royce w sposób nietuzinkowy opisuje nowy model oraz zastosowane rozwiązania, to jednak nadal brakuje najważniejszych informacji dotyczących chociażby jednostki napędowej. Jedno jest pewne - pod maską pracować będzie silnik elektryczny, jednakże Brytyjczycy nie przekazali jeszcze informacji na temat generowanej mocy, zasięgu czy pojemności baterii. Na wszystkie szczegóły techniczne musimy jeszcze nieco poczekać.

Dwumiejscowy kabriolet dla wymagających. Powstanie zaledwie 100 egzemplarzy Nightingale

Rolls-Royce Nightingale to samochód zaprojektowany w bardzo specyficzny sposób i dzięki temu ma też trafić do bardzo skrupulatnie określonej grupy odbiorców, którzy nie tylko cenią sobie niebanalny i komfortowy styl podróżowania, ale również doceniają zupełnie inne podejście do tworzenia samochodów. Trzeba przyznać, że zarówno same linie, jak i pozostałe zastosowane rozwiązania w postaci luksusowych dodatków, minimalizmu i przemyślanych kształtów sprawiają, że na drugi plan schodzą osiągi, a dominuje zupełnie inny poziom doświadczania jazdy.

Najnowszy model brytyjskiego producenta nie trafi do seryjnej sprzedaży. Co więcej, powstanie zaledwie 100 egzemplarzy na cały świat i będą one dostępne wyłącznie na zaproszenie marki. Każdy samochód zostanie ręcznie zbudowany i dostosowany do preferencji właściciela. Pierwsze dostawy zaplanowano dopiero na 2028 r., a cena wynosi około 7 mln funtów, czyli ponad 34 mln zł.

