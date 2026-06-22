Spis treści: Nowa stylistyka Renault Megane E-Tech We wnętrzu ekologiczna skóra i nowe warianty foteli Zatrzęsienie gadżetów. Systemy pokładowe i Google Gemini Nowa bateria LFP, większy zasięg i szybsze ładowanie Systemy wspomagające i koniec z trybem "Perso" Nowe Renault Megane E-Tech - ceny i dostępność

Debiut Renault Megane E-Tech w 2022 roku był jednym z odważniejszych ruchów francuskiej marki. Renault przeniosło dobrze rozpoznawalną nazwę spalinowego modelu do świata elektrycznych crossoverów, stawiając na połączenie nowoczesnej stylistyki z technologią odpowiadającą nowym realiom rynku.

Początkowo samochód cieszył się dużym zainteresowaniem, jednak z czasem okazało się, że konkurenci rozwijają swoje konstrukcje szybciej - szczególnie pod względem zasięgu i parametrów układu napędowego. Choć design elektrycznego Megane pozostawał jednym z jego najmocniejszych atutów, nie wystarczyło to, by utrzymać pozycję w ścisłej czołówce segmentu. Renault zdecydowało się więc na modernizację modelu. Zmiany objęły wygląd nadwozia, układ bateryjny, technologie pokładowe oraz uproszczenie gamy wyposażenia.

enault zdecydowało się na modernizację Megane E-Tech. Zmiany objęły kilka głównych filarów modelu. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Nowa stylistyka Renault Megane E-Tech

Najbardziej widoczne zmiany pojawiły się z przodu samochodu. Przeprojektowano niemal cały pas przedni - bez ingerencji w same reflektory. Nowy zderzak otrzymał bardziej wyrazistą formę i mocniej zaakcentowaną część lakierowaną w kolorze nadwozia, co nadaje autu bardziej zdecydowany charakter. Zrezygnowano również z klasycznych bocznych wlotów powietrza. Ich miejsce zajęła nowa sygnatura świetlna oparta na motywie przypominającym szachownicę, złożonym z ośmiu rombów.

Światła do jazdy dziennej przesunięto na skrajne części zderzaka. Dzięki temu sylwetka auta wydaje się optycznie szersza i niższa. W połączeniu z zamkniętym grillem tworzy to bardziej dynamiczne i nieco zadziorne wrażenie. Zmieniono również położenie logo Renault - emblemat umieszczono niżej, tuż pod krawędzią maski. Tylne światła zachowują swój charakterystyczny kształt poprzecznego pasa, obecnie złożonego z elementów 3D bez klosza.

Nowe Renault Megane E-Tech zachowuje swoje najważniejsze elementy stylistyczne. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Mimo tych zmian zachowano najważniejsze elementy znane z dotychczasowego Megane E-Tech. Nadal obecny jest duży rozstaw osi, charakterystyczne proporcje nadwozia, 19- i 20-calowe koła, wyraźnie zaznaczone nadkola i progi oraz opadająca linia dachu. Bez zmian pozostały także chowane klamki. Producent uporządkował ponadto ofertę wyposażenia, ograniczając ją do dwóch wersji: Techno i Esprit Alpine.

Renault Megane E-Tech Electric. Dane techniczne Długość

4200 mm

Szerokość

1782 mm

Wysokość

1522 mm

Rozstaw osi

2685 mm

Pojemność bagażnika

440 litrów

Moc

220 KM

Moment obrotowy

300 Nm

Typ akumulatora i pojemność



LFP / 67 kWh Zasięg

do 500 km Maksymalna prędkość

160 km/h



We wnętrzu ekologiczna skóra i nowe warianty foteli

W kabinie nie doszło do rewolucji, ale pojawiło się kilka zauważalnych zmian dotyczących wykończenia i zastosowanych materiałów. W wersji Techno deskę rozdzielczą pokryto ekologiczną skórą. Dostępne są również nowe warianty foteli z elektryczną regulacją, wykończone tym samym materiałem i oferowane w dwóch wersjach kolorystycznych - jasnoszarej oraz tytanowo-czarnej.

W kabinie nie doszło do rewolucji, ale pojawiło się kilka zauważalnych zmian w obrębie materiałów i wykończenia. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Pojawiły się także nowe elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej i panelach drzwi. Klienci mogą wybierać między wykończeniami inspirowanymi drewnem a utrzymanymi w szarej stylistyce. Wersja Esprit Alpine otrzymała bardziej wyraziste akcenty kolorystyczne - od ciemnej szarości po niebieskie detale - które mają podkreślać jej dynamiczny charakter.

Na panelu centralnym nowością są zamykane szufladki, które ułatwiają porządkowanie luźnych przedmiotów. Istotnym elementem wyposażenia pozostaje także oświetlenie ambientowe LED. Podświetlenie wnętrza może zmieniać się w zależności od warunków jazdy, a użytkownik ma możliwość dostosowania jego działania do własnych preferencji.

Na panelu centralnym nowością są zamykane szufladki. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Zatrzęsienie gadżetów. Systemy pokładowe i Google Gemini

Kokpit nadal bazuje na systemie openR z charakterystycznym układem dwóch ekranów tworzących literę L. Rozwiązanie integruje cyfrowe wskaźniki oraz ekran multimedialny w jedną, spójną powierzchnię.

