W skrócie Porsche wprowadza nową, elektryczną wersję Cayenne Coupé z nadwoziem inspirowanym modelem 911 i sportowymi osiągami.

Najmocniejsza odmiana Turbo oferuje do 1156 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 2,5 sekundy, a zasięg wynosi do 669 km WLTP.

Ceny zaczynają się od 463 tys. zł za wersję podstawową, 570 tys. zł za wersję S i 740 tys. zł za topową odmianę Turbo Coupé Electric.

Nowe Porsche Cayenne Coupé Electric wyróżnia się przede wszystkim linią nadwozia, która nawiązuje do stylistyki 911. Charakterystyczny "flyline", czyli opadający dach, został połączony z dużymi proporcjami typowymi dla SUV-a. W praktyce oznacza to bardziej dynamiczny profil, ale bez zmiany wymiarów względem klasycznego Cayenne. Co istotne, również przednia szyba została zaprojektowana specjalnie dla nowego nadwozia.

Sportowy wygląd i linia inspirowana 911. Nowy elektryczny Cayenne Coupé to nadal duży SUV

Samochód ma 4985 mm długości i 1980 mm szerokości, a jego wysokość jest o 24 mm niższa niż w wersji SUV. Projektanci zwracają uwagę na spójność bryły - od przedniej szyby po tył nadwozia - nie tylko pod kątem zachowania "czystej" formy, ale także maksymalnej poprawy aerodynamiki. Współczynnik oporu powietrza wynosi Cd 0,23, co bezpośrednio przekłada się na zasięg - w zależności od wersji wynosi on do 669 km w cyklu WLTP, czyli nawet o 18 km więcej niż w klasycznej odmianie SUV.

Warto również zaznaczyć, że pomimo wszystkich zabiegów stylistycznych zachowano przestronne wnętrze. Bagażnik pomieści od 534 do 1347 l, a z przodu dostępny jest również tzw. frunk, czyli dodatkowy bagażnik o pojemności 90 l.

Ile mocy ma elektryczne Cayenne Coupé? Topowa odmiana to prawdziwy potwór

Nowe Porsche Cayenne Coupé Electric dostępne będzie w trzech wariantach mocy - podstawowa dysponuje mocą 408 KM, a w trybie overboost 442 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,8 s. Wersja S rozwija 544 KM (overboost 666 KM) i osiąga 100 km/h w 3,8 s. Natomiast najmocniejsza odmiana Turbo osiąga 857 KM, a dzięki funkcji overboost aż 1156 KM, co przekłada się na sprint do 100 km/h w zaledwie 2,5 s. Elektryczny SUV rozpędza się maksymalnie do 260 km/h.

Wszystkie warianty korzystają z architektury 800 V, co pozwala na ładowanie prądem stałym z mocą do 390 kW, a w określonych warunkach nawet do 400 kW. Na liście standardowego wyposażenia znajduje się również adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z systemem Porsche Active Suspension Management, a wersje S oraz Turbo można skonfigurować z zawieszeniem Porsche Active Ride. Samochód można opcjonalnie wyposażyć także w skrętną tylną oś z kątem skrętu do 5 stopni.

Nowoczesne wnętrze Cayenne Coupé Electric i pakiet Lightweight Sport. Tak zaoszczędzisz 17,6 kg

Wnętrze opiera się na cyfrowym kokpicie znanym z innych modeli marki. W skład systemu wchodzi w pełni cyfrowy zestaw wskaźników, centralny ekran Flow Display oraz opcjonalny wyświetlacz dla pasażera. Dostępny jest również head-up display z rozszerzoną rzeczywistością.

Standardowe wyposażenie elektrycznego Porsche Cayenne Coupé jest jeszcze bardziej rozbudowane niż w przypadku SUV-a - na liście znajduje się pakiet Sport Chrono oraz szklany, panoramiczny dach, który opcjonalnie może mieć funkcję regulowania przejrzystości dzięki elektrycznie sterowanej folii ciekłokrystalicznej.

Dla osób szukających maksymalnie sportowych osiągów dostępny jest pakiet Lightweight Sport, który zmniejsza masę pojazdu nawet o 17,6 kg. W jego skład wchodzą m.in. dach oraz dodatki z włókna węglowego, 22-calowe obręcze oraz opony o wyższych osiągach. We wnętrzu także pojawiają się zmiany - panele siedzeń pokryte są klasyczną tkaniną ze wzorem Pepita, podsufitka wykonana jest z materiału Race-Tex i okładziny z włókna węglowego o otwartych porach.

Ile kosztuje Porsche Cayenne Coupé Electric?

Podstawowa wersja nowego Porsche Cayenne Coupé Electric z jednostką o mocy 408 KM rozpoczyna się od 463 tys. zł. Za wersję S należy zapłacić od 570 tys. zł, a topowa odmiana Turbo Coupé Electric przyspieszająca do 100 km/h w 2,5 s to wydatek od 740 tys. zł.

