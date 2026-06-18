W skrócie Rok modelowy 2027 przyniósł Porsche Taycan nowe rozwiązania technologiczne, w tym system E-Shift umożliwiający wirtualną zmianę biegów, ulepszone multimedia oraz zwiększony zasięg niektórych napędów.

Wszystkie wersje Taycana otrzymały funkcję ośmiobiegowej wirtualnej przekładni z realistycznymi efektami dźwiękowymi i dynamicznymi, a wariant Turbo GT z pakietem Weissach można teraz wyposażyć w torowy zestaw modyfikacji Manthey Kit.

W modelach z napędem na tylną oś i akumulatorem Performance Plus zasięg wzrósł do 700 km WLTP, a unowocześniony system multimedialny zapewnia lepszą integrację, sterowanie głosowe AI i szybsze ładowanie smartfonów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Największą nowością jest system E-Shift dostępny dla wszystkich odmian Taycana. Porsche postanowiło dodać do tego elektrycznego modelu element znany z samochodów spalinowych - zmianę biegów.

Porsche Taycan z wirtualną zmianą biegów

Kierowca może korzystać z ośmiu wirtualnych przełożeń obsługiwanych za pomocą łopatek przy kierownicy. System symuluje zmianę biegów poprzez charakterystyczne szarpnięcia, zmianę dźwięku oraz reakcję układu napędowego. Pojawił się także wirtualny obrotomierz i wskaźnik aktualnego biegu.

Nowa funkcja współpracuje z przeprojektowanym systemem Porsche Electric Sport Sound, który z głośników emituje dźwięki symulujące dźwięk silnika spalinowego i który reaguje na obciążenie i "obroty" wirtualnego napędu.

Za pomocą łopatek przy kierownicy można udawać zmianę biegów materiały prasowe

Taycan Turbo GT otrzymał pakiet Manthey

Kolejna nowość to zestaw Manthey Kit, czyli pakiet modyfikacji przygotowany z myślą o jeździe torowej. W przypadku Taycana można go zamówić do wersji Turbo GT z pakietem Weissach.

Manthey Kit to zestaw zmian optymalizujących aerodynamikę, podwozie i napęde, co znacząco zwiększa osiągi. Egzemplarzem w takiej konfiguracji Lars Kern ustanowił niedawno rekordowy czas na północnej pętli toru Nürburgring w kategorii "elektrycznych samochodów wyższych klas" - 6:55,533 min.

Zestaw Manthey Kit jest dostępny zarówno jako wyposażenie akcesoryjne, jak i - po raz pierwszy - przy zamówieniu auta bezpośrednio z fabryki.

Porsche Taycan Turbo GT z pakietem Manthey materiały prasowe

Zasięg Porsche Taycan wzrósł do 700 km

Porsche poprawiło również efektywność energetyczną. W bazowych wersjach Taycana z napędem na tylną oś pojawiły się nowe 20-calowe opony o obniżonych oporach toczenia.

Producent podaje, że zwiększają one zasięg nawet o 20 km. W połączeniu z akumulatorem Performance Plus pozwalają po raz pierwszy osiągnąć do 700 km zasięgu według normy WLTP.

Nowością jest obrotomierz, który pokazuje wymyślone wartości materiały prasowe

Nowe multimedia Porsche z AI i szybszym działaniem

Duże zmiany objęły również system Porsche Communication Management. Nowa generacja multimediów ma oferować nawet pięciokrotnie wyższą moc obliczeniową niż dotychczas.

Pojawił się nowy interfejs Porsche Digital Interaction z trójwymiarowym modelem samochodu, ponadto użytkownicy mogą samodzielnie układać widżety na ekranie, podobnie jak w smartfonie.

Rozbudowano także sterowanie głosowe. System posiada sztuczną inteligencję, która umożliwia naturalną rozmowę i pozwala zadawać kolejne pytania bez konieczności ponownego używania komendy "Hej, Porsche". Współpracuje również z wyszukiwaniem punktów POI opartym na Google.

Poprawiono integrację z Apple CarPlay i Android Auto. Kierowcy otrzymali także możliwość bezprzewodowych aktualizacji systemu oraz szybsze ładowanie smartfonów. Moc indukcyjnej ładowarki wzrosła do 25 W, czyli około 1,5x względem poprzedniego rozwiązania.

Porsche Taycan z roku modelowego 2027 można już zamawiać w salonach niemieckiej marki. Ceny zaczynają się od 474 tys. zł za bazową odmianę o mocy 408 KM, a kończą na 1,114 mln zł za Taycana Turbo GT z pakietem Weissach, oferującego 1034 KM. Za zestaw Manthey Kit trzeba dopłacić 520,8 tys. zł

To Porsche waży 2,5 tony. Sprawdziłem, czy czuć to za kierownicą INTERIA.PL