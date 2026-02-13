Polacy pokochali te samochody. Sprawdzamy, dlaczego!

Omoda 5 Hybrid

Głównym bohaterem Dni Otwartych jest OMODA 5 Hybrid. Samochód, który szybko znalazł uznanie tysięcy kierowców w Polsce, którzy poszukują atrakcyjnego, dynamicznego i oszczędnego crossovera.

Omoda 5 Hybrid dzięki połączeniu silników elektrycznych z benzynowym ma łączną moc 224 KM Content Studio

Omoda 5 Hybrid oferuje łączną moc systemową 224 KM, a do tego 295 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Fundamentem układu napędowego jest tu benzynową jednostka 1.5 T-GDi (mocy 143 KM) z dwoma silnikami elektrycznymi: trakcyjnym (204 KM) oraz pomocniczym (136 KM). Całość jest zasilana baterią w technologii LFP o pojemności 1,83 kWh.

Kluczową cechą tego rozwiązania jest możliwość pracy w trzech trybach: czysto elektrycznym, hybrydowym szeregowym oraz równoległym. System zarządzania energią automatycznie dobiera tryb do warunków drogowych, co pozwala na płynną i bardzo oszczędną jazdę. Średnie zużycie podawane przez producenta to 5,3 l/100 km. Realny zasięg na jednym zbiorniku paliwa dochodzi do 1000 km.

Dni Otwarte OMODA & JAECOO wystartowały. Co marka przygotowała dla klientów? Content Studio

Już w wersji Comfort OMODA 5 Hybrid wyróżnia się cyfryzacją niespotykaną w tej półce cenowej. Deskę rozdzielczą tworzą dwa zintegrowane ekrany o przekątnej 12,3 cala każdy. System multimedialny obsługuje bezprzewodowo interfejsy Android Auto oraz Apple CarPlay, a ładowarka indukcyjna (50 W) pozwoli szybko podładować smartfona. W wersji wyposażenia Premium znajdziemy dodatkowo m. in. system audio marki Sony z 8 głośnikami, rozbudowane oświetlenie ambientowe, kamerę 360 stopni oraz podgrzewane i wentylowane przednie fotele.

Dzięki dniom otwartym Omodę 5 Hybrid można kupić już od 116 500 złotych Content Studio

Producent położył duży nacisk na bezpieczeństwo czynne i bierne. Konstrukcja nadwozia w 78 proc. składa się ze stali o wysokiej wytrzymałości. Kierowcę wspiera pakiet 20 systemów ADAS, w tym adaptacyjny tempomat (ACC), asystent jazdy w korku (TJA) oraz system monitorowania martwego pola (BSD). W standardzie montowana jest również centralna poduszka powietrzna, oddzielająca kierowcę od pasażera.

Podczas Dni Otwartych OMODA 5 Hybrid jest dostępna w specjalnej cenie. Podstawowa wersja Comfort kosztuje 116 500 zł, natomiast bogatszy wariant Premium jest dostępny w cenie 133 500 zł. Klienci mogą również skorzystać z preferencyjnego ubezpieczenia o wartości 3000 zł za symboliczną złotówkę i pakietów finansowania w postaci pożyczki 2,99 proc., pożyczki 3x33 z oprocentowaniem 4,39 proc. lub leasingu od 103,5 proc.

JAECOO 7 Super Hybrid

Jaecoo 7 Super Hybrid jest w stanie pokonać na prądzie nawet 91 km Content Studio

Drugą gwiazdą Dni Otwartych jest JAECOO 7 Super Hybrid. To propozycja dla kierowców, którzy szukają samochodu o jeszcze większych możliwościach, łączącego zalety auta elektrycznego z niezależnością, jaką daje napęd spalinowy.

To pierwszy model w Polsce dostępny z nowatorską technologią Super Hybrid System. Sercem układu jest współpraca jednostki benzynowej o mocy 143 KM z silnikiem elektrycznym generującym aż 204 KM. Dzięki baterii o pojemności 18,3 kWh JAECOO 7 potrafi przejechać w trybie czysto elektrycznym nawet 91 km. Spokojnie wystarczy na codzienne dojazdy do pracy, szkoły i na zakupy bez zużycia kropli benzyny. Dzięki szybkiemu ładowaniu plug-in w trybie DC (do 40 kW) możemy szybko uzupełnić energię - od 30 do 80 proc. w 20 minut.

W promocyjnym okresie model ten można kupić nawet 13 tysięcy złotych taniej Content Studio

Kiedy ruszymy w dłuższą trasę, JAECOO 7 Super Hybrid pokazuje swoje drugie oblicze. W trybie hybrydowym, przy rozładowanej baterii, zużycie paliwa wynosi około 6 l/100 km, a łączny zasięg pojazdu sięga imponujących 1200 km.

Kierowca nie musi martwić się o planowanie postojów, a system inteligentnie zarządza energią, decydując, kiedy korzystać z prądu, a kiedy z silnika spalinowego. Dodatkowym atutem jest funkcja V2L (Vehicle-to-Load), która zmienia samochód w mobilny powerbank - dzięki niej można zasilić laptopa czy sprzęt kempingowy bezpośrednio z gniazda w samochodzie.

Wnętrze modelu to definicja nowoczesnego luksusu. Już w wersji Select centralne miejsce zajmuje gigantyczny ekran multimedialny o przekątnej 14,8 cala. Standardem jest system kamer 540 stopni, który pozwala widzieć nie tylko to, co dzieje się wokół auta, ale także pod samochodem. Na pokładzie znajdziemy też kompletną armię asystentów bezpieczeństwa, dwustrefową klimatyzację oraz elektrycznie regulowane fotele.

Dla najbardziej wymagających przygotowano wersję Exclusive. Tutaj lista wyposażenia obejmuje wyświetlacz przezierny HUD na przedniej szybie, system audio Sony z 8 głośnikami, panoramiczny dach czy wentylowane fotele z pamięcią ustawień. Niezależnie od wersji, klienci nie dopłacają za lakier metalizowany.

Oprócz atrakcyjnych cen samochody Omoda & Jaecoo oferują również doskonałe wyposażenie Content Studio

Z okazji Dni Otwartych przygotowano specjalną ofertę na JAECOO 7 Super Hybrid. Maksymalna suma korzyści dla klienta sięga aż 13 000 zł. Składa się na nią rabat gotówkowy w wysokości 9000 zł oraz rynkowa wartość pełnego pakietu ubezpieczeniowego, który w promocji oferowany jest za symboliczną złotówkę. Dzięki tym upustom cena wersji Select startuje już od 150 900 zł, a bogato wyposażonej odmiany Exclusive od 160 900 zł.

Importer przygotował bezkonkurencyjną ofertę dla modelu JAECOO 7 Super Hybrid, obejmującą kredyt 0 proc., pożyczkę 3x33 z oprocentowaniem 4,39 proc. oraz leasing od 100,1 proc.

Zużycie paliwa dla modelu OMODA 5 Hybrid: 6,0 l/100 km, emisja CO2 120 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Zużycie paliwa dla modelu JAECOO 7 Super Hybrid: 5,3l l/100 km; średnie zużycie energii elektrycznej: 20,6 kWh/100 km, emisja CO2 136 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Materiał promocyjny