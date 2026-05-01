W skrócie Nowy MG S6 EV to elektryczny SUV z akumulatorem 77 kWh, dostępny w wersJI z napędem na tylne lub wszystkie koła i zasięgiem do około 530 km według normy WLTP.

Samochód posiada wyposażenie premium, w tym podgrzewane i wentylowane fotele, panoramiczne okno dachowe, pojemny bagażnik 674 l oraz frunk 124 l.

MG S6 EV uzyskał 5 gwiazdek w testach NCAP, a ceny rozpoczynają się od 203 900 zł, z możliwością zakupu w ofercie premierowej z rabatem.

Chińskie samochody mają przestać kojarzyć się wyłącznie z tanimi modelami, a kolejne marki wprowadzają do swojej gamy modelowej znacznie droższe i lepiej wyposażone samochody, mające konkurować chociażby z Audi, BMW czy Mercedesem. W tym kierunku idzie też MG, które zaprezentował model S6 EV, czyli SUV-a z napędem elektrycznym.

MG S6 EV to luksusowy SUV o napędzie elektrycznym

MG S6 EV wyposażony jest w akumulator o pojemności 77 kWh, dzięki czemu wersja z napędem wyłącznie na tylną oś może przejechać - zgodnie z normą WLTP - do około 530 km. Realnie będzie to więc około 350 km na drodze ekspresowej.

W salonach sprzedaży pojawi się również odmiana z napędem na wszystkie koła, która napędzana będzie przez silnik elektryczny generujący moc 362 KM. Sprint do 100 km/h zajmie tej wersji 5,1 s.

Na liście wyposażenia znajduje się m.inb. system One-Pedal, który umożliwia przyśpieszanie i hamowanie z wykorzystaniem wyłącznie pedału gazu - siła rekuperacji po zdjęciu nogi jest tak duża, że samochód mocno zwalnia, jednocześnie włączane są światła stop.

MG S6 dostępny będzie w wersji z napędem na tylną oś lub wszystkie koła. MG materiały prasowe

MG S6 EV ma duży bagażnik i frunk z przodu

We wnętrzu spory nacisk położono nie tylko na estetykę i funkcjonalność, ale także eleganckie wykończenie potwierdzające, że mamy do czynienia z SUV-em aspirującym do klasy premium.

Na liście wyposażenia znajdują się podgrzewane i wentylowane fotele, system audio z 11 głośnikami oraz panoramiczne okno dachowe o powierzchni 1,97 m2, a także wyświetlacz head-up oraz pokładowy system infotainment, z poziomu którego można zarządzać funkcjami pojazdu.

Bagażnik ma pojemności 674 l, a z przodu znajduje się dodatkowy schowek, czyli tzw. frunk o pojemności 124 l.

MG S6 EV jest bezpieczny na 5 gwiazdek

Marka MG przekonuje, że nie uznaje jakichkolwiek kompromisów w kwestii bezpieczeństwa. Model S6 EV zdobył maksymalną ocenę 5 gwiazdek w testach NCAP. Za ochronę odpowiada 7 poduszek powietrznych oraz rozbudowany pakiet systemów wspomagania kierowcy MG Pilot, który dodatkowo można indywidualnie skonfigurować.

Producent podkreśla, że atutem jest nie tylko stabilność pojazdu za sprawą dopracowanego zawieszenia, ale również układ hamulcowy - wersja Exclusive z prędkości 100 km/h zatrzymuje się w 36 m.

Ile kosztuje nowe MG S6 EV w Polsce?

Cennik MG S6 EV startuje od 203 900 zł za wersję Exclusive z napędem na tył, natomiast odmiana AWD została wyceniona na 216 900 zł.

Samochód początkowo będzie można kupić w niższej cenie, ponieważ producent przygotował - w ramach oferty premierowej - rabat w wysokości 4 tys. zł. Wówczas wersja Exclusive z napędem na tył kosztować będzie 199 900 zł lub 212 900 zł w przypadku odmiany z napędem na cztery koła.

Nowy SUV ma trafić do salonów w lipcu Wtedy też pojawią się pierwsze egzemplarze aut testowych.

