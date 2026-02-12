W skrócie Renault Captur Eco-G 120 otrzymał nowy fabryczny silnik 1.2 turbo o mocy 120 KM przystosowany do zasilania benzyną i LPG.

Samochód wyposażono w dwa zbiorniki paliwa, co umożliwia zasięg do 1400 km przy wykorzystaniu obu rodzajów paliw.

Cena wersji Evolution Eco-G 120 zaczyna się od 95 tys. zł, a w standardzie oferowane są nowoczesne systemy bezpieczeństwa i fabryczna instalacja LPG z gwarancją.

Renault Captur Eco-G 120 - nowy silnik benzyna/LPG

Nowa odmiana Captura została wyposażona w napęd Eco-G 120, który zastąpił wcześniejszą wersję Eco-G 100. Pod maską pracuje trzycylindrowy silnik 1.2 turbo z bezpośrednim wtryskiem paliwa, fabrycznie przystosowany do zasilania benzyną i LPG. To istotna różnica względem instalacji montowanych poza fabryką, ponieważ producent od początku projektuje jednostkę pod kątem pracy na dwóch paliwach.

Silnik rozwija 120 KM, czyli o 20 KM więcej niż poprzednik. Maksymalny moment obrotowy wzrósł do 200 Nm, co oznacza poprawę o 30 Nm. Silnik współpracuje z manualną, 6-stopniową skrzynią biegów. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 12 s, czyli o sekundę szybciej niż w wersji Eco-G 100.

Zasięg Renault Captur LPG to nawet 1400 km

Jednym z najważniejszych atutów tej wersji jest deklarowany zasięg. Captur Eco-G 120 wyposażono w dwa oddzielne zbiorniki paliwa. Zbiornik benzyny ma pojemność 48 l, natomiast zbiornik LPG został powiększony z 40 do 50 l, czyli o 25 proc. Łącznie pozwala to, według producenta, przejechać do 1400 km przy wykorzystaniu obu paliw.

Zużycie paliwa w trybie LPG wynosi od 7,2 l/100 km, natomiast przy jeździe na benzynie od 5,9 l/100 km (WLTP). Emisja CO2 w trybie LPG zaczyna się od 117 g/km, co oznacza około 10 proc. mniej niż w przypadku pracy wyłącznie na benzynie. W realnych warunkach drogowych całkowity zasięg będzie zależał od stylu jazdy i temperatury, jednak nawet przy bardziej dynamicznej jeździe wynik przekraczający 900-1000 km pozostaje osiągalny.

Cena Renault Captur Eco-G 120 i lepsze wyposażenie

Nowa wersja dostępna jest w odmianie Evolution Eco-G 120, której ceny rozpoczynają się od 95 tys. zł. W standardzie przewidziano systemy bezpieczeństwa nowej generacji, kamerę monitorującą zmęczenie kierowcy, zestaw kamer ułatwiających parkowanie wraz z widokiem 360 stopni, a także nowy tryb jazdy Smart, automatycznie dostosowujący charakterystykę auta do stylu prowadzenia. Producent wprowadził również zmodyfikowane lusterka boczne poprawiające aerodynamikę.

Fabryczna instalacja LPG montowana jest na etapie produkcji i objęta pełną gwarancją producenta.

W ofercie Captura pozostają także inne warianty napędowe, w tym benzynowy TCe o mocy 115 KM oraz hybrydowy E-Tech 160 KM.

