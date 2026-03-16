W skrócie Porsche zaprezentowało Cayenne S Electric, elektrycznego SUV-a o mocy 544 KM, który do 100 km/h przyspiesza w 3,8 sekundy.

Samochód wyposażono w akumulator 113 kWh, oferuje zasięg do 653 km wg WLTP i umożliwia szybkie ładowanie do 400 kW.

Cayenne S Electric otrzymało dedykowaną stylistykę, nowe opcje personalizacji oraz cenę bazową od 552 tys. zł.

Nowa odmiana Cayenne S Electric imponuje osiągami - SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,8 sekundy, a prędkość maksymalna sięga 250 km/h. Za napęd odpowiedzialne są dwa silniki elektryczne, po jednym na każdej osi. Dzięki temu Cayenne S Electric posiada napęd na wszystkie koła oraz osiąga moc systemową 400 kW (544 KM). W trybie Launch Control dostępne jest nawet 490 kW, czyli 666 KM.

Ile ładuje się Porsche Cayenne S Electric?

Akumulator ma pojemność brutto 113 kWh i według producenta pozwala on przejechać do 653 km w cyklu WLTP. Cayenne S Electric obsługuje również szybkie ładowanie - na odpowiedniej stacji o mocy do 400 kW uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. może zająć mniej niż 16 minut.

Jeden guzik i masz 666 KM. Czym jest Push-to-Pass?

Ciekawym rozwiązaniem jest również funkcja Push-to-Pass, która na 10 sekund zwiększa moc o dodatkowe 90 kW (122 KM). Z kolei tryb Track Endurance przygotowuje akumulator do maksymalnych osiągów podczas jazdy torowej.

Układ napędowy wykorzystuje silniki synchroniczne z magnesami trwałymi na obu osiach. Jednostka napędowa przy tylnej osi została dodatkowo wyposażona w bezpośrednie chłodzenie olejem - podobnie jak w Cayenne Turbo - co pozwala utrzymać wysoką moc nawet przy intensywnym obciążeniu. Zastosowany falownik wykorzystuje półprzewodniki z węglika krzemu, które pozwalają przetwarzać prąd o natężeniu sięgającym 620 amperów. Dzięki temu układ napędowy oferuje zarówno wysoką wydajność, jak i dużą efektywność energetyczną.

Na jednym ładowaniu Cayenne S Electric przejedzie - wg normy WLTP - do 653 km. Porsche materiały prasowe

Cayenne S Electric z systemami z wersji Turbo

Nowe Cayenne S Electric można wyposażyć w technologie, które dotychczas były zarezerwowane dla najmocniejszej odmiany Turbo. Na liście opcji znalazły się m.in.:

Porsche Active Ride - zaawansowane zawieszenie niemal całkowicie kompensujące ruchy nadwozia,

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) - system poprawiający precyzję prowadzenia,

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) - wysokowydajne ceramiczne hamulce

pakiet Sport Chrono.

Dedykowane zderzaki Cayenne S Electric. Czym jest "wersja reżyserska"?

Cayenne S Electric otrzymał dedykowane zderzaki oraz elementy nadwozia w kolorze Volcano Grey Metallic, a całość uzupełniają 20-calowe felgi Cayenne S Aero. Dodatkowo klienci mogą wybierać spośród 13 kolorów nadwozia oraz szerokiej gamy pakietów wykończenia wnętrza, dzięki czemu samochód można dopasować do własnych preferencji.

Jedną z nowości jest pakiet Style, przygotowany przez dział personalizacji Porsche Exclusive Manufaktur we współpracy ze studiem projektowym Style Porsche. Pierwszą tzw. "wersją reżyserską" jest pakiet Style Interior dostępny dla wszystkich wersji Cayenne Electric.

Wnętrze w tej konfiguracji otrzymuje dwukolorową skórzaną tapicerkę łączącą czerń z zielenią Delgada Green, a także liczne detale stylistyczne dopasowane do koloru nadwozia Mystic Green Metallic. Zielone akcenty pojawiają się m.in. na pasach bezpieczeństwa, przeszyciach czy elementach zegarów. Wykończenie uzupełniają aluminiowe listwy dekoracyjne w kolorze Izabal Green, sportowa kierownica GT z oznaczeniem na godzinie 12 oraz podświetlane listwy progowe.

Wnętrze Cayenne S Electric. Porsche materiały prasowe

Ile kosztuje Porsche Cayenne S Electric?

Nowe Porsche Cayenne S Electric można już zamawiać w polskich salonach marki. Cena tej wersji rozpoczyna się od 552 tys. zł. Dla porównania podstawowa wersja Cayenne napędzanego prądem kosztuje od 446 tys. zł, natomiast wersja Turbo - najmocniejszy seryjny model w historii marki dysponujący mocą 1156 KM - kosztuje od 727 tys. zł.

