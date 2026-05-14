W skrócie Lexus TZ to nowy, w pełni elektryczny SUV z sześcioma miejscami, zaprojektowany z myślą o komforcie i rodzinnych podróżach.

Samochód wyróżnia się przestronnym wnętrzem, wysokim poziomem wyciszenia oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak ukryte przyciski i cyfrowy kokpit.

Elektryczny napęd Lexusa TZ oferuje moc 408 KM, zasięg do 530 km i możliwość naładowania do 80 procent w 35 minut.

Nowy Lexus TZ powstał w oparciu o koncepcję tzw. "Driving Lounge", czyli wnętrza, które ma być przestrzenią do spędzania czasu, a nie tylko miejscem do jazdy.

Klienci, którzy cenią swój czas i autentyczność, wpisują się w wartości marki Lexus, dlatego chcieliśmy zaproponować im model, który dostarczy im zupełnie nowych doświadczeń. Samochód w pełni elektryczny umożliwił realizację tej koncepcji. Oprócz charakterystycznych dla Lexusa cech, czyli wyrazistej stylistyki, komfortu podróżowania i przyjemności z prowadzenia, wartością nowego modelu jest spędzanie czasu we wnętrzu pojazdu

TZ to potężny SUV z 6 miejscami. To najlepiej wyciszony Lexus w historii

Nowy TZ ma 5100 mm długości i aż 3050 mm rozstawu osi, co bezpośrednio przekłada się na sporą przestrzeń w kabinie. W drugim rzędzie zastosowano indywidualne fotele kapitańskie, a trzeci rząd ma zapewniać miejsce zarówno na nogi, jak i nad głową. Standardem jest panoramiczny dach - największy, jaki kiedykolwiek trafił do modelu tej marki - sięgający aż do tyłu kabiny.

Wnętrze zaprojektowano minimalistycznie z wykorzystaniem technologii Hidden Switches. Przyciski są niewidoczne do momentu, aż kierowca zbliży do nich dłoń, ale nadal pozostają wyczuwalne podczas obsługi. Co ciekawe, nowoczesne klawisze znajdują się również na kierownicy.

Całość uzupełnia cyfrowy kokpit z centralnym ekranem 14 cali oraz 12,3-calowym wyświetlaczem przed kierowcą, na którym może zostać wyświetlona m.in. nawigacja. System oparty jest na nowym oprogramowaniu Arene, które odpowiada za funkcje multimedialne i usługi dostępne z poziomu aplikacji Lexus Link+.

Duży nacisk położono na wyciszenie - wykorzystano dodatkowe materiały wygłuszające, a także grubsze szyby. Producent podkreśla, że to najlepiej wyciszony SUV w historii Lexusa.

TZ posiada elektryczny napęd. Ma ponad 400 KM i ładuje się do 80 proc. w 35 minut

Za napęd nowego Lexusa TZ odpowiada elektryczny układ generujący moc niespełna 408 KM, który współpracuje z baterią o pojemności 95,8 kWh. Samochód przyspiesza do 100 km/h w 5,4 sekundy, a deklarowany zasięg wynosi do 530 km. Standardem jest napęd na cztery koła DIRECT4, który na bieżąco rozdziela moment obrotowy między osiami.

Jeśli chodzi o ładowanie to Lexus zastosował pokładową ładowarkę AC o mocy 22 kW. Natomiast szybkie ładowanie DC do 150 kW pozwala uzupełnić energię od 10 do 80 proc. w około 35 minut.

Stylistyka Lexusa TZ podporządkowana aerodynamice i prowadzeniu

Stylistyka przede wszystkim podporządkowana jest aerodynamice. Współczynnik oporu powietrza wynosi 0,27, co jest bardzo dobrym wynikiem dla samochodu tej wielkości. Charakterystyczne elementy to m.in. półukryte klamki, ostre linie nadwozia i oświetlenie z motywem litery L. Felgi również zostały stworzone z myślą o zminimalizowaniu oporu powietrza i dostępne są w rozmiarze 20 lub 22 cali.

Samochód osadzony został na platformie z nisko położonym środkiem ciężkości, a akumulator trakcyjny jest integralną częścią podwozia, co ma przełożyć się na pewne prowadzenie. Zawieszenie oparto na kolumnach MacPhersona z przodu i układzie wielowahaczowym z tyłu. Opcjonalnie dostępny będzie system skrętnej tylnej osi.