System openR link opiera się na usługach Google i zapewnia dostęp do aplikacji oraz funkcji online bezpośrednio z poziomu samochodu. Na pokładzie znalazły się m.in. Google Assistant i Google Maps, obsługujące sterowanie głosowe oraz nawigację. Ważnym elementem pozostaje planowanie tras dla samochodów elektrycznych z uwzględnieniem postojów na ładowanie. Renault podkreśla, że od debiutu modelu wprowadzono około 60 zmian i usprawnień w oprogramowaniu.

W kabinie nie doszło do rewolucji, ale pojawiło się kilka zauważalnych zmian w obrębie materiałów i wykończenia. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Nowością jest integracja z Google Gemini. System ma umożliwiać bardziej naturalną komunikację z pojazdem, rozumieć kontekst wypowiedzi i pozwalać na obsługę wybranych funkcji w formie konwersacyjnej. Rozszerzono również zakres usług cyfrowych. Pokładowy sklep z aplikacjami oferuje obecnie ponad sto pozycji, a użytkownicy otrzymują trzyletni pakiet transmisji danych bez dodatkowych opłat. Dzięki temu część funkcji działa bez konieczności korzystania z telefonu lub zewnętrznego hotspotu.

Nowa bateria LFP, większy zasięg i szybsze ładowanie

Najważniejsze zmiany kryją się jednak pod nadwoziem. Renault zastosowało nowy silnik synchroniczny z uzwojonym wirnikiem, rozwijający 220 KM i 300 Nm momentu obrotowego. Współpracuje z nim nowy akumulator o pojemności 67 kWh, który według producenta pozwala osiągnąć do 500 km zasięgu w cyklu WLTP. Co ciekawe - w przypadku odświeżonego Megane, producent postanowił zrezygnować z możliwości wyboru baterii i na rynku zadebiutuje wyłącznie ten jeden wariant.

Z przodu nowością jest sygnatura świetlna oparta na motywie przypominającym szachownicę. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Bateria wykorzystuje technologię LFP (litowo-żelazowo-fosforanową) nowej generacji oraz konstrukcję cell-to-pack. W praktyce oznacza to gęstsze zintegrowanie 232 ogniw w jednej strukturze, co ma poprawić wykorzystanie dostępnej przestrzeni i zwiększyć gęstość energetyczną.

Zmiany objęły również ładowanie. Maksymalna moc ładowania prądem stałym wzrosła do 165 kW - o 35 kW więcej niż wcześniej. Według producenta uzupełnienie energii od 15 do 80 proc. zajmuje około 24 minut, co oznacza skrócenie czasu ładowania o około jedną czwartą względem poprzedniej wersji.

Bateria o pojemności 67 kWh wykorzystuje teraz technologię LFP. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Systemy wspomagające i koniec z trybem "Perso"

To jednak nie wszystko. W lewym słupku przedniej szyby umieszczono kamerę monitorującą kierowcę. Poza standardową funkcją kontroli uwagi wykorzystano ją również do identyfikacji użytkownika. Po utworzeniu profilu i zeskanowaniu twarzy samochód automatycznie przywraca zapisane ustawienia - m.in. pozycję fotela, konfigurację multimediów oraz preferencje systemu openR link.

Renault deklaruje, że dane użytkownika pozostają zapisane wyłącznie w pojeździe i nie są przesyłane na zewnętrzne serwery. Producent wprowadził również nowy tryb Smart Mode, który zastępuje wcześniejszy tryb "Perso". System automatycznie przełącza ustawienia pomiędzy trybami Eco, Comfort i Sport w zależności od stylu jazdy. W praktyce ma to pozwalać na bardziej płynne dostosowywanie charakterystyki samochodu do warunków na drodze bez konieczności ręcznej zmiany ustawień.

Nowe Renault Megane E-Tech - ceny i dostępność

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, o ile wzrośnie cena nowego Renault Megane E-Tech względem obecnie oferowanego modelu. Sam fakt podwyżki wydaje się jednak nieunikniony - wskazywały na to m.in. reakcje przedstawicieli marki, gdy kilkukrotnie pytałem o tę kwestię podczas prezentacji. Wiadomo jednak, że pierwsze zamówienia ruszą w czwartym kwartale 2026 roku. Do oficjalnej sprzedaży model trafi pod koniec tego roku.

Maksymalna moc ładowania prądem stałym wzrosła do 165 kW. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Tylne światła zachowują swój charakterystyczny kształt poprzecznego pasa. Nowa jest jednak sygnatura. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Pojawiły się nowe elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej i panelach drzwi. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Renault ograniczyło ofertę elektrycznego Megane do dwóch wersji - Techno i Esprit Alpine. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Ilość miejsca wewnątrz auta, podobnie jak pojemność bagażnika (440 litrów), pozostały bez zmian. Krzysztof Mocek INTERIA.PL





Sprawdziliśmy jak jeździ Renault Scenic E-Tech. Czy elektrykiem da się pojechać w trasę? INTERIA.PL