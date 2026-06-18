Porsche Taycan może już udawać auto spalinowe. Ma biegi i obrotomierz

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Porsche Taycan na rok modelowy 2027 zyskało pakiet zmian, które mają poprawić wrażenia z jazdy. Nowością jest m.in. system E-Shift, który umożliwia wirtualną zmianę biegów, nowe są multimediów, a zasięg niektórych wersji napędowych został zwiększony.

Czerwone Porsche Taycan MY 2027 z czarnymi felgami jedzie ulicą wśród nowoczesnych budynków o jasnych elewacjach.
Porsche Taycan MY 2027 umożliwi symulowanie autem spalinowymmateriały prasowe

W skrócie

  • Rok modelowy 2027 przyniósł Porsche Taycan nowe rozwiązania technologiczne, w tym system E-Shift umożliwiający wirtualną zmianę biegów, ulepszone multimedia oraz zwiększony zasięg niektórych napędów.
  • Wszystkie wersje Taycana otrzymały funkcję ośmiobiegowej wirtualnej przekładni z realistycznymi efektami dźwiękowymi i dynamicznymi, a wariant Turbo GT z pakietem Weissach można teraz wyposażyć w torowy zestaw modyfikacji Manthey Kit.
  • W modelach z napędem na tylną oś i akumulatorem Performance Plus zasięg wzrósł do 700 km WLTP, a unowocześniony system multimedialny zapewnia lepszą integrację, sterowanie głosowe AI i szybsze ładowanie smartfonów.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Największą nowością jest system E-Shift dostępny dla wszystkich odmian Taycana. Porsche postanowiło dodać do tego elektrycznego modelu element znany z samochodów spalinowych - zmianę biegów.

Porsche Taycan z wirtualną zmianą biegów

Kierowca może korzystać z ośmiu wirtualnych przełożeń obsługiwanych za pomocą łopatek przy kierownicy. System symuluje zmianę biegów poprzez charakterystyczne szarpnięcia, zmianę dźwięku oraz reakcję układu napędowego. Pojawił się także wirtualny obrotomierz i wskaźnik aktualnego biegu.

Nowa funkcja współpracuje z przeprojektowanym systemem Porsche Electric Sport Sound, który z głośników emituje dźwięki symulujące dźwięk silnika spalinowego i który reaguje na obciążenie i "obroty" wirtualnego napędu.

Dłoń trzymająca smartfon przy kierownicy samochodu podczas jazdy.
Za pomocą łopatek przy kierownicy można udawać zmianę biegówmateriały prasowe

Taycan Turbo GT otrzymał pakiet Manthey

Kolejna nowość to zestaw Manthey Kit, czyli pakiet modyfikacji przygotowany z myślą o jeździe torowej. W przypadku Taycana można go zamówić do wersji Turbo GT z pakietem Weissach.

Manthey Kit to zestaw zmian optymalizujących aerodynamikę, podwozie i napęde, co znacząco zwiększa osiągi. Egzemplarzem w takiej konfiguracji Lars Kern ustanowił niedawno rekordowy czas na północnej pętli toru Nürburgring w kategorii "elektrycznych samochodów wyższych klas" - 6:55,533 min.

Zestaw Manthey Kit jest dostępny zarówno jako wyposażenie akcesoryjne, jak i - po raz pierwszy - przy zamówieniu auta bezpośrednio z fabryki.

Dwa sportowe samochody Porsche w intensywnych kolorach – zielony w tle i niebieski na pierwszym planie, oba z aerodynamicznymi dodatkami i charakterystycznym designem marki.
Porsche Taycan Turbo GT z pakietem Mantheymateriały prasowe

Zasięg Porsche Taycan wzrósł do 700 km

Porsche poprawiło również efektywność energetyczną. W bazowych wersjach Taycana z napędem na tylną oś pojawiły się nowe 20-calowe opony o obniżonych oporach toczenia.

Producent podaje, że zwiększają one zasięg nawet o 20 km. W połączeniu z akumulatorem Performance Plus pozwalają po raz pierwszy osiągnąć do 700 km zasięgu według normy WLTP.

Kokpit samochodu sportowego z wyraźnie widocznym prędkościomierzem wskazującym 55 km/h oraz obrotomierzem, cyfrowe wskaźniki i oświetlone kontrolki na desce rozdzielczej.
Nowością jest obrotomierz, który pokazuje wymyślone wartościmateriały prasowe

Nowe multimedia Porsche z AI i szybszym działaniem

Duże zmiany objęły również system Porsche Communication Management. Nowa generacja multimediów ma oferować nawet pięciokrotnie wyższą moc obliczeniową niż dotychczas.

Pojawił się nowy interfejs Porsche Digital Interaction z trójwymiarowym modelem samochodu, ponadto użytkownicy mogą samodzielnie układać widżety na ekranie, podobnie jak w smartfonie.

Zobacz również:

Elektryczne Porsche Cayenne Coupé inspirowane jest 911.
Premiery

Porsche łączy 911 i SUV-a. Cayenne Coupé Electric powala mocą

Wiktor Seredyński
Wiktor Seredyński

Rozbudowano także sterowanie głosowe. System posiada sztuczną inteligencję, która umożliwia naturalną rozmowę i pozwala zadawać kolejne pytania bez konieczności ponownego używania komendy "Hej, Porsche". Współpracuje również z wyszukiwaniem punktów POI opartym na Google.

Poprawiono integrację z Apple CarPlay i Android Auto. Kierowcy otrzymali także możliwość bezprzewodowych aktualizacji systemu oraz szybsze ładowanie smartfonów. Moc indukcyjnej ładowarki wzrosła do 25 W, czyli około 1,5x względem poprzedniego rozwiązania.

Porsche Taycan z roku modelowego 2027 można już zamawiać w salonach niemieckiej marki. Ceny zaczynają się od 474 tys. zł za bazową odmianę o mocy 408 KM, a kończą na 1,114 mln zł za Taycana Turbo GT z pakietem Weissach, oferującego 1034 KM. Za zestaw Manthey Kit trzeba dopłacić 520,8 tys. zł

To Porsche waży 2,5 tony. Sprawdziłem, czy czuć to za kierownicą INTERIA.PL

Najnowsze