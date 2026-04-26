Jednym z ciekawszych pojazdów pokazanych na salonie w Pekinie jest Omoda 4. Samochód ten trafi również do Polski i będzie tańszy od popularnej w naszym kraju Omody 5. Co już wiemy o tym pojeździe?

Omoda 4 to kompaktowy SUV

Omoda 4 to samochód odważnie zaprojektowany, skierowany do młodszej grupy kierowców.

Nowy model początkowo miał się nazywać Omoda 3, ponieważ jednak auto ma 440 cm długości, czyli tylko o około 5 cm mniej niż Omoda 5, zdecydowano o zmiany nazwy na Omodę 4.

Wygląd to duży atut Omody 4

Pod względem gabarytów nowy model znajdzie się w popularnym w Europie segmencie kompaktowych SUV-ów (segmentu C).

Wnętrze Omody 4 to niespodzianka

Kabina Omody 4 stanowi niespodziankę. Okazuje się, że układ ekranów jest taki, jak w modelach Jeaceoo, a nie Omodzie 5. To znaczy, że przed kierowcą znajduje się dość nieduży panoramiczny ekran cyfrowych zegarów, natomiast na konsoli środkowej umieszczono wolnostojący, duży ekran dotykowy.

Tymczasem w Omodzie 5 mamy dwa panoramiczne ekrany, ułożone obok siebie i wizualnie połączone.

Układ ekranów w Omodzie 5 jest taki, jak w modelach Jaecoo

Pojemność bagażnika Omody 4 wynosi 350 litrów.

Jakie napędy znajdziemy w Omodzie 4?

Omoda 4 będzie oferowana z szeroką gamą układów napędowych. Bazową wersję będzie stanowić wersja benzynowa, w której źródłem mocy jest silnik 1.6 T-GDI o mocy 147 KM (275 Nm), współpracujący z siedmiobiegową automatyczną skrzynią dwusprzęgłową DCT. Jest to doskonale znany w Polsce napęd, który znajdziemy już w Jaecoo 5 czy Omodzie 5.

Omoda 4

Wyżej pozycjonowana będzie Omoda 4 z napędem HEV, czyli hybrydowym bez możliwości ładowania. Moc systemowa tego układu napędowego to 224 KM (295 Nm). To rozwiązanie również znamy, np. z Omody 5.

Ponadto samochód będzie oferowany w wersji elektrycznej o nazwie E4. Pojazd otrzyma akumulator o pojemności 61 kWh, który będzie można ładować z mocą do 130 kW. Zasięg ma wynosić 400 km wg WLTP.

Omoda 4

Kiedy Omoda 4 trafi do Polski i ile będzie kosztować?

Omoda 4 trafi do polskich salonów prawdopodobnie pod koniec bieżącego roku. Wstępne doniesienia mówią, że auto w wersji benzynowej powinno kosztować poniżej 100 tys. zł (z Omodę 5 trzeba zapłacić około 110 tys. zł).

Omoda 5 Hybrid – 224 KM i niskie spalanie. Sprawdzamy, jak jest naprawdę INTERIA.PL