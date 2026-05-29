W skrócie Ministerstwo Finansów wprowadziło obowiązek posiadania kasy fiskalnej przez właścicieli prywatnych parkingów udostępniających miejsca turystom i rozliczania przychodów z tego tytułu z fiskusem.

Od 1 kwietnia 2026 roku każda opłata za parkowanie na prywatnym terenie powinna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej, a kierowca musi otrzymać paragon.

Nowe przepisy mogą skutkować wzrostem cen za parkowanie przy atrakcjach turystycznych oraz zwiększoną liczbą zgłoszeń do urzędów skarbowych od osób, które nie otrzymały paragonu.

Parkując na prywatnym parkingu kierowca powinien otrzymać od jego właściciela paragon z kasy fiskalnej. W ten sposób Ministerstwo Finansów chce walczyć z unikającymi opodatkowania właścicielami parkingów np. w okolicach atrakcji turystycznych, którzy często pobierają opłaty za parkowanie, ale nie rozliczają się z nich z Urzędem Skarbowym. Zgodnie z najnowszą interpretacją przepisów, każdy kierowca korzystający z takich miejsc parkingowych powinien otrzymać od właściciela lub dzierżawcy takiej posesji paragon.

Resort finansów opublikował właśnie wyjaśnienia do - znowelizowanych przed dwoma miesiącami - przepisów o podatku VAT. Wynika z nich, że udostępnianie turystom miejsc parkingowych podlega "ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących".

Wyjaśnijmy - od 1 kwietnia 2026 roku "usługi parkingowe dla samochodów i innych pojazdów" muszą być "ewidencjonowane na kasach rejestrujących". To efekt Ustawy o podatku VAT i przepisy wykonawczych znowelizowanych jeszcze w grudniu 2024 roku. Przepisy przejściowe w tym zakresie przestały obowiązywać z dniem 31 marca, co spowodowało spore zamieszanie m.in. wśród wynajmujących miejsca parkingowe spółdzielni mieszkaniowych.

Parkujesz przy jeziorze lub "u gospodarza". Musisz dostać paragon

Ostatnio Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia do nowych przepisów, z których wynika, że obowiązek posiadania kas fiskalnych dotyczy również właścicieli prywatnych parkingów i osób dorabiających sobie na udostępnianiu miejsc parkingowych np. turystom.

"Działalność polegająca na udostępnianiu miejsc parkingowych kierowcom przy atrakcjach turystycznych, szlakach, zbiornikach wodnych czy wyciągach, jeżeli jest wykonywana w sposób powtarzalny, zorganizowany i w celu zarobkowym, stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ polega na świadczeniu usług parkingowych za wynagrodzeniem, a osoba ją wykonująca działa jako podatnik VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy" - głosi stanowisko resortu finansów.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów nie pozostawiają żadnych wątpliwości

"Od 1 kwietnia 2026 r. zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących nie mają zastosowania do usług parkingu samochodów i innych pojazdów. W konsekwencji podatnicy świadczący tego rodzaju usługi są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej od momentu rozpoczęcia ich wykonywania, tj. od pierwszej dokonanej czynności (pierwszej pobranej opłaty), niezależnie od wysokości obrotu" - tłumaczą przedstawiciele resortu.

Parkowanie "u prywaciarza" tylko z paragonem. Szykuje się fala donosów do skarbówki

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej rodzi obawy, że parkowanie przy atrakcyjnych turystycznie obiektach może być w tym roku sporo droższe niż do tej pory, bo właściciele posesji obarczą dodatkowymi kosztami kierowców. Z drugiej strony, w niektórych lokalizacjach, opłaty za parkowanie mogą być nawet niższe niż do tej pory. W tym przypadku chodzi o limit zwolnienia z podatku VAT, który wynosi obecnie 240 tys. zł rocznie. Jeśli przychody nie przekraczają tej kwoty podatnik może wystąpić o zwolnienie z VAT-u. Po jej przekroczeniu, na podatniku - w tym przypadku właścicielu posesji - ciąży obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego (z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT) i rozliczenia podatku.

Obecnie trudno przewidzieć, jak szybko rynek zareaguje na nowe przepisy. Całkiem prawdopodobne, że szybko pojawią się np. operatorzy, którzy będą ryczałtem rozliczać się z właścicielami posesji i pośredniczyć w wynajmie miejsc parkingowych. W pierwszym okresie funkcjonowania nowych przepisów można się też spodziewać fali donosów do urzędów skarbowych od kierowców, którzy nie otrzymają od właściciela parkingu paragonu, uznając jednocześnie, że żądana przez niego opłata za parkowanie jest zbyt wysoka.





