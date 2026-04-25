W skrócie Peugeot nawiązał współpracę z Dongfengiem, planując wspólne projektowanie i produkcję dużych modeli samochodów w Wuhan oraz eksport części z nich.

Na salonie samochodowym w Pekinie zaprezentowano dwa koncepcyjne modele Peugeota: sedan Concept 6 oraz SUV Concept 8, zapowiadające nową gamę dużych pojazdów.

Rozważana jest możliwość rozszerzenia współpracy na produkcję samochodów w europejskich zakładach Stellantis, jednak nie przedstawiono szczegółów tych rozmów.

Francuska marka wraca do Chin z nową strategią, koncentrując się na segmentach dużych sedanów i SUV-ów. Współpraca z Dongfengiem ma stanowić fundament tego kierunku, a produkcja zostanie zlokalizowana w Wuhan. Część pojazdów ma trafiać nie tylko na rynek lokalny, ale również do innych, nieokreślonych regionów eksportowych.

Dwa koncepcyjne Peugeoty na salonie w Pekinie

Jako zapowiedź nowej gamy modeli Peugeot zaprezentował podczas salonu samochodowego w Pekinie dwa samochody koncepcyjne. Wśród nich znajduje się sedan Concept 6 oraz SUV Concept 8. Pierwszy z nich zapowiada dużego sedana, który może pełnić rolę następcy modelu 508 w wersji sedan i kombi, natomiast drugi wskazuje kierunek rozwoju większych SUV-ów marki.

"Pekin jest dziś kluczowym miejscem dla marki Peugeot. Ten salon samochodowy nie służy jedynie prezentacji planów dotyczących przyszłych produktów, ale także potwierdzeniu naszych ambicji. Chiny są głównym motorem naszej globalnej transformacji, szczególnie w zakresie elektryfikacji" - poinofmorwała marka w oficjalnym komunikacie.

Peugeot i Dongfeng łączą siły. Dynamika i zaplecze technologiczne

Produkcja nowych modeli ma odbywać się w ramach współpracy Peugeota i Dongfenga. Marka podkreśla, że "połączenie doświadczenia stylistycznego i dynamiki jazdy Peugeota z zapleczem technologicznym chińskiego partnera" ma stanowić kluczowy element projektu.

W oficjalnym komunikacie producent zaznaczył, że nowe samochody mają łączyć oba podejścia, jednak nie ujawniono jeszcze ich szczegółów technicznych. Concept 6 określono jako wizję nowej generacji dużych sedanów o sylwetce typu shooting brake, natomiast Concept 8 jako zapowiedź przyszłych dużych SUV-ów.

Stellantis udostępni fabryki Chińczykom?

Jednocześnie współpraca Peugeota z Dongfengiem może wykraczać poza Chiny i obejmować także produkcję w europejskich zakładach Stellantis. Niedawno informowaliśmy, że koncern rzekomo prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami i nabywcami, analizując różne scenariusze rozwoju. Wśród nich pojawia się zarówno wspólna produkcja samochodów w Europie i Chinach, jak i wykorzystanie części niewykorzystanych mocy wytwórczych Stellantisa na Starym Kontynencie.

Na początku kwietnia przedstawiciele Dongfenga mieli odwiedzić zakłady w Rennes i Madrycie, a według osób znających temat wizyty obejmowały również fabryki we Włoszech i Niemczech. Stellantis podkreśla jedynie, że prowadzi szerokie rozmowy branżowe w ramach standardowej działalności, nie odnosząc się szczegółowo do tych planów.

Toyota GR Cup na Torze Poznań. Amatorskie ściganie od środka INTERIA.PL