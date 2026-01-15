Rodzinny Fiat za mniej niż 100 tys. zł? Qubo L może namieszać
Proste kombivany i minivany zostały zastąpione przez droższe SUV-y, które nie zawsze oferują więcej przestrzeni. Fiat zapowiada jednak model, który ma wypełnić tę lukę. Qubo L ma być dużym, funkcjonalnym autem dla rodzin i jednocześnie kosztować mniej niż 100 tys. zł.
W skrócie
- Fiat zapowiada wprowadzenie rodzinnego modelu Qubo L, opartego na konstrukcji Doblo.
- Qubo L będzie dostępny w wersjach pięcio- i siedmioosobowych, oferując 144 konfiguracje siedzeń oraz 27 schowków.
- Samochód ma kosztować poniżej 100 tys. zł, a gama silnikowa obejmie benzynę, diesle oraz wersję elektryczną.
Fiat Qubo L - nowy model czy znany projekt?
Fiat przedstawia Qubo L jako samochód rodzinny, jednak jego konstrukcja nie jest całkowicie nowa. Auto bazuje na dobrze znanym Doblo, co widać po sylwetce, proporcjach i rozwiązaniach technicznych.
Qubo L ma być oferowany wyłącznie jako samochód osobowy. To istotna różnica w porównaniu z Doblo, które sprzedawane jest w dwumiejscowej odmianie dostawczej. W praktyce oznacza to nacisk na wersje pięcio- i siedmioosobowe oraz elementy wyposażenia przydatne w codziennym użytkowaniu rodzinnym.
Wymiary, wnętrze i możliwości przewozowe
Fiat zapowiada dwie wersje nadwozia. Krótsza, pięcioosobowa ma 4,40 m długości, natomiast siedmioosobowa odmiana z wydłużonym rozstawem osi mierzy 4,75 m. W wersji siedmioosobowej drugi rząd tworzą trzy niezależne fotele, a trzeci rząd składa się z dwóch wysuwanych siedzeń montowanych na szynach.
Producent deklaruje aż 144 możliwe konfiguracje ustawienia siedzeń. Do dyspozycji kierowcy i pasażerów oddano także 27 schowków oraz możliwość przewozu przedmiotów o długości do 3 metrów dzięki składanym fotelom.
Silniki Fiata Qubo L i wersja elektryczna
Pod maską Qubo L pojawią się znane jednostki napędowe. Oferta obejmuje benzynowy silnik 1.2 o mocy 110 KM oraz diesle 1.5 rozwijające 100 KM lub 130 KM. W mocniejszym wariancie diesel będzie dostępny także z automatyczną skrzynią biegów. To jedyny model z silnikiem wysokoprężnym w aktualnej gamie Fiata.
W ofercie znajdzie się również wersja elektryczna. Ma oferować 136 KM, akumulator o pojemności 52 kWh i zasięg do 330 km według danych producenta.
Cena Fiata Qubo L
Najwięcej emocji budzi zapowiadana cena. Fiat mówi o około 22 tys. euro za wersję bazową, co po przeliczeniu oznacza mniej niż 100 tys. zł. Zamówienia mają ruszyć w styczniu 2026 r., a pierwsze egzemplarze trafią do salonów na początku 2026 r. Dopiero wtedy poznamy pełne cenniki oraz szczegółowe wyposażenie wersji Pop, Icon i La Prima.