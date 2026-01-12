Spis treści: Jak zmienił się Peugeot 408 po liftingu? Co nowego wewnątrz Peugeota 408? Jakie napędy ma nowy Peugeot 408?

Jak zmienił się Peugeot 408 po liftingu?

Peugeot 408 zadebiutował w 2022 roku i, zdaniem Francuzów, najwidoczniej to wystarczająco duży staż na rynku, by przeprowadzić modernizację. Zakres zmian jest właściwie tożsamy z tymi, które wprowadzono jakiś czas temu w modelu 308.

W efekcie Peugeot 408 został dostosowany do nowego języka stylistycznego francuskiej marki. Pojawiła się nowa osłona chłodnicy, a na jej środku - podświetlane logo. Zmieniono również sygnaturę świetlną. Długie kły świateł do jazdy dziennej zostały zastąpione przez trzy pazury.

W wyższych wersjach wyposażenia (GT i GT Exclusive) optycznie łączą się one z podświetlanymi pionowymi elementami w górnej części grilla. Z kolei reflektory zostały umieszczone znacznie niżej. Moduły podzielone na dwa segmenty: jeden to światła mijania, drugi to światła drogowe. We wspomnianych już wyższych wersjach wyposażenia znajdziemy światła w technologii Matrix LED. Oprócz tego przemodelowano przedni zderzak.

Peugeot 408 zyskał nowe światła do jazdy dziennej oraz osłonę chłodnicy. W wyższych wersjach światła optycznie łączą się za pomocą pionowych elementów świetlnych w górnej części grilla. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Z tyłu największą zmianą jest fakt, że zamiast logotypu na środku klapy znajdziemy podświetlany napis "PEUGEOT" skryty za błyszczącym przyciemnianym panelem optycznie łączącym tylne światła. Działania te zaowocowały poprawioną aerodynamiką.

Z tyłu największą zmianą jest podświetlany napis "PEUGEOT", który zastąpił logo. materiały prasowe

Jak to zwykle przy modernizacjach bywa, wprowadzono również nowy lakier: Flare Green. Przedstawiciele Peugeota podkreślają, że "mieni się różnymi barwami w zależności od światła, przybierając jasny żółty kolor w słońcu, a głęboką zieleń w cieniu". Oprócz tego pojawiły się nowe wzory felg (ale tylko dla napędów z silnikami spalinowymi).

Co nowego wewnątrz Peugeota 408?

Wewnątrz nie ma zbyt wiele zmian. Największą nowością, podobnie jak w 308, jest wyświetlacz wskaźników wyposażony w nową grafikę. Opcjonalnie w odmianie GT i standardowo w GT Exclusive dostępna jest opcja wyświetlania zegarów w 3D. Peugeot zwraca również uwagę na "nowe, wyrafinowane tkaniny użyte w fotelach i wykończeniach wnętrza".

Poza tym układ wnętrza jest dokładnie taki sam, jak przed liftingiem. Niezmiennie do obsługi multimediów służy 10-calowy ekran multimediów. Poniżej znajduje się panel z pięcioma cyfrowymi, konfigurowalnymi skrótami.

Wewnątrz największą zmianą jest nowa grafika wyświetlacza wskaźników. materiały prasowe

Jakie napędy ma nowy Peugeot 408?

Z informacji przedstawionych przez producenta wynika, że podobnie jak w 308, napędy nie uległy zmianom. Bazą jest układ o nazwie Hybrid i mocy systemowej 145 KM. Za obsługę przełożeń odpowiada sześciobiegowa skrzynia dwusprzęgłowa. Producent deklaruje, że dzięki obecności akumulatora trakcyjnego samochód może poruszać się na samym prądzie przez nawet 50 proc. czasu jazdy po mieście. Średnie zużycie wynosić ma 5 l/100 km. Dla porównania deklarowane zużycie wersji przed liftingiem to 5,1-5,2 l/100 km.

Drugim układem jest hybryda plug-in. Niezmiennie składają się na niego silnik benzynowy o mocy 180 KM i elektryczny generujący 125 KM, ale moc systemowa wzrosła z 225 KM do 240 KM. Akumulator wciąż ma pojemność użytkową 14,6 kWh i zapewnia zasięg do 85 km na prądzie. Niestety Peugeot 408 w tym wariancie nie został wyposażony w możliwość ładowania prądem stałym. Korzystając z ładowarki o mocy 7,4 kW uzupełnimy energię w 2 godziny i 5 minut.

Peugeot 408 wciąż jest dostępny w układzie Hybrid, a także jako hybryda plug-in oraz wariant elektryczny. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Wariant elektryczny (E-408) niezmiennie oferuje 213 KM. Akumulator o pojemności 58,2 kWh zapewniać ma do 456 km zasięgu w cyklu mieszanym (to delikatna poprawa względem E-408 przed modernizacją, zasięg do 453 km). Podobnie jak przed liftingiem samochód będzie można naładować prądem stałym o mocy 120 kW. Wówczas uzupełnienie energii z 20 do 80 proc. zajmie ok. 30 minut.

Nowością w ofercie Peugeota E-408 jest opcja wstępnego przygotowania akumulatora do ładowania czy funkcję Vehicle To Load, która pozwala wykorzystać samochód jako źródło energii dla urządzeń zewnętrznych.

Przedstawiciele Peugeota zwracają uwagę, że 408 po liftingu będzie objęte gwarancją na 8 lat lub do 160 tys. km oraz specjalną gwarancją na akumulator, również na 8 lat lub do 160 tys. km.

''Wydarzenia'': Protesty w Krakowie. Mieszkańcy nie chcą Strefy Czystego Transportu Polsat News Polsat News